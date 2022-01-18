Новогоднее путешествие по Стамбулу

Раскрыть рождественские и новогодние традиции города и прогуляться по его самым нарядным районам

Индивидуально
для 6 чел.
Не верьте тем, кто говорит, что в Турции Новый год не отмечают! Эта прогулка убедит вас в обратном: мы пройдем по уютным улицам районов Каракей, Фенер и Пера, заглянем в украшенные в Рождеству церкви и понаблюдаем за предпраздничной суетой города.

И, разумеется, поговорим о новогодних традициях Стамбула — от Византии до наших дней.
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Новогоднее путешествие по Стамбулу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

🌟 По улочкам районов Фенер и Каракей
На пароме мы доберемся до колоритного Фенера: зайдем в церковь св. Георгия, обсудим, как отмечают Рождество местные греки. Затем вернёмся в Каракей и, петляя среди узких улочек, отыщем белогвардейскую церковь св. Пантелеймона. Я расскажу, как на берегах Босфора формировалась русская община и как 100 лет назад здесь отмечали зимние праздники.

🎄 Район Пера: дух европейского Рождества
Затем мы окажемся в самом многонациональном районе Стамбула! Вас окружат яркие огни проспекта Независимости, а если повезет, мы даже услышим песнопения, доносящиеся из католических церквей св. Антония и св. Марии Драперис. Поговорим о жизни итальянской и французской общин и о том, какие праздничные традиции пришли в Турцию из Америки.

🎅 И конечно, Новый год по-турецки!
Вы узнаете, какие блюда 31 декабря неизменно попадают на турецкий стол, как отмечает праздники местная молодежь и кого ждут дети в новогоднюю ночь. А еще выясним, почему перед новым годом местные магазины наполнены вещами красного цвета.

Организационные детали

  • Мы будем много ходить пешком, поэтому необходимо одеваться удобно и по погоде
  • Возьмите с собой мелкие деньги в местной валюте на билеты на паром, а также свечи в храмах (по желанию)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пристани Каракей, Галатский мост
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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