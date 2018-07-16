16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Переулки Истикляль. Пешеходное движение по знаменитому проспекту Истикляль ночью в выходные дни не просто не иссякает, а даже приумножается. В Стамбуле есть где потанцевать и продегустировать творения местных барменов, но вот самые аутентичные и яркие бары обычно находятся не на главной улице и найти их можно только с помощью завсегдатаев. Как и любой мегаполис, ночной Стамбул полон опасностей, я помогу вам изучить все проверенные и безопасные пути, расскажу, куда не стоит сворачивать и от каких предложений точно стоит отказаться.
Богемный Кадыкей. Если барная карта Истикляль уже изучена, а душа все еще требует праздника, то я с радостью проведу вас по улице баров района Кадыкей. Там вы окунетесь в богемную жизнь Стамбуле, попробуете коктейль в гостях у Обломова или бокал вина у камина или потанцутете под турецкий рок-н-ролл.
В результате вы откроете самую «живую» грань Стамбула, о которой многие не догадываются, проникнитесь атмосферой местного веселья и научитесь отдыхать, как настоящие стамбульцы. Cheers, друзья!
Организационные детали
Расходы в барах не входят в стоимость.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!
Спасибо Татьяне за отличную экскурсию! Окунулись в ночную жизнь двух совершенно разных кварталов города, больше понравилось в азиатской части. Татьяна знает чудесные места, очень понравился винный ресторан! Экскурсию рекомендую, если хотите отдохнуть в хорошем заведении в приятной компании.
Анна
2 июля 2018
Татьяна - одно из открытий Стамбула: яркая, эрудированная)). Время пролетело незаметно.
С благодарностью и надеждой на новую встречу Анна и Наталья ("пушкинисты" )))
Анна
17 июня 2018
Почитав все отзывы решили пойти на экскурсию по барам. По факту, смотреть нечего, экскурсия ни о чем, высосана из пальца. Местный колорит, это смешные забегаловки с кучей людей, сидящих на узких проходных улочках в районе улицы Истикляль, который к тому же не отличается чистотой. Зашли в один бар, во виду приличный, по факту цены задраны, качество ниже среднего на окраине Москвы и в итоге, все пытаются тебя обсчитать. Честно говоря, обсудили с друзьями (были 2мя парами) и не поняли целевую группу для этой экскурсии. Гид Татьяна прекрасный собеседник, если хотите поболтать с кем-нибудь из «местных».
Лариса
7 мая 2018
Огромное спасибо Татьяне за увлекательную прогулку по ночному городу ! Масса впечатлений ! Ярко, интересно и неожиданно !
Андрей
18 апреля 2018
Всем привет! Все очень понравилось, подтверждаю все положительные отзывы, оставленные здесь ранее. Татьяна отличный гид, желаю ей и вам совместных интересных прогулок
Катя
14 апреля 2018
Мы были с сестрой на экскурсии - нам очень понравилось. Татьяна показала нам, где можно покушать вкусные супчики - мы потом возвращались туда еще раз.
Мы попили анисовую водку, как это делают турки - было вкусно)))
Спасибо Татьяне за интересную экскурсию))
Ян
3 апреля 2018
Это великолепная экскурсия!) Таня волшебница! Спасибо огромное! Изумительный вкус ночной город, вкусная еда, интересные места, рекомендую всем!)
Artem
12 марта 2018
Добрый день! Были на вечерней экскурсии «Пора по барам», обалденно провели время, могу сказать, что Таня шикарный собеседник и гид, время просто растворяется в маленьких и уютных улочках и барах Стамбула! Увидели очень много действительно уникальных и неординарных мест, которые обычному туристу точно не найти, чего стоит место для afterparty с супами)! Большое спасибо Тане, очень круто провели время однозначный must have в Стамбуле!
Анна
10 декабря 2017
Нам очень-очень понравилась экскурсия! У нас она состоялась в первый день нашего знакомства со Стамбулом и в принципе, больше ничего и не нужно оказалось! Нам показали не только бары и рестораны, но и все виды транспорта, места для шопинга и пути к музейным ценностям! Дальше мы вполне успешно путешествовали сами :-))) А вот ночные заведения больше так и не посещали! Не хватало сил :-)))
Татьяна
9 ноября 2017
Нам очень понравилась экскурсия! Если Вы хотите найти в Стамбуле уютное местечко, где провести вечер, то Татьяна покажет их десяток, на любой вкус и кошелек. Мы прокатились на пароме, узнали что такое салеп и где готовят настоящее турецкое мороженое. Оставшиеся дни в Стамбуле каждое утро мы начинали с горячей чашки салепа. Попробовали различные сорта турецкого пива в баре Обломов. Да-да, Обломов в Стамбуле, а не в Москве! И еще запаслись паролями и явками мест, куда за 4 часа экскурсии мы не успели сходить. И конечно же узнали много интересных фактов о Вечном городе. Тем, кто хочет узнать не только историю, но и настоящую современную жизнь стамбульцев, однозначно рекомендуем сходить на экскурсию с Татьяной. Маршрут Татьяна выстраивает в зависимости от состава и пожеланий группы, поэтому двух одинаковых экскурсий вы не найдете. Каждый раз будет что-то новое. Еще раз, большое спасибо Татьяне. Успехов!
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом. Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности. Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.
Проплыть на катере по легендарному Босфору и прикоснуться к истории Стамбула
Вы проведете полтора часа в окружении морского бриза, восхитительных панорам Стамбула и захватывающих историй о городе и его главной водной артерии. Босфорские дворцы и тенистые виллы-ялы, колоритные районы города и величественные мосты – такое приключение просто невозможно пропустить! Битвы с пиратами, конечно, не будет, но историю одного из самых знаменитых морских волков вы все же узнаете.
Проникнуться колоритом нетуристических районов Кузгунджук, Чамлыджа и Анадолу Кавагы
В этом маршруте переплелись истории и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур, архитектурные контрасты и панорамы Босфора. Вы проедете и прогуляетесь по малоизученным районам — Кузгунджуку, Анадолу Кавагы и Канлыдже, полюбуетесь видом на город с холма Чамлыджа и по желанию посетите крупнейшую в Турции мечеть. А в итоге убедитесь, что душа Стамбула скрыта отнюдь не на его туристических улицах.
Отдохнуть в самом красивом парке Стамбула и узнать символизм тюльпана в истории Турции
Чтобы услышать подлинное биение сердца Константинополя, почувствовать, как его легкие наполняют кислородом оба берега Босфора, необходимо посетить три самых важных и красивых парка города. Особенно в период цветения тюльпанов! На неспешной прогулке по тенистым аллеям я расскажу захватывающие истории и придания о прекрасном османском цветке, раскрою секреты султанов Великой Порты и их гаремов.
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
Самые интересные районы и великолепные виды города на душевной и увлекательной экскурсии
Стамбул — многогранное и невероятно интересное место. Вы посетите европейскую и азиатскую части, подниметесь на лучшие смотровые площадки, заглянете на местный рынок и узнаете самые любопытные факты из истории города. Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло легко, комфортно и познавательно!