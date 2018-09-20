6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

История религиозной гармонии

На экскурсии 🧭 вы перенесётесь во времена Византийской и Османской империй. Это поможет понять, как в масштабах нескольких районов Стамбула тесно и довольно гармонично существовали три религии: ислам, христианство и иудаизм. Вы узнаете, как султаны спасали европейских евреев от святой инквизиции и почему звезда Давида использовалась в контексте мусульманской символики. А также откроете для себя удивительные факты о том, как в Османской империи иноверцы облагались особыми налогами, но при этом получали шанс крупно разбогатеть.

Жизнь контрастных кварталов

Интереснейшие городские улочки откроют вам свой быт, образ жизни и то, как взаимодействовали жители Стамбула, принадлежавшие к разным конфессиям. Я расскажу вам занимательные факты о том, как Стамбул получил статус и христианской, и мусульманской столицы ⭐️. И о том, как вышло, что ближайшими приближенными местных аристократов становились выходцы из христианских и иудейских семей.

Узнать об истоках христианства

Одним из ключевых пунктов маршрута станет Константинопольский Патриархат, где вы узнаете, каким образом христианство сформировалась как религия, со всеми полагающимися ей канонами. Ведь становление христианства произошло именно здесь — в византийском Константинополе.

Слово архитектуре и панорамам

Знакомясь с легендами вековых церквей, мечетей и синагог, которые будут встречаться на пути, вы узнаете об особенностях их архитектурных композиций. А изучая старинные улицы, сделаете перерыв на обед в одном из приглянувшихся вам местечек с красивым винтажным интерьером.

А кроме этого вас ждут несколько смотровых площадок с завораживающими панорамами и небольшая морская прогулка 👣 в бухте Золотой Рог.

Организационные детали

Обед по желанию и не входит в стоимость экскурсии.