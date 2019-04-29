13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!