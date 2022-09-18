Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»

В Кильосе на берегу Чёрного моря расположен песчаный пляж «Солар Бич Клаб»

В Кильосе на берегу Чёрного моря расположен песчаный пляж "Солар Бич Клаб", он считается одним из самых чистых и ухоженных в Стамбуле. "Солар Бич Клаб" - это популярнейшее место для вип отдыха, курорт класса люкс, который отвечает всем современным требованиям. Здесь всегда многолюдно и весело!
Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»
Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»
Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»
Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»
Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»
Вип отдых на курорте класса люкс «Солар Бич Клаб»

Что вас ожидает 🤩

  • Вы увидите песчаный пляж
  • Который простирается на километр вдоль берега полосой с шезлонгами
  • Зонтами
  • Подушками
  • Пляжный бар
  • Уголком для барбекю
  • Также имеет девять террас для принятия солнечных ванн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вы хотите окунуться в комфорт на берегу моря?
Тогда «Солар Бич Клаб» в Стамбуле создан для вас. Ведь это самый большой частный пляжный клуб в городе. Песок, галька, легкодоступные шезлонги. Шезлонги для гостей с ограниченными физическими возможностями.

«Солар Бич Клаб» привлекает сотни отдыхающих

Пляжный клуб открыт 7 дней в неделю. Это идеальное место для отдыха и приятных впечатлений. Здесь проходят вечеринки, концерты и различные мероприятия. «Солар Бич Клаб» не заставит вас скучать.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на пляж
  • Шезлонг
  • Зонтик
  • Трансфер
  • Услуги сопровождающего гида
Место начала и завершения?
Ebusuud Caddesi No14
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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