Буду рад открыть для вас мой любимый Стамбул! Вы проследуете по Босфору, увидите шикарные дворцы, неповторимые стамбульские районы и приоткроете потайную дверцу в прибрежную жизнь. Крики чаек, свежий воздух, морские брызги и мурашки от осознания, что находишься между двух континентов. По правую руку Европа, по левую — Азия. Невероятные ощущения!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стамбул окружён водой с трёх сторон: его омывают воды Мраморного моря, бухты Золотой Рог и пролива Босфор. Чтобы проникнуться неповторимой атмосферой города на перекрёстке морей, континентов и цивилизаций, отправляемся в путешествие на яхте по Босфору! В группе до 10 человек вы познакомитесь со всеми чарующими местами Стамбула и окажетесь в центре событий длиной в несколько тысяч лет.

Увидите роскошные османские дворцы, узнаете об их истории и тайнах, что хранились за семью замками.

Услышите азан из десятков мечетей одновременно и выясните, какие из них наиболее значимы для города.

Насладитесь красотой османских особняков, рассыпанных вдоль берегов Босфора.

Узнаете, какие семьи жили и живут в этих домах и начинают каждый свой день с вида на легендарный пролив.

Увидите район Кузгунджук, где во все времена мирно уживались представители разных религий.

Организационные детали

Это морская прогулка, возьмите с собой одежду по погоде.