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Мастер-класс по Эбру

Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Вас ждёт индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по узким улочкам, где живут местные, и урок рисования уникальной турецкой технике эбру.

Вы прокатитесь на стамбульском метро 🚇, увидите Галатскую башню и проведёте два часа в настоящей художественной мастерской.

А с собой увезёте три картины, нарисованные собственными руками, которые ещё долго будут напоминать вам о путешествии в Стамбул.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €80 за экскурсию

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Мастер-класс по Эбру
Мастер-класс по Эбру

Что вы увидите

  • Мастерская по рисунку Эбру
  • По пути:
  • школа дервишей снаружи
  • улочки с интересными недорогими сувенирами
  • энергия свежевыжатых соков — гранат, апельсин или микс по вашему желанию
  • проезд на одном из старейших метро Европы
  • фото на фоне Галатской башни
Рисунок на воде Эбру появился в Центральной Анатолии, завоевав сердца Османских Султанов.
Название арт техники происходит от слова- облако. Ведь нарисовать картину эбру также не предсказуемо как и обуздать облака на небе.
Вы нарисуете три картины. Которые украсят ваш дом, напоминая Стамбул.
Продолжительность мастер-класса 1. 5-2часа под руководством мастера.
Что входит
  • Услуги переводчика
  • Сопровождение до и от мастерской
Что не входит
  • Метро — 0. 5-1$
  • Роспись Эбру — 30$ за сеанс за чел. (максимальное кол-во участников за сеанс - 5-6 чел. )
  • Сок, кофе, чай — 1-2$
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Мастер-класс по Эбру
Мастер-класс по Эбру
Мастер-класс по Эбру
Мастер-класс по Эбру
Мастер-класс по Эбру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алейна К.
Алейна К.
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