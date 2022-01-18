Что вас ожидает

🌟 По улочкам районов Фенер и Каракей

На пароме мы доберемся до колоритного Фенера: зайдем в церковь св. Георгия, обсудим, как отмечают Рождество местные греки. Затем вернёмся в Каракей и, петляя среди узких улочек, отыщем белогвардейскую церковь св. Пантелеймона. Я расскажу, как на берегах Босфора формировалась русская община и как 100 лет назад здесь отмечали зимние праздники.

🎄 Район Пера: дух европейского Рождества

Затем мы окажемся в самом многонациональном районе Стамбула! Вас окружат яркие огни проспекта Независимости, а если повезет, мы даже услышим песнопения, доносящиеся из католических церквей св. Антония и св. Марии Драперис. Поговорим о жизни итальянской и французской общин и о том, какие праздничные традиции пришли в Турцию из Америки.

🎅 И конечно, Новый год по-турецки!

Вы узнаете, какие блюда 31 декабря неизменно попадают на турецкий стол, как отмечает праздники местная молодежь и кого ждут дети в новогоднюю ночь. А еще выясним, почему перед новым годом местные магазины наполнены вещами красного цвета.

Организационные детали