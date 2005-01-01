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Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

4.1
14 отзывов
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Морское путешествие с гидом по проливу Босфор — важнейшему водному пути Стамбула.

Вы проплывете между Европой и Азией.

С палубы корабля вы увидите Девичью башню и крепость Румелихисар, знаменитый Босфорский мост.

В конце экскурсии 🧭 вы поднимитесь на холм Чамлыджа — лучшую смотровую площадку Стамбула.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1.1 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • €36 за человека

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Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

Что вы увидите

  • Пролив Босфор
  • Босфорский мост
  • Девичья башня
  • Крепость Румели Хисар
  • Бухта Золотой Рог
  • Дворец Долмабахче
  • Смотровая площадка
Прогулка по Босфорскому проливу на катере – одно из увлекательных морских прогулок в любое время года. Пролив представляет собой 30-ти километровую оживленную транспортную магистраль и служит водяной границей между Азиатской и Европейской частями мегаполиса. Берега обоих континентов усыпаны крепостями, дворцами, летними резиденциями, особняками, частными виллами и густыми лесами. Вы проплывете мимо Девичьей Башни, вокруг которой ходит множество легенд; под знаменитым полуторакилометровым подвесным Босфорским мостом, соединяющим два континента Европу и Азию; вдоль Румельской Крепости, расположенной на Европейской части Стамбула. Крепость была построена в 1452 году и служила защитным шлемом у ворот бухты Золотого Рога. Так же во время морской прогулки вы проплывете мимо роскошного Дворца султанов Долмабахче, построенного в 19-м веке. Самым последним жителем Дворца был Ататюрк, после его смерти Дворец стал музеем. По окончании морской прогулки вы высадитесь на Азиатской части Стамбула, чтобы полюбоваться видами города со смотровой площадки, а затем вернетесь на Европейскую часть, проехав по Босфорскому мосту и полюбуетесь красивейшими пейзажами Босфорского пролива.
Что входит
  • Трансфер из отеля
  • Входные билеты на катер
  • Услуги лицензионного русскоговорящего гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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14 отзывов оставили туристы

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