16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам очень понравилась экскурсия! Если Вы хотите найти в Стамбуле уютное местечко, где провести вечер, то Татьяна покажет их десяток, на любой вкус и кошелек. Мы прокатились на пароме, узнали что такое салеп и где готовят настоящее турецкое мороженое. Оставшиеся дни в Стамбуле каждое утро мы начинали с горячей чашки салепа. Попробовали различные сорта турецкого пива в баре Обломов. Да-да, Обломов в Стамбуле, а не в Москве! И еще запаслись паролями и явками мест, куда за 4 часа экскурсии мы не успели сходить. И конечно же узнали много интересных фактов о Вечном городе. Тем, кто хочет узнать не только историю, но и настоящую современную жизнь стамбульцев, однозначно рекомендуем сходить на экскурсию с Татьяной. Маршрут Татьяна выстраивает в зависимости от состава и пожеланий группы, поэтому двух одинаковых экскурсий вы не найдете. Каждый раз будет что-то новое. Еще раз, большое спасибо Татьяне. Успехов!