Вам необходимо познакомиться с гениальными творениями лучших мастеров архитектурного искусства...

4.9
8 отзывов
Вам необходимо познакомиться с гениальными творениями лучших мастеров архитектурного искусства Востока.

Ведь эти прекрасные сооружения древности продолжают изумлять и покорять сердца миллионов туристов со всех концов света.

В Стамбуле сосредоточены восхитительные шедевры древней архитектуры, которые имеют мировую славу и представляют неизмеримую ценность для всего наследия человечества.

А значит, не упускайте свой удачный шанс и отправляйтесь вместе с нами в невероятное путешествие в таинственную историю прошлых эпох.
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана
По следам Султана

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Ипподром
  • Дворец Топкапы
  • Голубая мечеть
  • хамам Хюррем султан
Дворец Топкапы
Был построен в 1478 году по приказу султана Мехмеда II. Дворец оставался главным дворцом Османской империи — в нём жили и правили 25 султанов на протяжении 400 лет. В середине 19 века султанская семья переехала в новую европеизированную резиденцию — дворец Долмабахче.
Дворец Топкапы включает в себя множество павильонов, гарем, библиотеку, оружейную палату и сокровищницы, а выставленные напоказ более чем 65 000 реликвий, делают его одним из величайших музеев мира. Ежегодно
музей Топкапы посещают как минимум 2 млн человек.
Церковь Святой Ирины
Одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, посвящена «Святому миру». Церковь расположена в историческом центре Стамбула в районе Султанахмет в первом внутреннем дворе дворца Топкапы. При римском императоре Константине церковь являлась главным храмом города до постройки Святой Софии. После прихода Османской империи в 1453 году церковь не была переделана в мечеть, сохранив свою уникальность.
Голубая мечеть
Это поистине уникальное здание с 6 минаретами, пленит своей грандиозностью и изяществом. Ее построили по приказу турецкого
султана Ахмеда I., строительство началось в 1609 году, и было завершено
только через 7 лет.
При возведении Голубой мечети были использованы лучшие приемы византийского и классического османского архитектурных стилей. В декорациях мечети были использованы изразцы изникской керамики, расписанные синими и белыми красками. Более величественной и пышно убранной мечети больше нет нигде в мире! Ежегодно Голубую мечеть посещают около 5 млн человек.
Собор Святой Софии (или мечеть Айя- София)
Является одним из величайших образцов Византийской культуры. Православный храм построен в IV веке на месте древнего акрополя, во время правления Юстиниана. В 1453 году после прихода Османской империи, по приказу Мехмед Фатиха султана к храму были пристроены минареты и принято решение переименовать в мечеть Айя-София. В Храме вы увидите купель для крещения, старинные мозаики и священную колонну.
В 1935 году Айя-София была преобразована в музей, являющийся одним из самых посещаемых музеев в мире. В наши дни это действующая мечеть Айя- София. Ежегодно собор Святой Софии посещают около 9 млн человек.
Площадь Ипподром
Это уникально сохранившийся памятник периода Византии. Ипподром был построен в 203 году, здесь проводились конные бега. В XV-XVI веках сооружение постепенно разбиралось для строительства дворцов Топкапы и Ибрагим Паши, а также фундамента мечети Султанахмет. В наше время Ипподром представляет собой площадь-сквер, в центре площади сохранились колонны, обелиски, и Немецкий фонтан, подаренный городу и султану Абдул-Хамиду II.
Хаммам Хюррем Султан
Это исторические бани, стоящие в самом сердце Стамбула, украшая легендарную площадь Султанахмет. Здание является ровесником Сулеймана Великолепного и фактически было построено по его приказу в XVI веке.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
По следам султана
€43
Стандартное предложение
€38

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Услуги лицензированного гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Напитки
  • Личные затраты
Где начинаем и завершаем
Начало: ваш отель в районах Фатих, Аксарай и Таксим
Завершение: ваш отель
Важная информация
  • Что взять с собой?
  • Удобную обувь
  • Солнцезащитные очки
  • Головной убор
  • Деньги на личные расходы
Когда и сколько длится?
Когда: 08:30-14:30 ежедневно кроме вторника
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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08:30-14:30 ежедневно кроме вторника

Зара О.
Зара О.
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