Площадь Ипподром, построенная в 203 г. н. э., на протяжении веков была культурным центром нескольких империй. Римляне проводили здесь зрелищные состязания, а во времена Османской империи на площади устраивались пышные дворцовые мероприятия. Cейчас это место, в окружении древних монументов, красивых 🤩 фонтанов, музеев и мечетей, для многих является отправной точкой для знакомства со Стамбулом.

Слушая музыку Старого города из трамвайных звонков и азанов Голубой мечети, окутанные ароматами свежей выпечки и жареных каштанов, вы сможете погрузиться в уникальную атмосферу Стамбула. Вы увидите отлитую из бронзовых щитов Змеиную колонну (479 г. до н. э. ), подаренный в 1901 г. кайзером Вильгельмом II Немецкий фонтан ⛲ с золотыми мозаиками, а также древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск (XVI в. до н. э. ), и узнаете из рассказов нашего гида, насколько более внушительным было бы это сооружение, если бы не вмешался случай.

Первое, что приходит на ум при упоминании дворца Топкапы — возникшая в его стенах легендарная история 📖 любви Роксоланы и султана Сулеймана. Благодаря получившему всемирную известность сериалу «Великолепный век» многие из нас могли увидеть внутреннее убранство дворца и понаблюдать за жизнью его обитателей. Однако это лишь малая часть богатства нынешнего музея с 65 000 редчайших экспонатов мира. В течение 400 лет здесь правили 25 султанов, в лабиринтах комнат, коридоров и садов плелись интриги, проводились казни, решались судьбы всей Османской империи… Вы сможете сами прикоснуться к истории и увидеть скрытый от посторонних глаз Гарем, подлинные костюмы султанов и придворных, строго охраняемые священные реликвии, коллекцию оружия и уникальные по красоте драгоценности. Фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных, огромные дворцовые кухни 🥧, где ежедневно готовилась еда для 5 000 человек и многое другое — все это ждет вас на территории дворца Топкапы.

Голубая мечеть является главной мечетью города и одним из символов Стамбула и всей Турции. Построенная в 1616 году по заказу султана Ахмеда I, с оригинальной внутренней отделкой и специально привезенной из Мекки святыней, Голубая мечеть поражает своим внешним величием и красотой убранства. При ее возведении были использованы лучшие приемы архитектурного зодчества тех времен, недаром она привлекает не только верующих со всех континентов, но и толпы туристов. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете о всемирном скандале, связанным с постройкой здания, а также раскроете тайны его балконов и минаретов.

Хамам Роксоланы — турецкая баня, построенная знаменитым архитектором Мимаром Синаном в 1556 году в честь любимой жены султана Сулеймана. Удивительно простое и оригинальное решение сделало этот хамам первой баней, которая смогла одновременно принимать и мужчин, и женщин. Вы сможете осмотреть снаружи уникальное здание и узнать связанные с ним истории и легенды.