Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору

Вы проплывёте между двумя континентами — Европой и Азией, полюбуетесь на виды ночного Стамбула, а проплывая под Босфорским мостом, не забудьте загадать желание — оно обязательно сбудется!
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору
Незабываемая вечерняя прогулка по Босфору

Что вы увидите 🤩

  • Ночной Стамбул с воды
  • Босфорский мост
  • Босфор
Великолепный ночной Босфор
Во время прогулки вас ждёт вкусный ужин из блюд турецкой кухни и зажигательная шоу-программа «Турецкая ночь» с живой музыкой, танцем живота, национальным и кавказским фольклором, танцем дервишей. В заключении вечера всех желающих пригласят потанцевать под живую музыку.

Меню:

  • Традиционные турецкие закуски;
  • Сезонный салат из свежих овощей и зелени;
  • Основное блюдо на выбор: рыба-гриль, курица-гриль или котлеты;
  • Десерт на выбор: турецкие сладости и фрукты;
  • Кофе по-турецки, чай.
🚩 Начало: Ваш отель
🏁 Место завершения: После экскурсии наш водитель отвезет обратно в отель
 Что входит
  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе из отелей исторического района
  • ужин
  • безалкогольные напитки
  • шоу-программа.
 Что не входит
  • личные расходы
  • услуги гида.
Важная информация
  • Укажите
  • пожалуйста
  • название и адрес вашего отеля для сбора на экскурсию.
Время проведения: Каждый вечер с 16:00 начинаются сборы (кроме воскресенья)
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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