Амрул проводит ещё 6 экскурсий

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Наследие великих цивилизаций. Нетуристическая Турция за неделю!

Амрул
Амрул – экскурсионное агентство из Стамбула
Узнать древнюю историю 📖 Анатолии, увидеть тысячелетние достопримечательности 🏛️ и полюбоваться уникальными природными пейзажами
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • €595 за человека

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Наследие великих цивилизаций. Нетуристическая Турция за неделю!

В путешествии вы откроете другую Турцию — край богатейшей истории 📖, культурного наследия империй полуострова Малая Азия и диковинной природы. За 8 дней вы проследите путь пяти великих анатолийских цивилизаций, побываете в древних и современных городах, увидите уникальные архитектурные ансамбли и узнаете загадочную суфийскую культуру. Яркие шары в долинах Каппадокии, орнаменты турецких ковров, танцы 💃 дервишей, монастыри-скалы, «хлопковые» воды, античные руины — вы с головой погрузитесь в эту многогранную мозаику!

Начало и место завершения
🚩 уточните у менеджера.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Амрул
Амрул
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.
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