Дворец Топкапы

Был построен в 1478 году по приказу султана Мехмеда II. Дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов на протяжении 400 лет. В середине 19 века султанская семья переехала в новую европеизированную резиденцию — дворец Долмабахче.

Дворец Топкапы включает в себя множество павильонов, гарем, библиотеку, оружейную палату и сокровищницы, а выставленные напоказ более чем 65 000 реликвий, делают его одним из величайших музеев мира. Ежегодно

музей Топкапы посещают как минимум 2 млн человек.

Церковь Святой Ирины

Одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена «Святому миру». Церковь расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. При римском императоре Константине церковь являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. После прихода Османской империи в 1453 году церковь не была переделана в мечеть, сохранив свою уникальность.

Голубая мечеть

Это поистине уникальное здание с 6 минаретами, пленит своей грандиозностью и изяществом. Ее построили по приказу турецкого

султана Ахмеда I., строительство началось в 1609 году, и было завершено

только через 7 лет.

При возведении Голубой мечети были использованы лучшие приемы византийского и классического османского архитектурных стилей. В декорациях мечети были использованы изразцы изникской керамики, расписанные синими и белыми красками. Более величественной и пышно убранной мечети больше нет нигде в мире! Ежегодно Голубую мечеть посещают около 5 млн человек.

Собор Святой Софии (или мечеть Айя- София)

Является одним из величайших образцов Византийской культуры. Православный храм построен в IV веке на месте древнего акрополя, во время правления Юстиниана. В 1453 году после прихода Османской империи, по приказу Мехмед Фатиха султана к храму были пристроены минареты и принято решение переименовать в мечеть Айя-София. В Храме вы увидите купель для крещения, старинные мозаики и священную колонну.

В 1935 году Айя-София была преобразована в музей, являющийся одним из самых посещаемых музеев в мире. В наши дни это действующая мечеть Айя- София. Ежегодно собор Святой Софии посещают около 9 млн человек.

Площадь Ипподром

Это уникально сохранившийся памятник периода Византии. Ипподром был построен в 203 году, здесь проводились конные бега. В XV-XVI веках сооружение постепенно разбиралось для строительства дворцов Топкапы и Ибрагим Паши, а также фундамента мечети Султанахмет. В наше время Ипподром представляет собой площадь-сквер, в центре площади сохранились колонны, обелиски, и Немецкий фонтан, подаренный городу и султану Абдул-Хамиду II.

Хаммам Хюррем Султан

Это исторические бани, стоящие в самом сердце Стамбула, украшая легендарную площадь Султанахмет. Здание является ровесником Сулеймана Великолепного и фактически было построено по его приказу в XVI веке.