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Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»

5
7 отзывов
Владимир И.
Владимир И. – Гид из Стамбула
Как Стамбул смог уместить в себе такие разные культуры и как это сказалось на нём? Почему новые и новые империи выбирали его столицей? Попробуем найти ответы, гуляя по улочкам города.

В конце экскурсии 🧭 прогуляемся по парку Гюльхане и выйдем к Босфору.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

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Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»

Что вы увидите

  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • Термы Зевксиппа (бани Роксоланы)
  • Ипподром
  • Собор Св. Софии
  • Египетская колонна
  • Цистерна Базилика
  • Мавзолей принцев
  • Колонна Константина
  • Сфендум
  • Цистерна Феодосия
  • Наккаш
  • Змеиная Колонна
  • Главная улица императорских шествий
  • Нулевой километр
  • Цистерна Базилика
  • Босфор
  • Гюльхане
От Античности до Блистательной Порты
Для тех, кто приезжает в Стамбул впервые, предлагаю начать знакомство с ним с исторического центра — богатая трёхтысячелетняя история 📖 города откроется для вас по-новому.
Идеальное географическое положение сделало Стамбул столицей ⭐️ четырех империй. 11 мая 330 года состоялась официальная торжественная церемония освящения христианскими епископами новой столицы Римской империи Константинополя — Нового Рима.
Мы не только пройдёмся по историческим улочкам города, но и погуляем по страницам истории Стамбула от язычества к исламу.
В конце экскурсии 🧭 нас ждёт прогулка 👣 по парку Гюльхане и выход к Босфору.

Организационные детали:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Входные билеты (вход в Голубую мечеть бесплатно)
  • Сувениры и личные расходы.
Начало
🚩 Колонна Константина (Чемберлиташ)
Место завершения
🏁 Босфор
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»
Обзорная экскурсия «Стамбул — сквозь века»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Владимир И.
Владимир И.
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7 отзывов оставили туристы

Владимир И. проводит ещё 2 экскурсии

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