Первый раз в Стамбуле и хотите за короткое время успеть охватить все, тогда этот тур специально для вас. Мы с вами прогуляемся по основным достопримечательностям, находящиеся неподалеку друг друга в шаговой доступности.

Мы встретимся с вами около собора Святой Софии и начнем наше увлекательное погружение в историю 📖 этих мест. Вместе мы посетим с вами собор Святой Софии, Ипподром, Голубую мечеть, дворец Топкапы и Гранд базар. Эти места пропитаны тысячелетней историей. Эта экскурсия ⛳ предназначена на весь день и является пешеходной, поэтому оденьте удобную обувь, чтобы вам ничего не доставляло дискомфорта.