Рисунок на воде Эбру появился в Центральной Анатолии, завоевав сердца Османских Султанов.

Название арт техники происходит от слова- облако. Ведь нарисовать картину эбру также не предсказуемо как и обуздать облака на небе.

Вы нарисуете три картины. Которые украсят ваш дом, напоминая Стамбул.

Продолжительность мастер-класса 1. 5-2часа под руководством мастера.