Инопланетный ландшафт и удивительные каменные образования, рукотворные подземные города и неповторимые долины, разноцветные шары в рассветном небе — всё это Каппадокия, которая влюбляет в себя каждого, кто тут побывал. Мы же покажем вам не только это, но и озеро, где обитают розовые фламинго. А ещё вас ждёт мастер-класс, на котором вы сами создадите керамические изделия.



Вдохновение вам подарит фотосессия от профессионала, а другой специалист научит накапливать энергию путём приобщения к потенциалу местности.