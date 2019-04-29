13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В парках вы насладитесь всем разнообразием цветов и форм знаменитого цветка, сделаете сотни красочных фотографий.
Имена султанов и даты быстро ускользнут, но яркие события, которые навсегда изменили облик города и повлияли на мировую историю, запомнятся надолго. После нашей прогулки вы будете знать прекрасные стамбульские места, в которых можно отдохнуть от туристической суеты и набраться сил для новых открытий, а также осознаете глубокий символизм тюльпана и с легкостью будете определять его в различных традиционных орнаментах и архитектуре.
Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте — суммарно около 10 лир (3,5€) за человека.