3 отзыва оставили туристы

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Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле

5
3 отзыва
BREEZES T.
BREEZES T. – Гид из Стамбула
Отличная возможность совместить изучение Стамбула с отдыхом на море 🌊.

Поездка на побережье Мраморного моря, известного своими великолепными пляжами.

Здесь вы сможете расслабиться в настоящем пятизвёздочном отеле на первой линии.

К вашим услугам широкий пляж 🏖️, большой открытый бассейн с водными горками, закрытый бассейн, фитнес-центр и спа-салон.

Вы также сможете воспользоваться сауной и турецкой баней – хамам.
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  • 👥Групповая
  • 🧖SPA
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €60 за человека

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Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
Для желающих совместить тур по Стамбулу с пляжным отдыхом предлагаем новую альтернативу - поездку 5* пляжный 🏖️ отель 🏨 Marin Princess на берегу Мраморного моря 🌊. Этот отель находится в пригороде Стамбула в районе Кумбургаз и является отличным вариантом отдыха как для взрослых, так и для детей.
Песочный пляж, большой открытый бассейн с водными горками, закрытый бассейн, фитнес-центр и Spa, а сауна и турецкая баня хамам - входят в список предлагаемых бесплатных услуг.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего гида
  • Бесплатные услуги 5* пляжного отеля
  • Обед (при соответствующем типе билета)
Что не входит
  • Личные расходы
  • Обед (при соответствующем типе билета)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле
Пляжный отдых на Мраморном море в 5* отеле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
BREEZES T.
BREEZES T.
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3 отзыва оставили туристы

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