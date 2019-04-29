13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. Османские султаны и их тюльпаны

Отдохнуть в самом красивом парке Стамбула и узнать символизм тюльпана в истории Турции

Tatiana
Задать вопрос
Tatiana – ваш гид
Чтобы услышать подлинное биение сердца Константинополя, почувствовать, как его легкие наполняют кислородом оба берега Босфора, необходимо посетить три самых важных и красивых парка города.

Особенно в период цветения тюльпанов! На неспешной прогулке по тенистым аллеям я расскажу захватывающие истории и придания о прекрасном османском цветке, раскрою секреты султанов Великой Порты и их гаремов.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии13 отзывов
4.77
Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны

Программа

В парках вы насладитесь всем разнообразием цветов и форм знаменитого цветка, сделаете сотни красочных фотографий.

  • Тюльпан, зародившийся в Древнем Иране, по сей день является неофициальной туристической эмблемой Турции. Я расскажу, как так получилось. Вы узнаете, почему целый период истории Османской Империи носит название эпохи Тюльпанов, какое отношение к этим цветам имеют наложницы гарема и почему за вывоз луковиц можно было лишиться головы.
  • Вы также услышите историю завоевания тюльпаном Европы и Российской Империи, восточные легенды о жёлтом и черном тюльпанах. Узнаете, как проводился фестиваль тюльпанов при султанах и откуда идёт традиция ковров из живых цветов.

Имена султанов и даты быстро ускользнут, но яркие события, которые навсегда изменили облик города и повлияли на мировую историю, запомнятся надолго. После нашей прогулки вы будете знать прекрасные стамбульские места, в которых можно отдохнуть от туристической суеты и набраться сил для новых открытий, а также осознаете глубокий символизм тюльпана и с легкостью будете определять его в различных традиционных орнаментах и архитектуре.

Маршрут

  • Мы начнем прогулку с посещения старейшего парка Гюльхане, примыкающего к дворцовому комплексу Топкапы. С ранней весны до поздней осени на протяжении многих веков заботливые садовники творят чудеса ландшафтного дизайна, составляя панно из сезонных цветов.
  • После прогулки по парку мы обязательно заглянем на секретную террасу с одним из самых красивых видов на Босфор и Мраморное море и насладимся чаем, который заваривается там по неизменному рецепту еще с Османских времен.
  • Затем отправимся в несравненный парк Йылдыз, основанный в 18 веке султаном Селимом III в честь его матери. Сегодня это даже больше чем парк, его можно назвать небольшим (46 гектаров) лесом в черте города. Территория парка является излюбленным местом прогулок для местных жителей и спасает их от шума мегаполиса, а весной в здесь проходят выставки и концерты, приуроченные к фестивалю тюльпанов. Мы пройдёмся теми же тропами, что и cултан и придворные паши.
  • Третьим станет парк Эмирган, самый крупный в Стамбуле. Он был назван в честь персидского принца Эмирхана, получившего здесь дворец в подарок от османского султана. Изысканная постройка быстро обросла ухоженными садами, прудами и беседками, из которых открывается чудесный вид на пролив. Ежегодно, во время проведения фестиваля тюльпанов, здесь высаживают сотни (а то и тысячи) цветов. Каждая небольшая постройка в парке хранит свои тайны, я помогу вам в них разобраться!

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на общественном транспорте — суммарно около 10 лир (3,5€) за человека.

Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны
Османские султаны и их тюльпаны

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Tatiana
Tatiana
Турция — гостеприимная, яркая, контрастная и вкусная! Если вы хотите прочувствовать все ее удивительные истории, легенды, самобытность и гастрономические сюрпризы и посмотреть на Стамбул глазами, влюбленными в него от начала до конца, то буду рада сопроводить вас в этом приключении. Мне 32 года, я блогер, профессиональный журналист и гид, обладающий пытливым умом. Каждый день ищу новое и интересное и с радостью делюсь этими находками! Мои экскурсии активные и насыщенные, но от них не устанет даже ребенок — я легко и с юмором рассказываю даже о серьезном и всегда готова к приключениям. Делюсь знаниями о Турции c путешественниками с 2011 года. Моя миссия — показать как современную Турцию с ее укладом жизни, так и заглянуть вглубь времен, подарить моменты, о которых вы не прочитаете в путеводителях. Вперед навстречу небанальному Стамбулу!
Напишите мне

13 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 апреля 2019
Большое спасибо Татьяне за заботу о туристах, содержательный и интересный рассказ не только по теме экскурсии, но и о других достопримечательностях Стамбула, а также о различных сторонах жизни русскоязычной Турции. Успехов!
26 апреля 2019
Спасибо Татьяне за экскурсию. Было весело, динамично и интересно. Узнали много нового и не только о султанах и тюльпанах, но и получили много рекомендаций какие места ещё можно посетить в Стамбуле и где готовят самый вкусный балык экмек в Стамбуле.
22 апреля 2019
Экскурсия отличная! Прокатились на катере по Босфору, посетили парк Эмирган с его роскошным фестивалем тюльпанов. Гид Татьяна рассказала интересную историю турецких тюльпанов и не только об этом. Очень приветливая,общительная, помогала делать красивые фото. Спасибо большое за эту чудесную и позитивную экскурсию-прогулку!
19 апреля 2019
Нам очень повезло полюбоваться тюльпанами с прекрасной, умной, эрудированной, разбирающейся в истории девушкой Татьяной. Мы посетили 2 парка: Гюльхане и Эмирган. Пока добирались на пароме до Эмиргана, Татьяна рассказывала про достопримечательности по обе стороны Босфора, подсказала, что обязательно стоит посмотреть. В парке ее рассказ про тюльпаны был очень интересен. Мы сделали с ее помощью много великолепных фото. Ее рекомендации по покупкам оказались бесценны. Она может поддержать беседу на любую тему и найдет общий язык со всеми. Спасибо, Вам, Татьяна за великолепно проведенное время!
16 апреля 2019
Татьяна - компетентный гид и приятный в общении человек. К сожалению, удалось в ходе экскурсии посетить только один парк - Эмирган. Получили там большое удовольствие: рекомендую побывать!
11 апреля 2019
Итоги которого хочется порекомендовать своим друзьям и за общение которому хочется вернуться великолепный город Стамбул. После путешествия мы запланировали вернуться сюда и посидите и остальные экскурсии очень грамотно разбирается в своем материале рассказывает легенды и мифы и жизнь как современной турции так и старой. Не просто слепить задания из учебников и фильма объяснительная разбирается в этом материале и знает не только свою тему Ну и всю историю и культуру данной страны и просто Приятного общения всем Настоятельно рекомендую обратиться именно к этому гиду
11 апреля 2019
Добрый день! Была приятно удивлена высокопрофессиональной организации экскурсии. Татьяна не только прекрасно владеет информацией, но очень интересно и захватывающе рассказывает. Гид с готовностью отвечает на любые вопросы касательно истории и культуры Стамбула. Экскурсия очень интересная, всем рекомендую, Вы увидите не только ослепляющие своей красотой и разнообразием тюльпаны, но и узнаете много нового из истории Стамбула.
29 апреля 2018
Впечатлило. Даже побывав однажды в Стамбуле на фестивале тюльпанов эта экскурсия впечатлила! И не столько увиденное, хотя это было очень ярко, сколько мастерство, профессионализм и энтузиазм гида! Татьяна настоящий фанат своего дела, образованный и эрудированный, с отличным чувством юмора! Большое спасибо, Татьяне за незабываемый день! Экскурсия-бомба😉😃!
24 апреля 2018
Все понравилось. И тюльпаны и погода и гид.
19 апреля 2018
Добрый день! Хочу выразить благодарность Татьяне за очень интересную экскурсию. В идеале хотелось бы посвятить паркам весь день, так как для меня это лучшее воспоминание о Стамбуле. Особенно понравился парк Йылдыз. Всем обязателен к посещению))))Спасибо команде Трипстера.
Ещё 3 отзыва

Tatiana проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидомПрогулка по Босфору с гидом
От 50 за экскурсию
1.5 часа
17 отзывов
Проплыть на катере по легендарному Босфору и прикоснуться к истории Стамбула
Вы проведете полтора часа в окружении морского бриза, восхитительных панорам Стамбула и захватывающих историй о городе и его главной водной артерии. Босфорские дворцы и тенистые виллы-ялы, колоритные районы города и величественные мосты – такое приключение просто невозможно пропустить! Битвы с пиратами, конечно, не будет, но историю одного из самых знаменитых морских волков вы все же узнаете.
Турция без паранджи: ешь, молись, любиТурция без паранджи: ешь, молись, любиТурция без паранджи: ешь, молись, люби
128 за экскурсию
3 часа
251 отзыв
Семейный рынок, антиквариат, котики, набережная, хипстерские кофейни и неожиданные дегустации
Стамбул многогранен, каждый его район обладает своим неповторимым ритмом, ароматом и цветом. Чтобы почувствовать особую колоритную атмосферу города, мы переместимся в малоизученную Азиатскую часть города, обладающую притягательным флером богемности и загадочности. Ленивый и гедонистический стиль местной жизни окутает вас уютом так сильно, что вы не захотите возвращаться в отель на Европейком берегу.
Азиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропуститьАзиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропуститьАзиатский Стамбул на автомобиле: всё, что нельзя пропустить
200 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Проникнуться колоритом нетуристических районов Кузгунджук, Чамлыджа и Анадолу Кавагы
В этом маршруте переплелись истории и легенды азиатского Стамбула, традиции разных культур, архитектурные контрасты и панорамы Босфора. Вы проедете и прогуляетесь по малоизученным районам — Кузгунджуку, Анадолу Кавагы и Канлыдже, полюбуетесь видом на город с холма Чамлыджа и по желанию посетите крупнейшую в Турции мечеть. А в итоге убедитесь, что душа Стамбула скрыта отнюдь не на его туристических улицах.
Ночная жизнь Стамбула, или пора по барам!Ночная жизнь Стамбула, или пора по барам!Ночная жизнь Стамбула, или пора по барам!
125 за экскурсию
4 часа
16 отзывов
Открыть лучшие аутентичные бары и самые безопасные маршруты ночного Стамбула в компании завсегдатая
Стамбул — это не только мечети, смотровые площадки, дворцы и мосты, это также молодежные пабы, винные рестораны, клубы и дискотеки, бары под землей и на крышах, знаменитый Rasputin и панорамный 360… Я помогу вам с головой окунуться в яркий, переливающийся всеми красками, бурный ночной город, отведу в самые веселые аутентичные заведения, расскажу о местной молодежи, объясню, чего стоит остерегаться, и покажу самые безопасные маршруты. Вы откроете лучшие развлечения города, попробуете уникальные коктейли и местные напитки, а еще узнаете, как турки снимают похмельный синдром!

Необычные маршруты по Стамбулу

Неподражаемый СтамбулНеподражаемый СтамбулНеподражаемый Стамбул
107 за экскурсию
5 часов
11 отзывов
Раскрыть тайны самых колоритных районов азиатской части города на дружеской экскурсии
Приглашаю погулять по местам, куда редко ступает нога туриста: восточным кварталам Кадыкёй и Ускюдар, армянским и греческим улочкам. Вы ощутите дух настоящего Стамбула с оживленными базарами, древними мечетями и локальными кафе. А в завершение подниметесь на холм Чамлыджа и впечатлитесь видами Босфора и Мраморного моря!
Великолепный век СтамбулаВеликолепный век СтамбулаВеликолепный век Стамбула
140 за экскурсию
4 часа
13 отзывов
Пройтись по следам сериала, увидеть главные архитектурные памятники и погрузиться в восточную сказку
Мы посетим самые важные места, связанные с героями популярного сериала: дворец Топкапы — символ османского могущества, дворец Ибрагима Паши и мечеть Сулеймание, построенную великим архитектором Мимаром Синаном. Вы узнаете о законах гарема, о жизни султанов и визирей, увидите предметы османского быта и поймете, каким был настоящий Великолепный век.
Открыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный СтамбулОткрыть неизведанный Стамбул
157 за экскурсию
6 часов
66 отзывов
Погрузиться в атмосферу нетуристических кварталов — от магазинчиков Эминёню до мечетей Ускюдара
Настоящая магия Стамбула прячется в криках чаек и песнях муэдзина, в запахе жаренных каштанов и на улочках самобытных кварталов. Чтобы убедиться в этом, мы исследуем нетуристические места города: пройдем по Галатскому мосту, проникнемся духом Ускюдара и Кадыкёя, попробуем лучший стамбульский суп и балык-экмек и встретим закат на холме Чамлыджа.
Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!Из Европы в Азию или Альтернативный Стамбул, Кадыкёй!
100 за экскурсию
3 часа
159 отзывов
Исторический рынок, антиквариат, улица художников и османская кухня — самый неожиданный район города
Вы увидите европейский и азиатский, старинный и современный Стамбул на прогулке со «своим человеком», узнаете об истории древнего мегаполиса, традициях и обычаях местных жителей. Мы покажем один из лучших турецких базаров и потайную часовню, проведем узкими улочками к галерее стамбульских мастеров и посоветуем лучшие рестораны, кафе и стрит-фуды.
Ваш идеальный день в СтамбулеВаш идеальный день в СтамбулеВаш идеальный день в Стамбуле
скидка25%
€125
94 за экскурсию
4 часа
Дружеская познавательная прогулка по маршруту, спланированному для вас
Давайте уйдем от стандартных экскурсий. На этой прогулке вы не растеряетесь в многогранном городе на двух континентах и увидите, если не весь Стамбул, то самые интересные вам места. От Голубой мечети до нетривиальной Азии, от Гранд-базара до Девичьей башни. Я поделюсь легендами города, покажу дивные панорамы и помогу заглянуть в душу Стамбула!
Стамбул без покрывала или как потеряться в городеСтамбул без покрывала или как потеряться в городеСтамбул без покрывала или как потеряться в городе
113 за экскурсию
3.5 часа
215 отзывов
Исследовать изнанку города, не следуя стандартным туристическим маршрутам
Эта экскурсия для тех, кто хочет узнать Стамбул, не следуя стандартным туристическим программам, для тех, кто хочет получить собственный необычный опыт исследования города в непринужденной атмосфере. Пешая обзорная прогулка покажет вам, как весело и продуктивно можно потеряться среди невероятных видов, историй, традиций и вкусов города, раскинувшегося по обе стороны Босфора.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповые