Ежедневно в 11:00

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Удивительный парк развлечений Виаленд называются огромным Стамбульским Диснейлендом — и это действительно так! Вас ждет больше 600 тысяч квадратных метров аттракционов, фудкортов и торгового центра.

Парк разделен на три зоны — историческую, игровую и приключенческую, поэтому каждый сумеет тут найти развлечения себе по вкусу.

Приключенческая часть — место самых стремительных и адреналиновых аттракционов! Тут вы сможете прокатиться по бурной горной реке, преодолеть страх на американской гонке со скоростью 110 километров в час, посетить сафари в тоннеле или 5D кинотеатре, спуститься в подземную комнату страха!

Самые маленькие посетители оценят игровую часть парка, где у них будет возможность встретиться с героями любимых мультиков и сказок.

А в исторической части вы сможете совершить настоящее путешествие на машине времени, посетив аттракцион-реконструкцию «Старинный Стамбул», где вы увидите не сохранившиеся до наших дней здания или дни завоевания Стамбула на аттракционе «Добро пожаловать в 1453 год».