Великолепный ночной Босфор
Во время прогулки вас ждёт вкусный ужин из блюд турецкой кухни и зажигательная шоу-программа «Турецкая ночь» с живой музыкой, танцем живота, национальным и кавказским фольклором, танцем дервишей. В заключении вечера всех желающих пригласят потанцевать под живую музыку.
Меню:
- Традиционные турецкие закуски;
- Сезонный салат из свежих овощей и зелени;
- Основное блюдо на выбор: рыба-гриль, курица-гриль или котлеты;
- Десерт на выбор: турецкие сладости и фрукты;
- Кофе по-турецки, чай.