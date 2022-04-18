Стамбул не возможно охватить за 1 день. Для него будет мало и всей жизни. Город на стоящий на двух материках,соединяющий в себе 2 моря. И влюбляющий в себя Стамбул. Вы познакомитесь с современном Стамбулом и историческим,узнаете все пароли и явки. Научитесь лихо торговаться на рынках и познакомитесь с деловым Стамбулом. Все это ждет вас на этой экскурсии.

Нашу эскурсию мы начнем с исторического центра,со Стамбулом нужно знакомиться именно отсюда. Узнать все секреты Ипподрома и его возникновения,причины восстания “Ника”. И какими грандиозными событиями оно запомнилось.

Следующая наша остановка плавна перетечет в Собор Святой Софии,именно здесь Стамбул покажет вам своё лицо. Собор сохранил в себе культурное наследние 2 религий,меняя статус из Храма в Мечеть,а потом в музей и теперь снова в Мечеть. Мы узнаем все этапы становления,бывшего православного храма и действующей мечети. Это грандиозное сооружение 6 века.

После этого мы переместимся к подружке Софии, голубой Мечети, именно так сейчас “турки” их называют. Вы узнаете почему мечеть Султана Ахмеда 1,называют “Голубой”. Почему у неё 6 минаретов, а в Мекке 7. И чем особенным эта Мечеть является для мусульман.

Сделав паузу и отведав ароматных каштанов,мы направимся к главному творению Османской Империи,дворцу Султанов “Топкапы Сарай”. Вы узнаете секреты Великолепного века,как жили наложницы и почему Роксалана была состоятельной женщиной с окладом в 2 миллиона долларов по нынешными курсу.

После длительной прогулки не помешает подкрепиться,поэтому сделав паузу, выпив ароматного турецкого кофе,набравшись сил. Мы лиха направимся к “Гранд Базару”, вы узнаете секреты торговли,почему местные покупают здесь золото и где готовят вкусные стейки.

Пройдя через базар, мы дойдем до Стамбульского университета,я расскажу вам о системе образования Турции,почему местные студенты заканчивают университеты за 5-6 лет,вместо 4 и чем государственное образование,лучше частного.

Пройдя через университет,мы дойдем до роскошной мечети Султана Сулеймана Великолепного. Вы насладитесь садами мечети и видами на Босфор,узнаете секреты постройки Мимара Синана и почему его сравнивали с Лео ДаВинчи. Познакомитесь с усыпательницей Сулеймана и Роксаланы. Узнаете секреты захоранения мусульман и почему нельзя хоронить людей на территории мечети.

Мы промчимся сквозь Египетского рынка специй и сладостей,вы узнаете где покупают “вкусняшки” местные,а где туристы. А так же найдете самую крупную точку турецкого кофе,где покупают местные.

Пройдя по Галатскому мосту вы узнаете историю завоевания Константинополя,как Султан Мехмет Фатих смог осуществить план Вещего Олега. Познакомитесь с местными рыбаками и может мы сможем поймать рыбку?)

Дальше будет Район Каракой,с поеданием местной традиционной кухни,знаменитой “скумбрией в лаваше” и “знаменитым” для местных “Тантуни”.

Последней нашей локацией станет сердце Стамбула. Улица “Истикляль” и Галатская башня.

Вы знаете историю белой миграции,насладитесь современной жизнью турков и узнаете почему для каждого турка обязтельно нужно побывать на этой улице.