Наш тур начинается с нашей стоянки Алтунизаде, из Ускюдара в Гарем, а из Гарема в Сиркечи (европейская сторона) можно добраться на пароме.

Он продолжается вдоль береговой линии до Эминеню, Каракёй, Бешикташ, Ортакёй, Арнавуткёй, Бебек, Румелихисары, Балталимани, Эмирган и Истинье. Паром из Истинье переходит в Чубуклу-Бейкоз (азиатская сторона).

Мы продолжим наш великолепный маршрут по Босфору на анатолийской стороне и достигнем Канлыджа, Анадолухисары, Ваникёй, Ченгелкёй и Бейлербейи. Двигаясь к концу нашего маршрута, мы проходим мимо дворца Бейлербейи и продолжаем движение к нашей парковке.

Наш тур занимает около 3 часов на 40 км.

Вы можете посмотреть видео нашего тура, чтобы увидеть наш маршрут по Босфору глазами наших участников.

Внимание: это не историческая экскурсия с гидом экскурсоводом, а авто прогулка с англоговорящим сопровождающим-водителем. .

Обязательное условие: наличие водительских прав категории А или Б.