Вас ждет насыщенное и очень интересное путешествие. Мы прогуляемся по площадью Таксим и по самой оживленной частью города Истиклал. Покажу самую большую Католическую церковь ⛪ города, покатаемся на пароме по Босфору. Будет возможность познакомиться с местной кухней и попробовать знаменитое турецкое кофе и национальные сладости. В целом экскурсия ⛳ и обзорная и гастрономическая. Всё за один день.

Вас ожидает?

Древнее подземное водохранилище Константинополя в историческом центре

Кварталы, в которых жили дворяне, получившие после революции политическое убежище в Османской империи

Самая большая католическая церковь города

Галатская башня

Кадыкёй — расположенный в азиатской части города надолго запомнится царящая здесь атмосфера! Вы попадаете в настоящий Стамбул, без толп туристов и навязывающих все подряд продавцов