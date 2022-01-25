Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Дикая природа - рыба- инадо радуются! Помашите скуку и погрузитесь головой в океан великолепных существ в SEA LIFE Istanbul. Прогуляйтесь по 83-метровому океанскому туннелю и полюбуйтесь крупнейшей в Европе коллекцией акул. Полюбуйтесь десятками серых рифов, песчаных тигров, медсестер, гитар, зебр, черных наконечников и акул-молотов.
Познакомьтесь с дружелюбными морскими черепахами, изящными лучами и медузами, похожими на пришельцев, а также с сотнями других удивительных морских обитателей!
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.