Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей

Познакомиться с пиратами и мореплавателями Османской империи, разгадывая шарады и головоломки!

Татьяна
Задать вопрос
Татьяна – ваш гид
Морской музей Стамбула — настоящая находка для юных мореплавателей и искателей приключений! Экскурсия-квест в увлекательном игровом формате познакомит ребят с морской историей Турции и её главными атрибутами — кораблями разных эпох, навигационными приборами и, конечно, легендами о пирате Барбароссе и могущественных султанах.
63 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча у Морского музея (Naval museum )
Забронировать экскурсию
Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей
Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей

Что вас ожидает

Морская история Турции — от пиратов до султанов!
Прямо на пристани Бешикташ, расположился Морской музей Турции, который, словно шкатулка с секретом, таит немало загадок и удивительных историй. В залах музея ребята рассмотрят впечатляющие макеты кораблей от древних парусников до подводных лодок, узнают о назначении разных частей корабля, навигационных инструментов и морских приборов. Мы заглянем в усыпальницу пирата Барбароссы — грозы Средиземноморья. Поговорим о знаменитых мореплавателях и славной истории османского флота. А в зале, посвящённом «отцу всех турок» Ататюрку, мы посетим каюту его личной яхты и откроем секреты султанских лодок-галер.

Познакомиться с экспонатами в формате квеста
Знакомство с османским флотом и легендарными пиратами обойдется без занудных лекций и сухих фактов: вместо этого ребятам предстоит решать тематические ребусы, кроссворды и головоломки! Шаг за шагом, выполняя задания морского квеста, участники разгадают зашифрованную фразу, а в конце прогулки будет награждены сертификатом и, конечно, призами.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия в первую очередь рассчитана на путешественников с детьми: игровая форма квеста сделает прогулку по музею нескучной и понятной для маленьких участников.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются входные билеты в Морской музей: взрослые — 10 лир, для детей вход бесплатный.

Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей
Морской музей Стамбула: экскурсия-квест для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Морского музея (Naval museum ).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Татьяна
Татьяна
Нас зовут Татьяна и Олеся. Мы живем в прекрасном, загадочном, вечно старом и вечно новом Стамбуле! Мы любим гулять по ковру его пёстрых кварталов и каждый раз открывать и узнавать что-то новое. А у Стамбула всегда припасены ещё не хоженные тропы и неизвестные истории в его запутанных улицах и переулках, как припрятана горсть конфет в кармане у дедушки для внуков. Татьяна — любитель покопаться в пыльных страницах истории, Олеся — обладатель ценных способностей организатора. А ещё мы придумываем квесты! Мы за новые знания и яркие впечатления в лёгком и увлекательном формате.
Напишите мне

Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Прогулка-квест по самобытному КадыкеюПрогулка-квест по самобытному КадыкеюПрогулка-квест по самобытному Кадыкею
100 за экскурсию
4 часа
19 отзывов
Погрузиться в колоритную атмосферу, историю и быт азиатской части города
Когда Стамбульская «Европа» исхожена вдоль и поперёк, пора приниматься за другую сторону столицы — азиатскую! Гостеприимный, почти не туристический Кадыкей гораздо интереснее открыть на дружеской квест-прогулке. Вы пройдете по антикварным и ремесленным улочкам, посетите любимые заведения местных и вдохнете ароматы восточного базара. Услышите рассказ о турецком Пушкине и взглянете на Мраморное море с лучшего ракурса.

Экскурсии для детей в Стамбуле

Поездка в стамбульский «Аквариум»Поездка в стамбульский «Аквариум»Поездка в стамбульский «Аквариум»
скидка40%
€40
24 за человека
3.5 часа
10 отзывов
Погрузиться в мир морской фауны в одном из лучших океанариумов мира
Это предложение — удобный способ побывать в ультрасовременном океанариуме Стамбула. Вы совершите географическое путешествие от Черного моря до Тихого океана и познакомитесь с обитателями морских глубин из разных уголков планеты. С вами будет русскоговорящий сопровождающий, в стоимость включены трансфер и обед в турецком ресторане.
Детские развлечения в СтамбулеДетские развлечения в СтамбулеДетские развлечения в Стамбуле
От 90 за экскурсию
4.5 часов
Побывать в Леголэнде и Океанариуме
Если у взрослых есть свои дела в Стамбуле, или им просто хочется отдохнуть, а ребёнка оставить не с кем, то есть отличное решение: отправить его в настоящий рай детских развлечений. Ваши дети увидят достопримечательности Стамбула, собранные из тысяч деталей конструктора, покатаются на велокарусели, познакомятся с интересными морскими обитателями и обязательно расширят свой кругозор, а я помогу ребёнку сориентироваться в этом комплексе и отвечу на любые вопросы.
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейлендПоездка в Isfanbul — турецкий диснейлендПоездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
60 за трансфер
7 часов
Комфортный трансфер в обе стороны, весёлое времяпрепровождение в парке и комплексный обед
Виалэнд — самый большой развлекательный парк в Турции, который точно стоит посетить, если вы в Стамбуле! Он поделён на три зоны, где каждый гость сможет найти активность по душе. Мы заберём вас из отеля, довезём до входа в парк, расскажем, куда стоит сходить и на чём покататься. А в конце заглянем на обед и безопасно доставим до дверей вашего отеля.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи