Побываем там, куда очень мало добирается туристов-на азиатской стороне города.
Будем пробовать самый вкусный в Турции йогурт. Непременно с сахарной пудрой.
Зайдем на известную улочку попробовать самое вкусное мороженое Стамбула, что делают руками.
Увидим самый красивый закат!
Пройдем по улочкам деревни, названной в честь рыболовецкого крючка и попьем чай под самым старым(800)лет платаном города.
Покажу мечеть, на крышу которой никогда не садятся птицы!
Неспеша-на ностальжи трамвае в районе театров