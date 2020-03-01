Марина проводит ещё 3 экскурсии

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. По Босфору — в райский уголок Стамбула!

Прогулка по Босфору, многовековая крепость, первозданная природа и город с высоты птичьего полета

Марина
Задать вопрос
Марина – ваш гид
Туристический Стамбул каждый путешественник может увидеть самостоятельно.

Я же раскрою другую сторону турецкого города — спокойную и размеренную.

Вы насладитесь шикарными видами на Босфор и Черное море с комфортабельного парома, увидите древнюю крепость на вершине холма и отведаете ароматный кофе по-турецки.
113 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На кораблике
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на пристани Еминёню
Забронировать экскурсию
По Босфору — в райский уголок Стамбула!
По Босфору — в райский уголок Стамбула!

Что вас ожидает

По Босфору с ветерком!
Вы проплывете на комфортабельном пароме весь Босфор до самых его истоков у Черного моря и услышите самые интересные факты о достопримечательностях на обоих побережьях пролива. Я расскажу, чем знаменит дворец Бейлербей, как крепости Румели и Анадолу Хисары обороняли Константинополь, почему Девичья башня расположена прямо посреди Босфора и в чем секрет величия дворца османских султанов Долмабахче. А еще вы узнаете о прошлом и современной жизни района Сарыер, дорогих кварталах Ортакёй и Бебек и прекрасном дворце Чыраган.

Стамбул как на ладони
Вы посетите легендарную гробницу Юши, подниметесь на вершину живописного холма и окажетесь у подножья многовековой крепости с могучими стенами, откуда вам откроется шикарный вид на третий Босфорский мост. В завершение перекусите вкуснейшей рыбой или выпьете чашечку ароматного кофе по-турецки в тихом уютном кафе.

Организационные детали

  • Пожалуйста, приходите на экскурсию четко в указанное время или немного заранее, так как паромы отправляются по графику.
  • Еда, напитки и паром (25 лир с человека) не включены в стоимость.
  • На вершину холма мы поднимемся на такси. Транспортные расходы включены в стоимость.
По Босфору — в райский уголок Стамбула!
По Босфору — в райский уголок Стамбула!
По Босфору — в райский уголок Стамбула!
По Босфору — в райский уголок Стамбула!
По Босфору — в райский уголок Стамбула!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на пристани Еминёню.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Марина
Марина
Всем привет! Меня зовут Марина, в прекрасном Стамбуле я живу уже 5 лет. Этот город покорил меня многогранностью, красотой и богатой историей, соединяющей культуры и религии многих народов. Я хочу показать, каким разнообразным может быть этот волшебный город, и помочь вам почувствовать его неповторимый колорит!
Напишите мне

Марина проводит ещё 3 экскурсии

Стамбул для продвинутых — расширенная версияСтамбул для продвинутых — расширенная версияСтамбул для продвинутых — расширенная версия
150 за экскурсию
6 часов
Удивительные мечети, граффити, рыба в лаваше, котики и другие атмосферные грани города
Стамбул припас для вас стоолько удивительного! На этой прогулке вы не растеряетесь в огромном городе и миксе его культур, уловите суть Стамбула и прикоснетесь к его прошлому. Каракёй, Галата, Ускюдар, Кузгунджук — самобытные районы на двух континентах удивят вас и подарят ракурсы для лучших кадров. А я расскажу о легендах и архитектуре, о кухне и жизни турков.
Стамбул для продвинутыхСтамбул для продвинутыхСтамбул для продвинутых
100 за экскурсию
4 часа
Удивительные мечети, граффити, рыба в лаваше, котики и другие атмосферные грани города
Разнообразный — пожалуй, самое верное определение Стамбула. На этой прогулке вы не растеряетесь в миксе культур и в улочках огромного города, уловите суть Стамбула и прикоснетесь к его прошлому. Самобытные районы Каракёй и Галата удивят вас и подарят ракурсы для лучших кадров. А я расскажу о легендах и архитектуре, о кухне и жизни турков.
Стамбул на десертСтамбул на десертСтамбул на десерт
100 за экскурсию
3.5 часа
2 отзыва
Оценить аутентичные и неожиданные турецкие сладости в самом сердце города
Этот авторский маршрут приведет вас в колоритные кафе Стамбула — от кондитерских на улице Истикляль до хипстерских кофеен района Каракей. Вы узнаете секреты и истории турецких сладостей. Попробуете вкуснейшее кюнефе, оцените нежный бисквит трилече и другие яркие десерты, о которых даже не подозревают туристы!

Экскурсии по Босфору

Путешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и БосфоруПутешествие по Золотому Рогу и Босфору
25 за человека
4 часа
308 отзывов
Покорить водные просторы Стамбула и погрузиться в его многогранное прошлое на групповой экскурсии
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Круиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему БосфоруКруиз по вечернему Босфору
29 за человека
3.5 часа
63 отзыва
Ужин, шоу-программа и огни Стамбула с воды
В колоритном Стамбуле непременно стоит насладиться вечерним городом, поплавать по Босфору, попробовать традиционные угощения и посмотреть на турецкие танцы. Всё это вы успеете за три часа нашей прогулки вдоль европейского и азиатского берегов Стамбула: в программе вкусный ужин с восточными десертами, шоу, дискотека, а также, конечно, главные достопримечательности и Босфорский мост в ночных огнях.
Турецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулкаТурецкая ночь на Босфоре — теплоходная прогулка
скидка50%
€50
25 за человека
5 часов
20 отзывов
Увидеть Стамбул с воды и поужинать под зажигательное шоу с танцами
Это не экскурсия с погружением в историю Стамбула, но красивый вечерний вояж по Босфору. Мы организуем трансфер от вашего отеля до пристани и отвезем обратно после круиза. В программу включен ужин и выступления фольклорных коллективов. Общая вместимость теплохода — около 200 человек.
Два в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по БосфоруДва в одном: Старый город и прогулка по Босфору
скидка30%
€95
67 за экскурсию
6 часов
Погулять по историческому центру Стамбула, насладиться его видами с воды и заглянуть на рынки
Приглашаю погрузиться в жизнь Стамбула изнутри! Вы поплаваете по легендарному Босфору, исследуете подземное водохранилище и продегустируете местные деликатесы на колоритных рынках. А я расскажу, как рос и развивался город, кто им правил и какие интересные события происходили здесь на протяжении веков.
Европейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по БосфоруЕвропейский и Азиатский Стамбул на авто + круиз по Босфору
190 за экскурсию
7 часов
22 отзыва
Получить максимум впечатлений в трансконтинентальном путешествии по самым ярким местам города
Вы осмотрите грандиозную мечеть Чамлыджа, услышите историю крепости Йорос, прогуляетесь по самому красивому парку города — Йылдыз, пообедаете в рыбацкой деревушке и заглянете на чай в старинный Мальтийский павильон. А в морском круизе рассказы о Стамбуле дополнят виды на роскошные дворцы и элегантные виллы.
Сокровища БосфораСокровища БосфораСокровища Босфора
107 за экскурсию
3.5 часа
128 отзывов
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
Приглашаю вас на необычный круиз по Босфору. Мы не просто насладимся классической поездкой по Босфору на кораблике, но и сойдем на берег, где посетим старинную крепость, живописные районы-бухты с кружевными османскими особняками, пройдемся вдоль знаменитой Стамбульской марины с самыми красивыми яхтами!

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи