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Многогранный Стамбул

Sabri
Sabri – Гид из Стамбула
Многогранный Стамбул
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €97 за экскурсию

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Многогранный Стамбул
Многогранный Стамбул

Что вы увидите

  • Цистерна Феодосии
  • Площадь Таксим
  • Проспект Истиклал
  • старинные кварталы
  • церковь Антониана Падуанского
  • Кадыкой
Вас ждет насыщенное и очень интересное путешествие. Мы прогуляемся по площадью Таксим и по самой оживленной частью города Истиклал. Покажу самую большую Католическую церковь ⛪ города, покатаемся на пароме по Босфору. Будет возможность познакомиться с местной кухней и попробовать знаменитое турецкое кофе и национальные сладости. В целом экскурсия ⛳ и обзорная и гастрономическая. Всё за один день.
Вас ожидает?
Древнее подземное водохранилище Константинополя в историческом центре
Кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи
Самая большая католическая церковь города
Галатская башня
Кадыкёй — расположенный в азиатской части города надолго запомнится царящая здесь атмосфера! Вы попадаете в настоящий Стамбул, без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов
Что входит
  • Транспорт и услуги гида
Что не входит
  • Вход в Цистерну 3$
  • напитки
  • еда и личные расходы
Начало
🚩 Я встречу вас возле вашего отеля
Место завершения
🏁 Я провожу вас до вашего отеля
Многогранный Стамбул

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Sabri
Sabri
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