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Морская прогулка по Босфору и секреты местного виноделия

Vasilisa
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Vasilisa – представитель гидов
Путешествие по Босфору с дегустацией локальных вин и сыров — программа для любителей совместить приятное с еще более приятным: несравненные панорамы Босфора, прогулку на яхте между Европой и Азией и, в прямом смысле этого слова, «межконтинентальную» дегустацию турецких вин и сыров.

Вы попробуете вина из уникальных местных автохтонных сортов винограда, а также сыры из разных регионов страны.

У вас будет возможность оценить вкусовые сочетания и букеты ароматов, а также прекрасно провести время, любуясь стамбульской панорамой на Босфоре и в заливе Золотой рог.
700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 10 друзей
На кораблике
Продолжительность 2 часа
До 11 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
«Межконтинентальная» дегустация турецких вин и сыров
«Межконтинентальная» дегустация турецких вин и сыров

Что вас ожидает

Дегустация вин и сыров
Во время морской прогулки на яхте по проливу Босфору и заливу Золотой рог вы сможете погрузиться в чарующую стамбульскую атмосферу. В уютной и непринуждённой обстановке попробуете 7 различных вин из разных регионов Турции, совмещая дегустацию с местными сырами, мясными деликатесами, оливками, орешками и фруктами. Для каждой дегустации я составляю индивидуальную винную карту, которая позволит открыть для себя все оттенки турецких вин: будут представлены красные и белые вина, розе и локальные фруктовые вина.

Самое интересное о турецком виноделии
На дегустации я расскажу об истории местного виноделия. У него на удивление богатейший бэкграунд: начиная с хеттской цивилизации за две тысячи лет до рождества, затем — древние греки. В 7 веке до н.э. Гомер считал вино одними из щедрейших даров богов. И герои его произведений часто были не прочь продегустировать вина. Кстати, по одной из версий, родина Гомера также располагалась на территории современной Турции, в городе Смирна — ныне турецкий Измир на Эгейском побережье. Поэтому, вполне логично предположить, что его герои тоже пробовали вино на этих землях.

Я помогу сориентироваться в главных винах современной Турции и подобрать из местной палитры вкусов наиболее подходящие вашим запросам. Винная история Турции поможет вам узнать новые любопытные факты о стране и открыть её с новой, неожиданной и яркой стороны.

Организационные детали

  • Двухчасовая морская прогулка на яхте, дегустация 7 вин, сыров и закусок включены в стоимость.
  • При желании вы можете приобрести бутылочку понравившегося вина за дополнительную плату.
«Межконтинентальная» дегустация турецких вин и сыров
«Межконтинентальная» дегустация турецких вин и сыров
«Межконтинентальная» дегустация турецких вин и сыров
«Межконтинентальная» дегустация турецких вин и сыров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Vasilisa
Vasilisa
Мы - клуб стамбуломанов, готовых делиться опытом жизни в Турции. Мы не проводим экскурсии. Мы решаем вопросы. :) Крафтово, красиво и интересно. Всё о том, как есть, пить и жить в Стамбуле. Как почувствовать себя местными, проникнуться атмосферой живого, нетуристического города. Мы делимся бытовой и полезной в путешествии информации по еде, шоппингу, особенностям менталитета и другим локальными лайфхаками. Наша маленькая, но амбициозная консалтинг и ивент-менеджмент компания решает любые организационные вопросы в Стамбуле: от сюрпризов на день рождения до гастрономических квестов. Встречи - прогулки - дегустации - консультации проводятся участниками клуба. К нам обращаются путешественники в поисках более глубокого погружения в стамбульскую реальность, а также телевизионные проекты “Орёл и решка. Перезагрузка”, “Еда, я люблю тебя!”, “Поедем, поедим!”, “Руссо-туристо”, “Кондитер”.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

18 сентября 2019
Василисе огромное спасибо за организацию нашего праздника. Все, что обсуждалось - точно реализовано! Мы отметили 50-летие в прекрасной обстановке, Яхта - современная, чистая, заказывали меню с морепродуктами, еда вкусная и в достаточном количестве. Обслуживание спокойное ненавязчивое. 3 часа - оптимально для обеда, чтобы осталось время просто полюбоваться Босфором. Желаем Василисе успехов в работе, которую она делает с удовольствием и позитивом!

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