4 отзыва оставили туристы

День релакса в колоритном хамаме Из любой точки города комфортабельный автомобиль заберет вас и отвезет в османской хамам 16 века. Приветливый персонал выдаст тапочки и одноразовые шорты, а затем вас ждет несколько часов настоящего турецкого отдыха, который поможет перезагрузиться и расслабиться после долгих прогулок по Стамбулу. Вы попаритесь в сауне и традиционном османском хамаме, поплаваете в бассейне, опробуете мягкий пилинг и знаменитый мыльный массаж, которые смягчат кожу и расслабят мышцы. А после, отдохнув и набравшись сил, на автомобиле 🚘 вернетесь в отель 🏨 или любой другой уголок города.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на автомобиле Мерседес Вито из любой точки Стамбула и обратно, а также сауна, бассейн, османский хамам, пилинг и мыльный массаж
Посещение хамама не предполагает сопровождения гида
Женская часть в хамаме работает до 20. 00, бассейн до 19. 00
Мужская часть работает до 22. 00, бассейн до 20. 00
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Сабри. Я давно живу в Стамбуле, прекрасно знаю историю города и хорошо говорю по-русски. Работаю в команде таких же влюбленных в свой город гидов — мы с радостью покажем вам его самые удивительные места и раскроем о них любопытные факты!
Трансфер организован замечательно. Со стороны организатора максимальная вовлеченность. Сам хамам весьма колоритный, нетуристический, персонал на английском не говорит, но пытается всячески помочь. Пилинг суперкачественный, массаж хороший. Надо понимать, что это не туристическое исполнение, нет показательных пенных массажей, но зато могут сделать дополнительный кофейный скраб. Бассейн холодный - на любителя. Ну и самое главное, не ждите что будут колонны с резьбой и великолепными росписями. Этого нет, мрамор и белый купол. Но хамам действительно имеет историческую ценность и мысль об этом поможет вам полноценно оценить колорит этих бань. Цена суперадекватная, с учетом трансфера, включенных услуг и русскоязычного организатора, который с вами 24/7.
Victoria
3 октября 2020
Спасибо большое организатору за приятное время препровождение! Все понравилось, гид все время был на связи и помогал разрешить любые возникшие вопросы. Из дома забрали домой доставили. Сам хамам очень понравился, дружелюбный и приветливый персонал. Рекомендую!
Елена
23 сентября 2020
Получили массу удовольствия. Все максимально комфортно, отвезли и привезли. В хамаме очень чисто. Достаточно большой бассейн для купания. Нужно иметь ввиду, что с собой нужно захватить купальник, и в хамаме не снимают нижнюю часть купальника. Огромное спасибо гиду Сабри, все рассказал и ответил на все интересующие нас вопросы, на Обратном пути заехали в интересующий нас магазин на улице Лалели. Ещё раз огромное спасибо!
Daria
6 сентября 2020
В хамаме не в первый раз, есть с чем сравнить. Остались в восторге. После пройденных километров усталости как ни бывало, Релакс на 200%. Сабри очень приятный, всё рассказал, показал, приехал а отель, забрал точно по времени, даже пораньше. Всем рекомендую! Спасибо, Сабри!