Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy

В наших турах гид на автомобиле сопровождает участников по пути, в то время как участники движутся...

В наших турах гид на автомобиле сопровождает участников по пути, в то время как участники движутся по нашему маршруту через Босфор на выделенных им автомобилях Twizy.

У участников тура будет возможность испытать автомобиль, управляя им и получить поддержку от сопровождающего, в случае каких-либо вопросов или трудностей на маршруте.

Обязательно будут промежуточные остановки, где вы сможете сделать красивые фотографии.
Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy
Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy
Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy
Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy
Незабываемое приключение по Босфору на электромобиле Twizy

Что вы увидите 🤩

  • Алтунизаде
  • Ускюдар
  • Сиркечи
  • Эминеню
  • Каракёй
  • Бешикташ
  • Ортакёй
  • Арнавуткёй
  • Бебек
  • Румелихисары
  • Балталимани
  • Эмирган
  • Истинье
  • Канлыджа
  • Анадолухисары
  • Ваникёй
  • Ченгелкёй
  • Бейлербейи
Наш тур начинается с нашей стоянки Алтунизаде, из Ускюдара в Гарем, а из Гарема в Сиркечи (европейская сторона) можно добраться на пароме.
Он продолжается вдоль береговой линии до Эминеню, Каракёй, Бешикташ, Ортакёй, Арнавуткёй, Бебек, Румелихисары, Балталимани, Эмирган и Истинье. Паром из Истинье переходит в Чубуклу-Бейкоз (азиатская сторона).
Мы продолжим наш великолепный маршрут по Босфору на анатолийской стороне и достигнем Канлыджа, Анадолухисары, Ваникёй, Ченгелкёй и Бейлербейи. Двигаясь к концу нашего маршрута, мы проходим мимо дворца Бейлербейи и продолжаем движение к нашей парковке.
Наш тур занимает около 3 часов на 40 км.
Вы можете посмотреть видео нашего тура, чтобы увидеть наш маршрут по Босфору глазами наших участников.
Внимание: это не историческая экскурсия с гидом экскурсоводом, а авто прогулка с англоговорящим сопровождающим-водителем. .
Обязательное условие: наличие водительских прав категории А или Б.
🚩 Начало и место завершения: Altunzade Mahallesi, Kısıklı Caddesi No:21 Üsküdar
 Что входит
  • Электромобиль
 Что не входит
  • Трансфер и​​з Вашего отеля на место сборов и обратный трансфер в отель оплачиваются дополнительно (при желании) - пожалуйста, уточняйте цену при бронировании.
  • Обед, Напитки, Личные расходы
Важная информация
  • Внимание: это не историческая экскурсия с гидом экскурсоводом, а авто прогулка с англоговорящим сопровождающим-водителем. .
  • Обязательное условие: наличие водительских прав категории А или Б.
Время проведения: Каждый день, кроме воскресенья
  • Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
BREEZES T.
BREEZES T.
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