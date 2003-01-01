Обзорная экскурсия по Стамбулу

Прогулка по Стамбулу легко превращается в увлекательное путешествие сквозь эпохи.

На нашей экскурсии вы увидите главные городские достопримечательности и прикоснетесь к богатой истории, в которой запечатлены следы разных культур и эпох.
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу
Обзорная экскурсия по Стамбулу

Что вы увидите 🤩

  • Парк Миниатюрк
  • Канатная дорога
  • Пьер-Лоти
  • Улица Таксим
  • Улица Бейоглу
  • Башня Галата
Парк-музей Миниатюрк — «маленькая модель великой страны»
Это парк архитектурных миниатюр, расположен на Берегу Золотого Рога, 135 макетов сооружений и зданий представлено на его территории — точные копии знаменитых зданий, имеющих широкую известность. Парк открыт 2 мая 2003 года. Посещение парка — прекрасная возможность для всех увидеть известные достопримечательности Стамбула и Турции в одном месте, прогуливаясь по ухоженной зелёной территории парка.
Общая площадь Миниатюрка равна 15 футбольным полям, составляет около 60 000 кв метров. Каждая копия сопровождается звуковым описанием на нескольких самых популярных мировых языках. Самая оригинальная парковая зона в мире, ведь копии можно сравнить с оригиналами, пройдясь по городу!
Канатная дорога и панорамное кафе «Пьер Лоти»
Три минуты и вы с причала Эйзюп попадаете в популярное панорамное кафе «Пьер Лоти». Благодаря популярности этого кафе муниципальные власти согласились финансировать канатную дорогу. Чашечка турецкого кофе с Рахат-лукумом, шикарный панорамный вид с холма на город — всё это не зря привлекает миллионы людей со всего мира.
С холма Пьер Лоти открывается панорамный вид на столицу. Холм назван в честь писателя, посещавшего это место, выкуривая трубку и угощая себя чашечкой кофе. Именно здесь его роман «Азиаде» получил своё рождение. Многочисленные туристы всегда пытаются занять место у столиков, наблюдая за красотами прекрасного города из этого места.
Пешеходная улица Истикляль
Улица в переводе с турецкого означает «независимость». Дух свободы, воли царит на этой широкой улице. Многочисленные толпы молодежи, концерты уличных музыкантов наполняют её шумом и гамом. Всё бурлит, кипит и радуется жизни.
Ночные клубы, храмы всех конфессий, шикарные рестораны, дешевые кафешки — «блеск и нищета» этого места, его двойственность. Стародавний трамвай XIX века единственное транспортное средство, которому дозволено рассекать знаменитую улицу. Улица Истикляль находится районе Бейоглу. На этой улице расположен известный на весь мир музей Мадам Тюссо.
Улочки района Бейоглу и Пера
Бейоглу до XX века назывался Пера. В отеле Пера Палас королева детектива Агата Кристи написала свой знаменитый роман «Убийство в восточном экспрессе». Здесь расположены бутики, базары, храмы, через кварталы проходит трамвайная линия в историческом стиле.
Башня Галата
Строение XIV века. Её высота — 61 метр. В 1965 году башня была открыта для широкой публики. Своё название получила во времена Османской империи, до этого называлась «Христова башня». Является символом Стамбула и получила статус музея. Наверху Галаты расположены кафе, к которым можно добраться на 2-х лифтах.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Русский гид
 Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Время проведения: Пн. , Чт. 08.30 – 13.30
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Armagan
Armagan
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