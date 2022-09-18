В Кильосе на берегу Чёрного моря расположен песчаный пляж «Солар Бич Клаб»
В Кильосе на берегу Чёрного моря расположен песчаный пляж "Солар Бич Клаб", он считается одним из самых чистых и ухоженных в Стамбуле. "Солар Бич Клаб" - это популярнейшее место для вип отдыха, курорт класса люкс, который отвечает всем современным требованиям. Здесь всегда многолюдно и весело!
Что вас ожидает 🤩
- Вы увидите песчаный пляж
- Который простирается на километр вдоль берега полосой с шезлонгами
- Зонтами
- Подушками
- Пляжный бар
- Уголком для барбекю
- Также имеет девять террас для принятия солнечных ванн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы хотите окунуться в комфорт на берегу моря?
Тогда «Солар Бич Клаб» в Стамбуле создан для вас. Ведь это самый большой частный пляжный клуб в городе. Песок, галька, легкодоступные шезлонги. Шезлонги для гостей с ограниченными физическими возможностями.
«Солар Бич Клаб» привлекает сотни отдыхающих
Пляжный клуб открыт 7 дней в неделю. Это идеальное место для отдыха и приятных впечатлений. Здесь проходят вечеринки, концерты и различные мероприятия. «Солар Бич Клаб» не заставит вас скучать.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Вход на пляж
- Шезлонг
- Зонтик
- Трансфер
- Услуги сопровождающего гида
- Место начала и завершения?
- Ebusuud Caddesi No14
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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