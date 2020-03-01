Владислав проводит ещё 5 экскурсий

  1. Турция
  2. Стамбул
  3. Экскурсии

  4. По Стамбулу не спеша

Погрузиться в атмосферу шумной Истикляль, переплыть Золотой Рог и исследовать колоритный район Балат

Владислав
Задать вопрос
Владислав – ваш гид
Рестораны традиционной кухни и кафе с турецким кофе, магазины, памятники архитектуры, лицеи, консульства — вы познакомитесь с суматошной улицей Истикляль.

Сфотографируете средневековую Галатскую башню и насладитесь видом с парома.

А в пестром районе Балат увидите другой — тихий Стамбул.

И все это под аккомпанемент рассказов о прошлом города и его современной жизни.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Встреча на площади Таксим или по договоренности
Забронировать экскурсию
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша

Что вас ожидает

За красным трамваем
Вы раскроете длинную и яркую историю улицы Истикляль: узнаете, какой она была во времена Османской империи и чем привлекала высшее общество. Услышите о строительстве первого фуникулера и поймете, как его продолжение — трамвайная ветка — стала новой визитной карточкой Стамбула. Я расскажу вам, чем живет улица сегодня, и порекомендую лучшие места для покупок сладостей и специй.

Переправа на пароме
От шумной Истикляль мы пройдем к Галатской башне, с которой связан сюжет о местном Икаре. Прогуляемся до пристани Каракёй и здесь пересядем на паром. Плеск волн и крики чаек — вы переплывете через Золотой Рог, любуясь на город с воды.

Уютный Балат
В колоритном районе Балат, узкие улочки которого украшают пестрые дома, вы сделаете отличные снимки и проникнетесь его особой атмосферой. Я поведаю о возникновении улиц, объясню, откуда взялись те или иные названия и что они означают. И, конечно, мы поговорим о традициях в Турции, а завершим экскурсию у изящной Болгарской церкви святого Стефана.

Организационные детали

При себе необходимо иметь деньги на карманные расходы и сувениры.

По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша
По Стамбулу не спеша

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Таксим или по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владислав
Владислав
Дорогие друзья! Если вы решаете, ехать ли в Стамбул — даже не раздумывайте, вы будете в восторге. Это прекрасный город на стыке двух частей света, город двух морей и десятка национальностей, город торговых улочек и закусочных, город с сумасшедшей энергетикой. Я счастлив, что могу не только созерцать эту красоту, но и делиться ею с вами. До скорой встречи!
Напишите мне

Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Из Стамбула — на Принцевы острова!Из Стамбула — на Принцевы острова!Из Стамбула — на Принцевы острова!
120 за экскурсию
6 часов
Провести безмятежный день на цветущих островах и узнать о местной жизни
40 минут на пароме, и вы совсем в другом мире! Принцевы острова — райский уголок, где вас ждут сосны, Мраморное море, конные повозки, старинные храмы и чистый воздух. Я расскажу историю этого удивительного места, покажу его знаковые места и сделаю все, чтобы вы надолго запомнили наше путешествие.
Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»Фотопрогулка «Великолепный Стамбул»
скидка10%
€110
99 за экскурсию
3 часа
2 отзыва
Увидеть главные достопримечательности города и получить профессиональные снимки на память
Я покажу «визитные карточки» Стамбула: Голубую мечеть, собор Святой Софии, Галатскую башню и площадь Таксим. Расскажу самые интересные факты о городе и менталитете местных жителей и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с загадочным миром Востока!
Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»Фотопрогулка «Быстрое знакомство со Стамбулом»
75 за экскурсию
1 час
1 отзыв
Исследовать старинный Султанахмет и запечатлеть себя на фоне культовых достопримечательностей
Вы проездом в Стамбуле и хотите оставить о приключении яркие воспоминания? Я помогу погрузиться в колорит турецкой столицы и организую атмосферную фотосессию, которая будет звать вас вернуться в восточную сказку. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете много интересного о жизни города.
Альбом из Стамбула: фото-прогулка по АзииАльбом из Стамбула: фото-прогулка по АзииАльбом из Стамбула: фото-прогулка по Азии
скидка10%
€110
99 за экскурсию
3 часа
Обойти азиатскую часть и сохранить свои впечатления от неё на снимках
Многие знают про европейскую сторону, где собраны легендарные дворцы и мечети. Но что вы слышали об азиатской? Я уверен, она вас нешуточно удивит: от богатых купцов здесь остались пышные дома, а в наше время жители застроили районы колоритными хипстерскими кафе. Пока вы будете открывать атмосферные уголки азиатской части, я буду ловить ваши эмоции и восторг объективом фотоаппарата!
Любовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулкаЛюбовь на улицах Стамбула: фото-прогулка
100 за экскурсию
2 часа
1 отзыв
Не спеша пройти по открыточным местам города и сделать на память романтичные снимки
Восточный город накладывает свои чары на всякого в него въезжающего. А если вы навещаете Стамбул вместе с близким человеком — держитесь, ведь любовь удваивает яркие впечатления. Это сплетение ваших эмоций друг к другу и к городу я хочу запечатлеть на душевной фото-прогулке: вы выберете маршрут, и мы отправимся по пёстрым улицам сохранять ваши чувства на фотоплёнке.

Индивидуальные экскурсии в Стамбуле

Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!Гастрономическая экспедиция, или стрит-фуд в Стамбуле!
125 за экскурсию
3.5 часа
103 отзыва
Попробовать лучшую уличную еду Стамбула в секретных уголках города
Уличная еда в Стамбуле настолько разнообразна и аппетитна, что удержаться невозможно! С моей помощью вы сориентируетесь в мире турецкого стрит-фуда, откроете в современных кварталах города вкусные места «для своих», спрятанные от глаз туристов, и побалуете себя лучшими гастрономическими шедеврами стамбульских улиц. Чи-Кёфте, фаршированные мидии, рыбный кебаб и многое другое — голодными вы точно не останетесь!
Стамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомствоСтамбул — первое знакомство
скидка20%
€125
100 за экскурсию
4 часа
17 отзывов
Центральные районы и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Стамбула: Собор Святой Софии, Голубую мечеть, площадь Таксим и дворец Топкапы. Ощутите, как органично сочетаются в нем история и современность, и услышите самое интересное о местных культурных особенностях, традициях и менталитете.
Азиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до закатаАзиатский Стамбул от рассвета до заката
скидка25%
€150
113 за экскурсию
5 часов
102 отзыва
Исторические памятники, небанальные места и полезные лайфхаки от местного жителя
Маршрут экскурсии я составил так, чтобы выдающиеся места Стамбула предстали перед вами в самое зрелищное для них время суток. Будут истории и легенды дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни и старинных мечетей. Прогулка по самобытному кварталу Кузгунджук и фантастические виды с холма Чамлыджа.
Стамбул классический и современныйСтамбул классический и современныйСтамбул классический и современный
скидка20%
€111
89 за экскурсию
5 часов
76 отзывов
Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдете в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и веселыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
Айя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и ИпподромАйя-София, Голубая мечеть и Ипподром
скидка10%
€125
113 за экскурсию
3 часа
35 отзывов
Познакомиться с визитными карточками Старого города, без которых не представить Стамбула
Короткое знакомство с достопримечательностями исторического центра даст вам общее представление о выдающихся архитектурных памятниках, которыми по праву гордится Стамбул. Вы оцените роскошные интерьеры и познакомитесь с непростой судьбой собора Святой Софии, символа золотого века Византии. Изучите могучее и, в то же время, будто невесомое творение Ахмеда Первого — Голубую мечеть. А также посетите крупнейшее римском водохранилище в Европе и площадь Ипподром, где я расскажу о собранных здесь памятниках разных древних цивилизаций.
Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!Со Стамбулом на «ты»!
скидка20%
€173
139 за экскурсию
7 часов
48 отзывов
Классические достопримечательности и оживленные восточные базары на дружеской обзорной экскурсии
Вы узнаете обо всех важнейших местах Стамбула: Голубой мечети, соборе святой Софии, дворце Топкапы и Гранд Базаре. А еще заглянете в самобытные районы Балат и Таксим. Я с радостью дам вам пароли и явки лучших заведений, научу ориентироваться в городе и расскажу самое интересное о местной жизни.

Выбирайте и другие экскурсии в Стамбуле

ОбзорныеБары и ночная жизньАйя-СофияБосфорТрансферыГастрономическиеНеобычные маршрутыПешкомМузеи и искусствоДворец ТопкапыИндивидуальныеГолубая МечетьКрыши и панорамыВсеПринцевы островаИстория и архитектураНа корабликеСо скидкойЗа городомНочныеКвестыНа автомобилеНа автобусеМастер-классыФотосессииДля детейВ другой городКадыкёйГрупповыеБилеты в музеи