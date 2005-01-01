Прогулка по Босфорскому проливу на катере – одно из увлекательных морских прогулок в любое время года. Пролив представляет собой 30-ти километровую оживленную транспортную магистраль и служит водяной границей между Азиатской и Европейской частями мегаполиса. Берега обоих континентов усыпаны крепостями, дворцами, летними резиденциями, особняками, частными виллами и густыми лесами. Вы проплывете мимо Девичьей Башни, вокруг которой ходит множество легенд; под знаменитым полуторакилометровым подвесным Босфорским мостом, соединяющим два континента Европу и Азию; вдоль Румельской Крепости, расположенной на Европейской части Стамбула. Крепость была построена в 1452 году и служила защитным шлемом у ворот бухты Золотого Рога. Так же во время морской прогулки вы проплывете мимо роскошного Дворца султанов Долмабахче, построенного в 19-м веке. Самым последним жителем Дворца был Ататюрк, после его смерти Дворец стал музеем. По окончании морской прогулки вы высадитесь на Азиатской части Стамбула, чтобы полюбоваться видами города со смотровой площадки, а затем вернетесь на Европейскую часть, проехав по Босфорскому мосту и полюбуетесь красивейшими пейзажами Босфорского пролива.