На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте

Оценить природную красоту и рукотворную роскошь берегов Стамбула на морской прогулке в мини-группе

3.7
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Буду рад открыть для вас мой любимый Стамбул! Вы проследуете по Босфору, увидите шикарные дворцы, неповторимые стамбульские районы и приоткроете потайную дверцу в прибрежную жизнь.

Крики чаек, свежий воздух, морские брызги и мурашки от осознания, что находишься между двух континентов. По правую руку Европа, по левую — Азия. Невероятные ощущения!
На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте
На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте
На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте
На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте
На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте
На стыке двух материков: путешествие по Босфору на яхте
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стамбул окружён водой с трёх сторон: его омывают воды Мраморного моря, бухты Золотой Рог и пролива Босфор. Чтобы проникнуться неповторимой атмосферой города на перекрёстке морей, континентов и цивилизаций, отправляемся в путешествие на яхте по Босфору! В группе до 10 человек вы познакомитесь со всеми чарующими местами Стамбула и окажетесь в центре событий длиной в несколько тысяч лет.

  • Увидите роскошные османские дворцы, узнаете об их истории и тайнах, что хранились за семью замками.
  • Услышите азан из десятков мечетей одновременно и выясните, какие из них наиболее значимы для города.
  • Насладитесь красотой османских особняков, рассыпанных вдоль берегов Босфора.
  • Узнаете, какие семьи жили и живут в этих домах и начинают каждый свой день с вида на легендарный пролив.
  • Увидите район Кузгунджук, где во все времена мирно уживались представители разных религий.

Организационные детали

Это морская прогулка, возьмите с собой одежду по погоде.

во вторник, среду, субботу и воскресенье в 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
И
4 сен 2023
Скучно и не интересно, плохо слышно из-за сильного ветра на яхте
Мустафа
Мустафа
Ответ организатора:
Ильяс по описанием экскурсия понятно что эта не развлекательная экскурсия.
Не смотря в группе были только 5 человек чтоб хорошо была слышна воспользовался с микрофоном гостям раздавал аппарат с наушниками.
Вы написали что был ветер. Но сами понимаете что нет договора у нас с природой чтоб при движение яхта ветер не был. Тем боле по вашем требованием когда я рассказал находился закрытая часть яхту чтоб слышна была вам. После не один раз вам спросил слышна ли рассказ вы мне ответили положительно.
Гости которые тот день с вами были на яхте написали очень положительный отзыв.
Дина
29 авг 2023
Круиз по Босфору прошел великолепно!
Мы остались полностью довольны и увиденным, и услышанным рассказом. Гид Мустафа настоящий профессионал своего дела. В легкой и доступной форме рассказал историю Стамбула!
Спасибо ему, очень рекомендую.
Яхта красивая, идеально для мини-группы!
Предложили воду и чай, очень приятно!
З
15 авг 2023
Мы (я и сестра) взяли групповую экскурсию на яхте, до 10 человек, но нам очень повезло и никого кроме нас не было. Мы и гид, яхта небольшая, не новая, не знаю куда бы поместились 10 человек, но это не самое главное. Прогулка была замечательная. Гид все 1,5 часа рассказывал интересно и занимательно, по русски очень неплохо, все было понятно. Очень советую эту прогулку и нашего гида Мустафу!

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