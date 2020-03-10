Что вас ожидает

Самые романтичные места Стамбула

Вы прогуляетесь по самому сердцу города — площади Таксим, любимому месту стамбульских романтиков, где всегда чувствуется особая атмосфера. На проспекте Истикляль попробуете разгадать загадку, на первый взгляд, неуправляемого пешеходного хаоса и прокатитесь по историческому трамвайчику, без которого улица уже немыслима. А затем доберетесь до Галатской Башни, где поговорим о фактах и легендах одного из древнейших исторических памятников, уходящих корнями аж в 5 век до н.э. Отсюда вам откроется потрясающая панорама Стамбула, Босфорского пролива и Босфорского моста, вместе с еще одним местом для романтических прогулок.

Миниатюрк — копии мировых визитных карточек

В музее у вас будет достаточно времени, чтобы рассмотреть заботливо воссозданные копии знаковых сооружений. Среди шедевров вы встретите Айя Софию и Галатскую Башню, Кыз Кулеси и Босфорский мост, мечеть Сулеймание и Султанахмет, дворец Долмабахче и железную дорогу Хедджаз, дворец Топкапы и мавзолей Мевланы, а еще городские стены, аэропорт и Олимпийский стадион — вот такая обзорная экскурсия по знаменитым символам столицы!

Холм Пьер Лоти — идеальное место для фотосессий

На канатной дороге вы подниметесь к прекрасному месту, с которого открывается захватывающий вид на Стамбул. Чтобы перевести дух, заглянем в небезызвестное кафе с одноименным названием и отведаем ароматного яблочного чая или традиционного турецкого кофе. А за приятной паузой я расскажу о французском морском офицере и писателе, чей первый роман связан с террасой этого самого кафе.

Музей «Панорама 1453» и стены Константинополя

Новый туристический аттракцион — один из лучших и самых высокотехнологичных музеев подобного типа в Европе. Вы увидите фрагменты ключевых исторических событий Османской Империи и не просто понаблюдаете сцены захвата Константинополя, но и почти станете участником — яркий видеоряд и оригинальные звуковые эффекты воспроизведут ощущение виртуального присутствия. А в заключение вы прогуляетесь вдоль величественных Крепостных стен Константинополя, ровесников Галатской башни, и послушаете истории о редком византийском памятнике.