19 отзывов оставили туристы

Фестиваль тюльпанов

Фестиваль тюльпанов в Стамбуле (Istanbul Lale Festivali) — знаменитое на весь мир красочное событие, которое привлекает в Турцию множество туристов. Этот великолепный праздник проводится каждый апрель. Ежегодно в этот период Стамбул превращается в цветочный шедевр и становится тюльпановой столицей ⭐️ мира. Миллионы цветов высаживают по всему городу. Их можно увидеть практически в любом уголке Стамбула.

Однако все главные мероприятия фестиваля проходят в парке 🌳 Эмирган, где можно увидеть самые красивые 🤩 и многочисленные тюльпаны. Парк 🌳 расположен на одном из самых живописных прибрежных холмов в глубине пролива Босфор и кроме того, что весной там расцветают миллионы тюльпанов, очень красив сам по себе. В парке 🌳 есть водопад, гроты, живописное озеро, чайные павильоны и бесконечный лабиринт дорожек, тропинок и лестниц.

Османский тюльпан — королевский цветок. Тюльпан для Турции не просто красивый цветок — это символ страны, важная составляющая ее культуры, а обычай праздновать фестиваль тюльпанов — это дань многовековым традициям. Этот цветок — выходец из Азии, сыграл важную роль в формировании фольклорных и культурных традиций Турции. Впервые он был ввезен в страну во времена Османской империи и стал любимцем султанов. Орнаменты с их изображением украшали одежду, оружие, стены мечетей, ковры, посуду. Существовал даже особый османский тюльпан – алый цветок с заостренными лепестками, который можно было увидеть лишь в Стамбуле.

Стамбульские тюльпаны считались тем красивей, чем выше и тоньше были лепестки. Их сравнивали с остриями сабель, с изгибом женских бровей или с изящными арабскими буквами. Уже тогда каждую весну устраивали праздник, посвященный этим цветам. Лишь в самом конце XVI века тюльпаны завезли в Голландию, где они быстро прижились и полюбились.

Программа

Пока мы будем плыть вдоль Босфора на круизном кораблике, я расскажу вам истории 📖 не только о тюльпанах, но и о всех достопримечательностях 🏛️ на берегах Босфора: знаменитых дворцах, крепостях Румели Хисары и Румели Анадолу, кружевных особняках стамбульской знати ХIX века, гигантских мостах через Босфор, уютных бухтах, живописных холмах и прибрежных районах.

Организационные детали