Первый раз в Стамбуле и хотите за короткое время успеть охватить все, тогда этот тур специально для вас. Мы с вами прогуляемся по основным достопримечательностям, находящиеся неподалеку друг друга в шаговой доступности.
Мы встретимся с вами около собора Святой Софии и начнем наше увлекательное погружение в историю 📖 этих мест. Вместе мы посетим с вами собор Святой Софии, Ипподром, Голубую мечеть, дворец Топкапы и Гранд базар. Эти места пропитаны тысячелетней историей. Эта экскурсия ⛳ предназначена на весь день и является пешеходной, поэтому оденьте удобную обувь, чтобы вам ничего не доставляло дискомфорта.
Что входит
Входные билеты на экспозиции
Русскоговорящий гид
Что не входит
Обед и напитки
Трансфер
Начало
🚩 Собор Святой Софии
Место завершения
🏁 Последнее место посещения
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.