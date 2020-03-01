Жанна проводит ещё 2 экскурсии

Наш путь закончится неподалеку от древней генуэзской крепости близ городка Шиле, где летом проходит фестиваль льна, и можно купить невероятно красивые скатерти, платья и блузки домашней, ручной выделки, а также расположено множество чистейших пляжей.
Большинство из них удостоено обозначения “голубой флаг”. Такие флаги достаются только самым чистым в экологическом смысле пляжам. Одним из самых известных считается романтичный пляж скалы, которая до сих пор льёт слёзы по влюбленным: турецкому пастуху и богатой девушке из греческой семьи. Называется она и пляж по соседству Алаянкая. Поблизости на вершине горы располагается самый старый из действующих на турецком черноморском побережье маяков.
Рыбный базар и чудные рестораны со свежайшей морской рыбой и всем, что ловится в море, расположены в таких выгодных местах, что их не захочется покидать. Вам предстоит незабываемый день на пляже или у кромки бассейна, как вам больше нравится. А вечером — прогулка по привлекательным окрестностям Шиле, Кумбаба, возможность на ферме покормить страусов.
Поездка начнется в 9.00 и закончится примерно в 21.00.
Стоит учесть, что на пляжах платный вход и аренда лежаков и зонтиков. На человека это может составить от 20 до 30 турецких лир, то есть примерно 15 долларов. * Предусмотрите также расходы на обед и перекусы с напитками, абсолютно везде есть кафешки и разносчики всяких вкусностей. Думаю, в зависимости от аппетита и степени пенности любимых напитков потребуется ещё лир 50-60, то есть до 30 долларов на человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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