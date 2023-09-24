Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом

Стамбулская экскурсия на корабле: Перед вами предстанут древние башни и крепости

4
1 отзыв
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Морская прогулка по Босфору на колоритном кораблике — идеальный способ познакомиться с городом, избежав людских толп.

Перед вашими глазами проплывут лучшие пейзажи Стамбула, а аудиогид расскажет самое главное об увиденных достопримечательностях.

Перед вами предстанут древние башни и крепости, изысканные особняки, а также величественные мосты между Европой и Азией.
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Морская прогулка на корабле по Босфору c аудиогидом
Ближайшие даты:
12
окт
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14
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окт
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Что вас ожидает:

  • Пролив Босфор
  • Залив Золотой рог
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Босфор — это сердце Стамбула, поэтому изучить город, катаясь по Босфору, это задача номер один всех гостей. Говорят, в этом колоритном месте все слаженно и гармонично, как в природе.
  • Здесь сплелись воедино хаотичный ритм мегаполиса, разделенного на Европу и Азию, и убаюкивающий гул Босфора, забавная болтовня любопытных чаек над Золотым Рогом и знаменитые достопримечательности, сохранившиеся со времен османской империи.
  • Для любителей истории во время плавания будет работать аудиогид, который расскажет обо всем, что предстанет перед вашими глазами, на русском и английском языках.

Ежедневно в 12:30, 15:30, 18:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Офис Sally Tour
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:30, 15:30, 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Спасибо за покупку
  • В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
1
С
24 сен 2023
Все понравилось

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