Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

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О Стамбуле легко и интересно!

Исследовать знаковые места города и зайти в музеи без очередей с профессиональным гидом

Нур
Нур – Гид из Стамбула
Приглашаю на обзорную экскурсию ⛳ по Стамбулу! Вы посетите все главные достопримечательности: собор Святой Софии, султанский дворец Топкапы, Голубую мечеть и цистерну Базилику.

Раскроете историю 📖 древнего Константинополя, понаблюдаете за жизнью современного города и узнаете, как ему удается сочетать европейские и азиатские традиции.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

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О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!

Что вас ожидает

Классический Стамбул
Я покажу все самые известные места города. В программе экскурсии:

  • Площадь Ипподром — вы погрузитесь в события Древнего Рима, увидите Немецкий фонтан ⛲ и Змеиную колонну и оцените Египетский обелиск, насчитывающий 3500 лет.
  • Цистерна Базилика — таинственное подземное водохранилище. Вы узнаете, почему вода столетиями определяла ход местной истории 📖 и как в цистерне появились голова медузы и «плачущая» колонна.
  • Голубая мечеть — вы полюбуетесь красотой и величием османской архитектуры и раскроете, почему мечеть украшают шесть минаретов вместо стандартных четырех.
  • Дворец Топкапы — место, где 400 лет жили султаны. Вы пройдете по шикарным залам, услышите об интригах гарема, рассмотрите второй по величине бриллиант мира и полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог. А также впечатлитесь историей любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы.
  • Собор Святой Софии — я расскажу о строительстве храма и поясню, как архитектору Синану удалось спасти его от разрушения. Кроме того, помогу найти скрытые следы, оставленные императорами.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Топкапы — 100 лир с человека, цистерна Базилика — 30 лир с человека.

О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!
О Стамбуле легко и интересно!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нур
Нур
Здравствуйте! Меня зовут Нур, я профессиональный русскоговорящий гид-историк с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Люблю путешествовать, общаться и делиться своими знаниями. Жду вас в Стамбуле.
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