Амрул проводит ещё 6 экскурсий

В путешествии вы откроете другую Турцию — край богатейшей истории 📖, культурного наследия империй полуострова Малая Азия и диковинной природы. За 8 дней вы проследите путь пяти великих анатолийских цивилизаций, побываете в древних и современных городах, увидите уникальные архитектурные ансамбли и узнаете загадочную суфийскую культуру. Яркие шары в долинах Каппадокии, орнаменты турецких ковров, танцы 💃 дервишей, монастыри-скалы, «хлопковые» воды, античные руины — вы с головой погрузитесь в эту многогранную мозаику!
Начало и место завершения
🚩 уточните у менеджера.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 45 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые гости! Я русскоговорящий индивидуальный гид по Стамбулу! Работаю в туристической сфере уже 8 лет. Со своей командой гидов я организую любой маршрут согласно вашим интересам и пожеланиям.