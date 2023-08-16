Пожить на горе в аутентичном скальном отеле, поучаствовать в мастер-классе и объехать знаковые места
Инопланетный ландшафт и удивительные каменные образования, рукотворные подземные города и неповторимые долины, разноцветные шары в рассветном небе — всё это Каппадокия, которая влюбляет в себя каждого, кто тут побывал. Мы же покажем вам не только это, но и озеро, где обитают розовые фламинго. А ещё вас ждёт мастер-класс, на котором вы сами создадите керамические изделия.
Вдохновение вам подарит фотосессия от профессионала, а другой специалист научит накапливать энергию путём приобщения к потенциалу местности.
Вдохновение вам подарит фотосессия от профессионала, а другой специалист научит накапливать энергию путём приобщения к потенциалу местности.
Ближайшие даты:
16
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Стамбул, аэропорт / Гёреме, время зависит от времени вашего рейсаЗавершение: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Стамбуле
Знаю всё об эксклюзивных турах! Я говорю на 6 языках и влюбляю в города с первого взгляда! Со мной вы: отправитесь к истокам, где зарождалась цивилизация; узнаете города с новой стороны, ощутите себя в путешествии местным жителем; восстановите жизненную энергию; исполните свои мечты; полюбите мир и себя ещё больше!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании