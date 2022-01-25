Дикая природа - рыба- инадо радуются! Помашите скуку и погрузитесь головой в океан великолепных существ в SEA LIFE Istanbul. Прогуляйтесь по 83-метровому океанскому туннелю и полюбуйтесь крупнейшей в Европе коллекцией акул. Полюбуйтесь десятками серых рифов, песчаных тигров, медсестер, гитар, зебр, черных наконечников и акул-молотов.

Познакомьтесь с дружелюбными морскими черепахами, изящными лучами и медузами, похожими на пришельцев, а также с сотнями других удивительных морских обитателей!