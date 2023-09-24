Стамбулская экскурсия на корабле: Перед вами предстанут древние башни и крепости
Морская прогулка по Босфору на колоритном кораблике — идеальный способ познакомиться с городом, избежав людских толп.
Перед вашими глазами проплывут лучшие пейзажи Стамбула, а аудиогид расскажет самое главное об увиденных достопримечательностях.
Перед вами предстанут древние башни и крепости, изысканные особняки, а также величественные мосты между Европой и Азией.
Перед вашими глазами проплывут лучшие пейзажи Стамбула, а аудиогид расскажет самое главное об увиденных достопримечательностях.
Перед вами предстанут древние башни и крепости, изысканные особняки, а также величественные мосты между Европой и Азией.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Пролив Босфор
- Залив Золотой рог
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Босфор — это сердце Стамбула, поэтому изучить город, катаясь по Босфору, это задача номер один всех гостей. Говорят, в этом колоритном месте все слаженно и гармонично, как в природе.
- Здесь сплелись воедино хаотичный ритм мегаполиса, разделенного на Европу и Азию, и убаюкивающий гул Босфора, забавная болтовня любопытных чаек над Золотым Рогом и знаменитые достопримечательности, сохранившиеся со времен османской империи.
- Для любителей истории во время плавания будет работать аудиогид, который расскажет обо всем, что предстанет перед вашими глазами, на русском и английском языках.
Ежедневно в 12:30, 15:30, 18:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Офис Sally Tour
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 12:30, 15:30, 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Спасибо за покупку
- В случае необходимости дополнительной информации менеджер свяжется с вами по указанному вами номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
24 сен 2023
Все понравилось
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Водные развлечения
История и архитектура
Популярные места
Обзорные
Аудиогиды
Бухта Золотой Рог
Босфорский мост
Прогулки по Босфору
Босфор
На теплоходе
Похожие туры из Стамбула
Индивидуальная
2 часа
На яхте по волнам Босфора
Насладиться морской прогулкой без посторонних и услышать истории главных памятников Стамбула
в районе Эминеню
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
€300 за всё до 12 чел.
Групповая
3 часа
Морская прогулка по Босфору с завтраком
Полюбоваться Стамбулом с воды и попробовать традиционный турецкий завтрак
у вашего отеля
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
€19 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Утро на Босфоре: морская прогулка с завтраком
Полюбоваться утренним Стамбулом с палубы лодки и попробовать закуски от шеф-повара
в районе старого города
Завтра
20 окт
21 окт
26 окт
€60 за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии