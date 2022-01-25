МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул

Прогуляйтесь по 83-метровому стеклянному туннелю под крупнейшей в Европе коллекцией акул!

4.5
6 отзывов
В группе
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ, Стамбул
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дикая природа - рыба- инадо радуются! Помашите скуку и погрузитесь головой в океан великолепных существ в SEA LIFE Istanbul. Прогуляйтесь по 83-метровому океанскому туннелю и полюбуйтесь крупнейшей в Европе коллекцией акул. Полюбуйтесь десятками серых рифов, песчаных тигров, медсестер, гитар, зебр, черных наконечников и акул-молотов.
Познакомьтесь с дружелюбными морскими черепахами, изящными лучами и медузами, похожими на пришельцев, а также с сотнями других удивительных морских обитателей!

Ответы на вопросы

Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Стамбуле

Входной билет в океанариум в Стамбуле
Входной билет
5
11
12
за 1 чел.
Входной билет в океанариум в Стамбуле
👣 Пешеходные
Погрузитесь в подводный мир с его удивительными обитателями! Прикоснитесь к морской звезде, пройдите сквозь 83-метровый
Ежедневно с 10:00
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
125
за 1-4 чел.
Экскурсия «Знакомство со Стамбулом»
👣 Пешеходные
Стамбул, Константинополь или Византия - столица четырех империй
Ежедневно по договоренности
Великолепный Стамбул
В группе
до 40 чел.
70
за 1 чел.
Великолепный Стамбул
👣 Пешеходные
Стамбул - один из крупных городов и портов Турции
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье с 08:30
Из Европы в Азию
В группе
до 45 чел.
4.3
4
45
за 1 чел.
Из Европы в Азию
🚌 На автобусе
Древнейший храм, колорит восточного базара и морская прогулка к холму Чамлыджа
26 янв
29 янв
30 янв
ещё...
в среду, субботу и воскресенье в 13:00
Два лица Стамбула: Европа и Азия
Индивидуально
для 3 чел.
5
9
120
за 1-3 чел.
Два лица Стамбула: Европа и Азия
👣 Пешеходные
Стамбул невероятно многогранен, и вы познакомитесь с разными его сторонами на нашей экскурсии
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
По будням в 10:00
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия
Индивидуально
для 6 чел.
250
за 1-6 чел.
Стамбул за 5 часов - индивидуальная обзорная экскурсия
👣 Пешеходные
Стамбул уникален тем, что находится одновременно на двух континентах: В Европе и Азии
по договоренности
Вечерная экскурсия по Стамбулу
Индивидуально
для 10 чел.
300
за 1-10 чел.
Вечерная экскурсия по Стамбулу
Мы прогуляемся по вечернему Стамбулу, я расскажу о жизни города и его жителях
по договоренности
Османские и византийские реликвии Стамбула
В группе
до 12 чел.
50
за 1 чел.
Османские и византийские реликвии Стамбула
👣 Пешеходные
Если вы впервые в Стамбуле и хотите за короткое время успеть охватить всё, тогда этот тур для вас! Мы с вами прогуляемся
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Ежедневно в 09:00
Контрастный Стамбул
В группе
до 30 чел.
4.8
4
50
за 1 чел.
Контрастный Стамбул
👣 Пешеходные
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Стамбул - настоящий микс культур
28 янв
30 янв
1 фев
ещё...
Вторник, пятница, воскресенье в 8:30
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
Индивидуально
для 3 чел.
220
за 1-3 чел.
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
В этом маршруте переплелись истории и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур, архитектурные контрасты
по запросу
Стамбул на чиле на автомобиле
Индивидуально
для 6 чел.
4.8
12
200
за 1-6 чел.
Стамбул на чиле на автомобиле
👣 Пешеходные
🚗 На машине
Мы посетим самые интересные и живописные места Стамбула
25 янв
26 янв
27 янв
ещё...
С понедельника по воскресенье с 10:00
Популярный Стамбул
Индивидуально
для 10 чел.
4
1
180
за 1-10 чел.
Популярный Стамбул
👣 Пешеходные
Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула - Бейоглу
по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Стамбуле
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ