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Османские и византийские реликвии Стамбула

CityOfSultans
CityOfSultans – Гид из Стамбула
Османские и византийские реликвии Стамбула
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €50 за человека

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Османские и византийские реликвии Стамбула
Османские и византийские реликвии Стамбула

Что вы увидите

  • Собор Святой Софии
  • Голубая мечеть
  • Дворец Топкапы
  • Гранд базар
  • Ипподром
Первый раз в Стамбуле и хотите за короткое время успеть охватить все, тогда этот тур специально для вас. Мы с вами прогуляемся по основным достопримечательностям, находящиеся неподалеку друг друга в шаговой доступности.
Мы встретимся с вами около собора Святой Софии и начнем наше увлекательное погружение в историю 📖 этих мест. Вместе мы посетим с вами собор Святой Софии, Ипподром, Голубую мечеть, дворец Топкапы и Гранд базар. Эти места пропитаны тысячелетней историей. Эта экскурсия ⛳ предназначена на весь день и является пешеходной, поэтому оденьте удобную обувь, чтобы вам ничего не доставляло дискомфорта.
Что входит
  • Входные билеты на экспозиции
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Обед и напитки
  • Трансфер
Начало
🚩 Собор Святой Софии
Место завершения
🏁 Последнее место посещения
Османские и византийские реликвии Стамбула
Османские и византийские реликвии Стамбула
Османские и византийские реликвии Стамбула
Османские и византийские реликвии Стамбула
Османские и византийские реликвии Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
CityOfSultans
CityOfSultans
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