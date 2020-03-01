Татьяна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Морская история Турции — от пиратов до султанов!

Прямо на пристани Бешикташ, расположился Морской музей Турции, который, словно шкатулка с секретом, таит немало загадок и удивительных историй. В залах музея ребята рассмотрят впечатляющие макеты кораблей от древних парусников до подводных лодок, узнают о назначении разных частей корабля, навигационных инструментов и морских приборов. Мы заглянем в усыпальницу пирата Барбароссы — грозы Средиземноморья. Поговорим о знаменитых мореплавателях и славной истории османского флота. А в зале, посвящённом «отцу всех турок» Ататюрку, мы посетим каюту его личной яхты и откроем секреты султанских лодок-галер.

Познакомиться с экспонатами в формате квеста

Знакомство с османским флотом и легендарными пиратами обойдется без занудных лекций и сухих фактов: вместо этого ребятам предстоит решать тематические ребусы, кроссворды и головоломки! Шаг за шагом, выполняя задания морского квеста, участники разгадают зашифрованную фразу, а в конце прогулки будет награждены сертификатом и, конечно, призами.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия в первую очередь рассчитана на путешественников с детьми: игровая форма квеста сделает прогулку по музею нескучной и понятной для маленьких участников.