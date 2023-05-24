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Что вас ожидает:
- Парк «Миниатюрк»
- Расположенный на берегу залива Золотой Рог
- Является миниатюрной копией страны с ее основными достопримечательностями и памятниками архитектуры. Так
- Не покидая пределы Стамбула
- Можно побывать в пещерных поселениях Каппадокии и на белоснежных травертинах Памуккале
- Увидеть роскошные дворцы и мечети
- Колоритные базары и руины античных городов. Особо реалистично в Миниатюрке представлен Стамбул – автомагистрали и стадионы
- Макеты кораблей и современных высотных зданий – все это создает точную копию мегаполиса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Практически каждая туристическая поездка начинается с обзорной экскурсии, ведь это самый быстрый способ получить общее представление о городе и определить для себя наиболее интересные места.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Безалкогольные напитки
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании