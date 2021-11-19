Что вас ждет

Тур программа начинается с Ипподрома (начало истории города). Вы узнаете о римской и византийской культуре, мы посетим Голубую мечеть — величайший шедевр не только исламской, а и мировой архитектуры. Далее отправимся к собору Святой Софии — памятнику архитектуры VI века, который оставался самым большим в христианском мире около тысячи лет.

Мы посетим подземное царство или, как его называют туристы, «подземный дворец» — Базилику Еребатан, первый дворец Османской империи — Топкапы. В этих местах снимали много знаменитых в мире фильмов, включая сериал «Великолепный век».

Если вы устанете и пожелаете войти в музей на следующий день, то можете выбрать дворец Топкапы или базилику Еребатан, а рассказ об этих местах обязательно будет на экскурсии.

После тура можем посетить Египетский рынок XVII в., который известен как Базар пряностей. Здесь увидим вкуснейшие турецкие лукумы, пряности, специи и лечебные травы Востока, от которых кружится голова.

Для любителей многочасовых прогулок предлагаю после Старого города пройтись по красивому парку Гульхане и завершить тур, прогуливаясь по набережной (или, если после Старого города захотите в ресторан, назову самые лучшие экономичные рестораны и расскажу как добраться), а также можете прокатиться по Босфору на кораблике (можно выбрать дневной, вечерний или ночной тур по Босфору).

Я посоветую куда съездить, что посмотреть, где и что можно приобрести по умеренным ценам, а также расскажу всё о ресторанах, о турецкой или восточной кухне.

Важно знать

Для прогулки позаботьтесь об удобной обуви для себя.

Для посещения мечети одевайтесь скромно: плечи и коленки должны быть закрыты. С собой взять косыночку и запасные носки, а также хорошее настроение:)

В праздничные дни, дни фестивалей количество людей в группе 4-10 человек, в обычные дни — 4-7 человек.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: