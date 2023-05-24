Обзорная экскурсия в Стамбуле

Описание
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Ответы на вопросы
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Обзорная экскурсия в Стамбуле
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
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Что вас ожидает:

  • Парк «Миниатюрк»
  • Расположенный на берегу залива Золотой Рог
  • Является миниатюрной копией страны с ее основными достопримечательностями и памятниками архитектуры. Так
  • Не покидая пределы Стамбула
  • Можно побывать в пещерных поселениях Каппадокии и на белоснежных травертинах Памуккале
  • Увидеть роскошные дворцы и мечети
  • Колоритные базары и руины античных городов. Особо реалистично в Миниатюрке представлен Стамбул – автомагистрали и стадионы
  • Макеты кораблей и современных высотных зданий – все это создает точную копию мегаполиса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Практически каждая туристическая поездка начинается с обзорной экскурсии, ведь это самый быстрый способ получить общее представление о городе и определить для себя наиболее интересные места.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Безалкогольные напитки
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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