Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул
Неизвестный Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Азиатскую часть Стамбула. районы Кузгунджук
  • Канлыджа
  • Ускюдар
  • Кадикей
  • Мода и весь город с моря!
Побываем там, куда очень мало добирается туристов-на азиатской стороне города.
Будем пробовать самый вкусный в Турции йогурт. Непременно с сахарной пудрой.
Зайдем на известную улочку попробовать самое вкусное мороженое Стамбула, что делают руками.
Увидим самый красивый закат!
Пройдем по улочкам деревни, названной в честь рыболовецкого крючка и попьем чай под самым старым(800)лет платаном города.
Покажу мечеть, на крышу которой никогда не садятся птицы!
Неспеша-на ностальжи трамвае в районе театров

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
€85

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Проезд. Йогурт.Мороженое.Чай.Кофе. Оплачивается самостоятельно.
Где начинаем и завершаем
Начало: Пристань Эминеню.
Завершение: Пристань Кадикей.
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день недели, кроме субботы-воскресения.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любой день недели, кроме субботы-воскресения.

Владимир В.
Владимир В.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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