От Античности до Блистательной Порты

Для тех, кто приезжает в Стамбул впервые, предлагаю начать знакомство с ним с исторического центра — богатая трёхтысячелетняя история 📖 города откроется для вас по-новому.

Идеальное географическое положение сделало Стамбул столицей ⭐️ четырех империй. 11 мая 330 года состоялась официальная торжественная церемония освящения христианскими епископами новой столицы Римской империи Константинополя — Нового Рима.

Мы не только пройдёмся по историческим улочкам города, но и погуляем по страницам истории Стамбула от язычества к исламу.

В конце экскурсии 🧭 нас ждёт прогулка 👣 по парку Гюльхане и выход к Босфору.

Организационные детали: