Амрул проводит ещё 6 экскурсий

В путешествии вы откроете другую Турцию — край богатейшей истории 📖, культурного наследия империй полуострова Малая Азия и диковинной природы. За 8 дней вы проследите путь пяти великих анатолийских цивилизаций, побываете в древних и современных городах, увидите уникальные архитектурные ансамбли и узнаете загадочную суфийскую культуру. Яркие шары в долинах Каппадокии, орнаменты турецких ковров, танцы 💃 дервишей, монастыри-скалы, «хлопковые» воды, античные руины — вы с головой погрузитесь в эту многогранную мозаику!