Еще несколько необычных экскурсий в Стамбуле

Классический Стамбул Я покажу все самые известные места города. В программе экскурсии:
Площадь Ипподром — вы погрузитесь в события Древнего Рима, увидите Немецкий фонтан ⛲ и Змеиную колонну и оцените Египетский обелиск, насчитывающий 3500 лет.
Цистерна Базилика — таинственное подземное водохранилище. Вы узнаете, почему вода столетиями определяла ход местной истории 📖 и как в цистерне появились голова медузы и «плачущая» колонна.
Голубая мечеть — вы полюбуетесь красотой и величием османской архитектуры и раскроете, почему мечеть украшают шесть минаретов вместо стандартных четырех.
Дворец Топкапы — место, где 400 лет жили султаны. Вы пройдете по шикарным залам, услышите об интригах гарема, рассмотрите второй по величине бриллиант мира и полюбуетесь панорамой бухты Золотой Рог. А также впечатлитесь историей любви Сулеймана Великолепного и его жены Роксоланы.
Собор Святой Софии — я расскажу о строительстве храма и поясню, как архитектору Синану удалось спасти его от разрушения. Кроме того, помогу найти скрытые следы, оставленные императорами.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Топкапы — 100 лир с человека, цистерна Базилика — 30 лир с человека.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Нур, я профессиональный русскоговорящий гид-историк с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Люблю путешествовать, общаться и делиться своими знаниями. Жду вас в Стамбуле.