Великолепный ночной Босфор

Во время прогулки вас ждёт вкусный ужин из блюд турецкой кухни и зажигательная шоу-программа «Турецкая ночь» с живой музыкой, танцем живота, национальным и кавказским фольклором, танцем дервишей. В заключении вечера всех желающих пригласят потанцевать под живую музыку.

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