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Вдохновляющая прогулка по атмосферным уголкам города с легким погружением в историю памятников

Елена и Сали
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Елена и Сали – экскурсионное агентство
Вы посетите главное место свиданий — площадь Таксим, проедете на ретро-трамвайчике по проспекту Истикляль и услышите легенды Галатской башни.

В Миниатюрке рассмотрите искусные копии памятников, отправитесь в виртуальный исторический экскурс в музее «Панорама 1453», а на холме Пьер Лоти послушаете за яблочным чаем о любви морского офицера и прекрасной турчанки.
45 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 6 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула

Что вас ожидает

Самые романтичные места Стамбула
Вы прогуляетесь по самому сердцу города — площади Таксим, любимому месту стамбульских романтиков, где всегда чувствуется особая атмосфера. На проспекте Истикляль попробуете разгадать загадку, на первый взгляд, неуправляемого пешеходного хаоса и прокатитесь по историческому трамвайчику, без которого улица уже немыслима. А затем доберетесь до Галатской Башни, где поговорим о фактах и легендах одного из древнейших исторических памятников, уходящих корнями аж в 5 век до н.э. Отсюда вам откроется потрясающая панорама Стамбула, Босфорского пролива и Босфорского моста, вместе с еще одним местом для романтических прогулок.

Миниатюрк — копии мировых визитных карточек
В музее у вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть заботливо воссозданные копии знаковых сооружений. Среди шедевров вы встретите Айя Софию и Галатскую Башню, Кыз Кулеси и Босфорский мост, мечеть Сулеймание и Султанахмет, дворец Долмабахче и железную дорогу Хедджаз, дворец Топкапы и мавзолей Мевланы, а еще городские стены, аэропорт и Олимпийский стадион — вот такая обзорная экскурсия по знаменитым символам столицы!

Холм Пьер Лоти — идеальное место для фотосессий
На канатной дороге вы подниметесь к прекрасному месту, с которого открывается захватывающий вид на Стамбул. Чтобы перевести дух, заглянем в небезызвестное кафе с одноименным названием и отведаем ароматного яблочного чая или традиционного турецкого кофе. А за приятной паузой я расскажу о французском морском офицере и писателе, чей первый роман связан с террасой этого самого кафе.

Музей «Панорама 1453» и стены Константинополя
Новый туристический аттракцион — один из лучших и самых высокотехнологичных музеев подобного типа в Европе. Вы увидите фрагменты ключевых исторических событий Османской Империи и не просто понаблюдаете сцены захвата Константинополя, но и почти станете участником — яркий видеоряд и оригинальные звуковые эффекты воспроизведут ощущение виртуального присутствия. А в заключение вы прогуляетесь вдоль величественных Крепостных стен Константинополя, ровесников Галатской башни, и послушаете истории о редком византийском памятнике.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно: районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Входные билеты на все достопримечательности
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула
Лучшие панорамы и романтические места Стамбула

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 марта 2020
Отличная экскурсия-прогулка на полдня. Гид с хорошими знаниями и чувством юмора.
Один момент, на сайте в программе комплексный обед, по факту его нет. Мы заезжали в кафе Пьера Лоти и пробовали местные лепешки, чай/кофе, мороженное, разумеется за свой счёт.
Рекомендую всем, кто уже успел познакомиться с прочими историческими точками на карте Стамбула.

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