Побываем там, куда очень мало добирается туристов-на азиатской стороне города.

Будем пробовать самый вкусный в Турции йогурт. Непременно с сахарной пудрой.

Зайдем на известную улочку попробовать самое вкусное мороженое Стамбула, что делают руками.

Увидим самый красивый закат!

Пройдем по улочкам деревни, названной в честь рыболовецкого крючка и попьем чай под самым старым(800)лет платаном города.

Покажу мечеть, на крышу которой никогда не садятся птицы!

Неспеша-на ностальжи трамвае в районе театров