Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях

Пожить на горе в аутентичном скальном отеле, поучаствовать в мастер-классе и объехать знаковые места

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Ответы на вопросы
Инопланетный ландшафт и удивительные каменные образования, рукотворные подземные города и неповторимые долины, разноцветные шары в рассветном небе — всё это Каппадокия, которая влюбляет в себя каждого, кто тут побывал. Мы же покажем вам не только это, но и озеро, где обитают розовые фламинго. А ещё вас ждёт мастер-класс, на котором вы сами создадите керамические изделия.

Вдохновение вам подарит фотосессия от профессионала, а другой специалист научит накапливать энергию путём приобщения к потенциалу местности.
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Нестандартная Каппадокия: подземные города, розовое озеро и фотосессия в летящих платьях
Ближайшие даты:
16
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Стамбул, аэропорт / Гёреме, время зависит от времени вашего рейса
Завершение: Стамбул, аэропорт, время зависит от времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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