Марина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

По Босфору с ветерком!

Вы проплывете на комфортабельном пароме весь Босфор до самых его истоков у Черного моря и услышите самые интересные факты о достопримечательностях на обоих побережьях пролива. Я расскажу, чем знаменит дворец Бейлербей, как крепости Румели и Анадолу Хисары обороняли Константинополь, почему Девичья башня расположена прямо посреди Босфора и в чем секрет величия дворца османских султанов Долмабахче. А еще вы узнаете о прошлом и современной жизни района Сарыер, дорогих кварталах Ортакёй и Бебек и прекрасном дворце Чыраган.

Стамбул как на ладони

Вы посетите легендарную гробницу Юши, подниметесь на вершину живописного холма и окажетесь у подножья многовековой крепости с могучими стенами, откуда вам откроется шикарный вид на третий Босфорский мост. В завершение перекусите вкуснейшей рыбой или выпьете чашечку ароматного кофе по-турецки в тихом уютном кафе.