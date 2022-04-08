Ежедневно в 11:00

Парк развлечений «Виаленд»

Посещение парка развлечений & quot;Виаленд"

Групповая
Посещение парка развлечений "Виаленд".

До парка развлечений и обратно Вас везут на автобусе.

Программа может быть отменена в виду плохих погодных условий.

В таком случае вам будет предложена альтернативная дата проведения или произведён полный возврат денежных средств.

Сбор туристов осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Парк развлечений «Виаленд»
Парк развлечений «Виаленд»
Парк развлечений «Виаленд»
Парк развлечений «Виаленд»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Удивительный парк развлечений Виаленд называются огромным Стамбульским Диснейлендом — и это действительно так! Вас ждет больше 600 тысяч квадратных метров аттракционов, фудкортов и торгового центра.

Парк разделен на три зоны — историческую, игровую и приключенческую, поэтому каждый сумеет тут найти развлечения себе по вкусу.

Приключенческая часть — место самых стремительных и адреналиновых аттракционов! Тут вы сможете прокатиться по бурной горной реке, преодолеть страх на американской гонке со скоростью 110 километров в час, посетить сафари в тоннеле или 5D кинотеатре, спуститься в подземную комнату страха!

Самые маленькие посетители оценят игровую часть парка, где у них будет возможность встретиться с героями любимых мультиков и сказок.

А в исторической части вы сможете совершить настоящее путешествие на машине времени, посетив аттракцион-реконструкцию «Старинный Стамбул», где вы увидите не сохранившиеся до наших дней здания или дни завоевания Стамбула на аттракционе «Добро пожаловать в 1453 год».

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет с неограниченным доступом на аттракционы
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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