Что вы увидите
- Мастерская по рисунку Эбру
- По пути:
- школа дервишей снаружи
- улочки с интересными недорогими сувенирами
- энергия свежевыжатых соков — гранат, апельсин или микс по вашему желанию
- проезд на одном из старейших метро Европы
- фото на фоне Галатской башни
Рисунок на воде Эбру появился в Центральной Анатолии, завоевав сердца Османских Султанов.
Название арт техники происходит от слова- облако. Ведь нарисовать картину эбру также не предсказуемо как и обуздать облака на небе.
Вы нарисуете три картины. Которые украсят ваш дом, напоминая Стамбул.
Продолжительность мастер-класса 1. 5-2часа под руководством мастера.
Что входит
- Услуги переводчика
- Сопровождение до и от мастерской
Что не входит
- Метро — 0. 5-1$
- Роспись Эбру — 30$ за сеанс за чел. (максимальное кол-во участников за сеанс - 5-6 чел. )
- Сок, кофе, чай — 1-2$
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
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