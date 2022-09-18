Вы хотите окунуться в комфорт на берегу моря?

Тогда «Солар Бич Клаб» в Стамбуле создан для вас. Ведь это самый большой частный пляжный клуб в городе. Песок, галька, легкодоступные шезлонги. Шезлонги для гостей с ограниченными физическими возможностями.

«Солар Бич Клаб» привлекает сотни отдыхающих

Пляжный клуб открыт 7 дней в неделю. Это идеальное место для отдыха и приятных впечатлений. Здесь проходят вечеринки, концерты и различные мероприятия. «Солар Бич Клаб» не заставит вас скучать.