4 отзыва оставили туристы

Трансфер организован замечательно. Со стороны организатора максимальная вовлеченность. Сам хамам весьма колоритный, нетуристический, персонал на английском не говорит, но пытается всячески помочь. Пилинг суперкачественный, массаж хороший. Надо понимать, что это не туристическое исполнение, нет показательных пенных массажей, но зато могут сделать дополнительный кофейный скраб. Бассейн холодный - на любителя. Ну и самое главное, не ждите что будут колонны с резьбой и великолепными росписями. Этого нет, мрамор и белый купол. Но хамам действительно имеет историческую ценность и мысль об этом поможет вам полноценно оценить колорит этих бань. Цена суперадекватная, с учетом трансфера, включенных услуг и русскоязычного организатора, который с вами 24/7.