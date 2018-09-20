6 отзывов оставили туристы

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По следам трёх религий

Узнать об историческом и современном соседстве ислама, христианства и иудаизма

4.9
6 отзывов
Xeniya
Xeniya – Гид из Стамбула
Стамбул — город 🏙️ поразительных контрастов, и религиозных в том числе.

Их вы откроете для себя на этой экскурсии: узнаете о значении трёх религий в системе управления империями и поймёте, как в этом городе уживались представители трёх таких разных конфессий.

Вас ждут не только истории 📖 религий, но и живописные городские панорамы, которые открываются с нескольких смотровых, и морская прогулка 👣 по бухте Золотой Рог.

А также вкусное дополнение — лучшая выпечка 🥨 в городе и ароматный турецкий чай!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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По следам трёх религий
По следам трёх религий

Что вас ожидает

История религиозной гармонии
На экскурсии 🧭 вы перенесётесь во времена Византийской и Османской империй. Это поможет понять, как в масштабах нескольких районов Стамбула тесно и довольно гармонично существовали три религии: ислам, христианство и иудаизм. Вы узнаете, как султаны спасали европейских евреев от святой инквизиции и почему звезда Давида использовалась в контексте мусульманской символики. А также откроете для себя удивительные факты о том, как в Османской империи иноверцы облагались особыми налогами, но при этом получали шанс крупно разбогатеть.

Жизнь контрастных кварталов
Интереснейшие городские улочки откроют вам свой быт, образ жизни и то, как взаимодействовали жители Стамбула, принадлежавшие к разным конфессиям. Я расскажу вам занимательные факты о том, как Стамбул получил статус и христианской, и мусульманской столицы ⭐️. И о том, как вышло, что ближайшими приближенными местных аристократов становились выходцы из христианских и иудейских семей.

Узнать об истоках христианства
Одним из ключевых пунктов маршрута станет Константинопольский Патриархат, где вы узнаете, каким образом христианство сформировалась как религия, со всеми полагающимися ей канонами. Ведь становление христианства произошло именно здесь — в византийском Константинополе.

Слово архитектуре и панорамам
Знакомясь с легендами вековых церквей, мечетей и синагог, которые будут встречаться на пути, вы узнаете об особенностях их архитектурных композиций. А изучая старинные улицы, сделаете перерыв на обед в одном из приглянувшихся вам местечек с красивым винтажным интерьером.
А кроме этого вас ждут несколько смотровых площадок с завораживающими панорамами и небольшая морская прогулка 👣 в бухте Золотой Рог.

Организационные детали

Обед по желанию и не входит в стоимость экскурсии.

По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий
По следам трёх религий

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Xeniya
Xeniya
Привет! Меня зовут Ксения, мне 28 лет. Я знаток истории Османской Империи. Друзья прозвали меня «стамбульский следопыт», ведь мне известны места, о которых не знают даже местные аксакалы. Будучи здешним жителем, изучила культуру, традиции, кухню и негласные правила, по которым живут современные потомки османов. Со Стамбулом мы друзья, но если честно, влюблена я в него по уши! Пою ему оды, сочиняю в его честь стихи, а он делится со мной своими маленькими секретами, а иногда и великими тайнами...
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6 отзывов оставили туристы

20 сентября 2018
К счастью, наше настоящее знакомство со Стамбулом началось с экскурсии "по следам трех религий". Это было превосходно! Ксения, спасибо Вам большое за то, что Вы поделились с нами своей любовью к этому прекрасному, невероятному городу. Без Вашей экскурсии мусульманский, христианский (греческий) и иудейский районы Старого города остались бы нам неведомы, эти места далеки от проторенных туристами троп. Спасибо за интересную и теплую атмосферу общения, за знание истории, за внимание. Отдельное спасибо за посещение Храма Марии Монгольской... это очень атмосферное место, давно не испытывали таких эмоций. Большое спасибо за фотографии, за угощение(очень вкусное печенье одной из старейших пекарен города). Экскурсия была очень содержательной и насыщенной посещениями таких интересных мест, что 6 часов пролетели как один миг. И еще, благодаря Вашим советам (что посетить, как добраться, где вкусно покушать, купить вкусные сладости и кофе и мн. др. )наши оставшиеся дни пребывания в Стамбуле были очень продуктивными, спасибо!!! Домой возвращались с очень четким ощущением желания вернуться обратно, чтобы еще много чего увидеть, узнать, удивиться, восхититься... Так что мы еще обязательно увидимся! Успехов вам Ксения во всем! До встречи!!!
23 апреля 2018
Экскурсия замечательная, а Ксения - прекрасный гид, интересный рассказчик и увлеченный исследователь истории Константинополя-Стамбула! Пять с половиной часов пролетели совершенно незаметно, хотя посмотрели мы очень много и прошли много километров! В рассказах Ксении чувствовалась искренняя любовь к этому потрясающему городу, желание поделиться с нами его необыкновенной историей, уважение к национальным особенностям и традициям. Экскурсию настоятельно рекомендую, особенно любителям истории.
Андрей
17 марта 2018
Ксения отличный гид. Очень интересная экскурсия. Всем рекомендую.
15 марта 2018
Спасибо Ксении за прекрасную экскурсию! Думаю, самостоятельно навряд ли бы посмотрели те районы, куда попали по маршруту нашей прогулки :) Ксения интересный собеседник, очень ответственная и отзывчивая, помогала нам буквально во всех вопросах по ходу нашего пребывания в Стамбуле (даже если это не относилось непосредственно к экскурсии)! Рекомендую!
12 марта 2018
Экскурсия понравилась, Ксения отвечала на все наши вопросы. Видно, что тема религии ей нравится, что она рассматривает ее с разных точек зрения и при этом имеет свою, изучает разные информационные источники по одной теме.
24 февраля 2018
Итак, по-порядку: 1) несомненно данная экскурсия даёт не только новые знания, но и новое представление о Стамбуле, об Османской империи, от разного рода исторических штампах. Гид большинство из них просто ломает. 2) вроде бы мы спокойно ходим и разговариваем, но время пролетело совершенно незаметно. Значит экскурсия точно удалась! 3) похоже мы - христиане находим для себя причин «резать» друг друга, гораздо больше чем есть неприязни к нам у мусульман. 4) Стамбул -город контрастов, город кошек. Городкрасивых историй. 5) данная экскурсия нужна и полезна, гиду -Ксении огромное спасибо. Но и с развитие темы хочется пожелать, смелее и больше вываливать на туриста информацию, чтобы вообще не успевал опомниться как переходил из одной эпохи в другую... А так всем рекомендую! И побольше задавайте воаросов, это полезно и познавательно.

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