Для тех, кто приезжает в Стамбул впервые, предлагаю начать знакомство с ним с исторического центра — богатая трёхтысячелетняя история 📖 города откроется для вас по-новому.
Идеальное географическое положение сделало Стамбул столицей ⭐️ четырех империй. 11 мая 330 года состоялась официальная торжественная церемония освящения христианскими епископами новой столицы Римской империи Константинополя — Нового Рима.
Мы не только пройдёмся по историческим улочкам города, но и погуляем по страницам истории Стамбула от язычества к исламу.
В конце экскурсии 🧭 нас ждёт прогулка 👣 по парку Гюльхане и выход к Босфору.
Организационные детали:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Питание
Входные билеты (вход в Голубую мечеть бесплатно)
Сувениры и личные расходы.
Начало
🚩 Колонна Константина (Чемберлиташ)
Место завершения
🏁 Босфор
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.