Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Нур – Гид из Стамбула

Приглашаю на обзорную экскурсию ⛳ по Стамбулу! Вы посетите все главные достопримечательности: собор Святой Софии, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть и цистерну Базилику.



Раскроете историю 📖 древнего Константинополя, понаблюдаете за жизнью современного города и узнаете, как ему удается сочетать европейские и азиатские традиции.