  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

На двух континентах

5
2 отзыва
Оксана Ш.
Оксана Ш. – Гид из Стамбула
Стамбул — удивительный город 🏙️.

Он настолько разный, что его можно изучать вечно.

Он шумный, величественный, сказочный.

Где-то напоминает ту самую восточную сказку.

За много веков город объединил в себе восточную и западную культуры.

Я покажу, как эти два несовместимых понятия уживаются вместе.

Дворец Топкапы, Голубая мечеть, хамам Роксоланы — окунитесь в восточную сказку!
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €70 за человека

    Заказать экскурсию
На двух континентах
На двух континентах

Что вы увидите

  • Площадь Ипподром
  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • Хамам Роксоланы (внешний осмотр)
  • Собор Святой Софии
  • Тур на корабле по Босфору
  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Босфорский мост
  • Холм Чамлыджа
Площадь Ипподром, построенная в 203 г. н. э., на протяжении веков была культурным центром нескольких империй. Римляне проводили здесь зрелищные состязания, а во времена Османской империи на площади устраивались пышные дворцовые мероприятия. Cейчас это место, в окружении древних монументов, красивых 🤩 фонтанов, музеев и мечетей, для многих является отправной точкой для знакомства со Стамбулом.
Слушая музыку Старого города из трамвайных звонков и азанов Голубой мечети, окутанные ароматами свежей выпечки и жареных каштанов, вы сможете погрузиться в уникальную атмосферу Стамбула. Вы увидите отлитую из бронзовых щитов Змеиную колонну (479 г. до н. э. ), подаренный в 1901 г. кайзером Вильгельмом II Немецкий фонтан ⛲ с золотыми мозаиками, а также древнейший памятник Стамбула — Египетский обелиск (XVI в. до н. э. ), и узнаете из рассказов нашего гида, насколько более внушительным было бы это сооружение, если бы не вмешался случай.
Первое, что приходит на ум при упоминании дворца Топкапы — возникшая в его стенах легендарная история 📖 любви Роксоланы и султана Сулеймана. Благодаря получившему всемирную известность сериалу «Великолепный век» многие из нас могли увидеть внутреннее убранство дворца и понаблюдать за жизнью его обитателей. Однако это лишь малая часть богатства нынешнего музея с 65 000 редчайших экспонатов мира. В течение 400 лет здесь правили 25 султанов, в лабиринтах комнат, коридоров и садов плелись интриги, проводились казни, решались судьбы всей Османской империи… Вы сможете сами прикоснуться к истории и увидеть скрытый от посторонних глаз Гарем, подлинные костюмы султанов и придворных, строго охраняемые священные реликвии, коллекцию оружия и уникальные по красоте драгоценности. Фонтан палача и камни, где выставлялись головы осужденных, огромные дворцовые кухни 🥧, где ежедневно готовилась еда для 5 000 человек и многое другое — все это ждет вас на территории дворца Топкапы.
Голубая мечеть является главной мечетью города и одним из символов Стамбула и всей Турции. Построенная в 1616 году по заказу султана Ахмеда I, с оригинальной внутренней отделкой и специально привезенной из Мекки святыней, Голубая мечеть поражает своим внешним величием и красотой убранства. При ее возведении были использованы лучшие приемы архитектурного зодчества тех времен, недаром она привлекает не только верующих со всех континентов, но и толпы туристов. Во время экскурсии 🧭 вы узнаете о всемирном скандале, связанным с постройкой здания, а также раскроете тайны его балконов и минаретов.
Хамам Роксоланы — турецкая баня, построенная знаменитым архитектором Мимаром Синаном в 1556 году в честь любимой жены султана Сулеймана. Удивительно простое и оригинальное решение сделало этот хамам первой баней, которая смогла одновременно принимать и мужчин, и женщин. Вы сможете осмотреть снаружи уникальное здание и узнать связанные с ним истории и легенды.
Что входит
  • Трансфер
  • Услуги лицензионного русскоговорящего гида
  • Обед в ресторане турецкой кухни
  • Все экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Рецепция вашего отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до вашего отеля
На двух континентах
На двух континентах
На двух континентах
На двух континентах

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Оксана Ш.
Оксана Ш.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

2 отзыва оставили туристы

Оксана Ш. проводит ещё 5 экскурсий

Турецкая ночь: прогулка по Босфору
35
4.5 часов
Турецкая ночь: прогулка по Босфору
3 отзыва
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»
140
4 часа
«Великолепный Век. Любовь Роксоланы»
2 отзыва
Город контрастов
290
6 часов
Город контрастов
2 отзыва
Классический Стамбул
170
5 часов
Классический Стамбул
2 отзыва
Русский след в Стамбуле + Долмабахче
160
5 часов
Русский след в Стамбуле + Долмабахче
2 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
25
3 часа
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
364 отзыва
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
скидка20%
125
100
3 часа
Турция без паранджи: ешь, молись, люби
260 отзывов
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
113
3.5 часа
Стамбул без покрывала или как потеряться в городе
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100
3 часа
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
164 отзыва
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Живописная красота трущоб Стамбула
119
3 часа
Живописная красота трущоб Стамбула
148 отзывов
Неповторимая атмосфера, традиции и уклад жизни легендарных городских окраин
Секреты Стамбула
20
4.5 часов
Секреты Стамбула
136 отзывов
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты