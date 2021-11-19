Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула

Дорогие гости, приглашаю вас в тур по величественному Стамбулу

5
10 отзывов
Дорогие гости, приглашаю вас в тур по величественному Стамбулу.

Вы увидите Старый город: площадь Ипподром, Голубую мечеть, собор Святой Софии, Базилику Еребатан, дворец Топкапы, Египетский рынок, а также узнаете об истории города, культуре, местных традицях и влюбитесь в Стамбул!
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула
Пеший тур в мини группе по главным местам Стамбула

Что вы увидите 🤩

  • Ипподром
  • Голубая мечеть
  • собор Святой Софии
  • Базилика Еребатан
  • дворец Топкапы
  • Египетский рынок
  • парк Гульхане
  • набережная.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Тур программа начинается с Ипподрома (начало истории города). Вы узнаете о римской и византийской культуре, мы посетим Голубую мечеть — величайший шедевр не только исламской, а и мировой архитектуры. Далее отправимся к собору Святой Софии — памятнику архитектуры VI века, который оставался самым большим в христианском мире около тысячи лет.
Мы посетим подземное царство или, как его называют туристы, «подземный дворец» — Базилику Еребатан, первый дворец Османской империи — Топкапы. В этих местах снимали много знаменитых в мире фильмов, включая сериал «Великолепный век».
Если вы устанете и пожелаете войти в музей на следующий день, то можете выбрать дворец Топкапы или базилику Еребатан, а рассказ об этих местах обязательно будет на экскурсии.
После тура можем посетить Египетский рынок XVII в., который известен как Базар пряностей. Здесь увидим вкуснейшие турецкие лукумы, пряности, специи и лечебные травы Востока, от которых кружится голова.
Для любителей многочасовых прогулок предлагаю после Старого города пройтись по красивому парку Гульхане и завершить тур, прогуливаясь по набережной (или, если после Старого города захотите в ресторан, назову самые лучшие экономичные рестораны и расскажу как добраться), а также можете прокатиться по Босфору на кораблике (можно выбрать дневной, вечерний или ночной тур по Босфору).
Я посоветую куда съездить, что посмотреть, где и что можно приобрести по умеренным ценам, а также расскажу всё о ресторанах, о турецкой или восточной кухне.
Важно знать
Для прогулки позаботьтесь об удобной обуви для себя.
Для посещения мечети одевайтесь скромно: плечи и коленки должны быть закрыты. С собой взять косыночку и запасные носки, а также хорошее настроение:)
В праздничные дни, дни фестивалей количество людей в группе 4-10 человек, в обычные дни — 4-7 человек.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музей.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • услуги гида.
Что не входит?
  • входные билеты в музей.
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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