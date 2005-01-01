3 отзыва оставили туристы

Для желающих совместить тур по Стамбулу с пляжным отдыхом предлагаем новую альтернативу - поездку 5* пляжный 🏖️ отель 🏨 Marin Princess на берегу Мраморного моря 🌊. Этот отель находится в пригороде Стамбула в районе Кумбургаз и является отличным вариантом отдыха как для взрослых, так и для детей.

Песочный пляж, большой открытый бассейн с водными горками, закрытый бассейн, фитнес-центр и Spa, а сауна и турецкая баня хамам - входят в список предлагаемых бесплатных услуг.