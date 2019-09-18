Что вас ожидает

Дегустация вин и сыров

Во время морской прогулки на яхте по проливу Босфору и заливу Золотой рог вы сможете погрузиться в чарующую стамбульскую атмосферу. В уютной и непринуждённой обстановке попробуете 7 различных вин из разных регионов Турции, совмещая дегустацию с местными сырами, мясными деликатесами, оливками, орешками и фруктами. Для каждой дегустации я составляю индивидуальную винную карту, которая позволит открыть для себя все оттенки турецких вин: будут представлены красные и белые вина, розе и локальные фруктовые вина.

Самое интересное о турецком виноделии

На дегустации я расскажу об истории местного виноделия. У него на удивление богатейший бэкграунд: начиная с хеттской цивилизации за две тысячи лет до рождества, затем — древние греки. В 7 веке до н.э. Гомер считал вино одними из щедрейших даров богов. И герои его произведений часто были не прочь продегустировать вина. Кстати, по одной из версий, родина Гомера также располагалась на территории современной Турции, в городе Смирна — ныне турецкий Измир на Эгейском побережье. Поэтому, вполне логично предположить, что его герои тоже пробовали вино на этих землях.

Я помогу сориентироваться в главных винах современной Турции и подобрать из местной палитры вкусов наиболее подходящие вашим запросам. Винная история Турции поможет вам узнать новые любопытные факты о стране и открыть её с новой, неожиданной и яркой стороны.