Владислав проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

За красным трамваем

Вы раскроете длинную и яркую историю улицы Истикляль: узнаете, какой она была во времена Османской империи и чем привлекала высшее общество. Услышите о строительстве первого фуникулера и поймете, как его продолжение — трамвайная ветка — стала новой визитной карточкой Стамбула. Я расскажу вам, чем живет улица сегодня, и порекомендую лучшие места для покупок сладостей и специй.

Переправа на пароме

От шумной Истикляль мы пройдем к Галатской башне, с которой связан сюжет о местном Икаре. Прогуляемся до пристани Каракёй и здесь пересядем на паром. Плеск волн и крики чаек — вы переплывете через Золотой Рог, любуясь на город с воды.

Уютный Балат

В колоритном районе Балат, узкие улочки которого украшают пестрые дома, вы сделаете отличные снимки и проникнетесь его особой атмосферой. Я поведаю о возникновении улиц, объясню, откуда взялись те или иные названия и что они означают. И, конечно, мы поговорим о традициях в Турции, а завершим экскурсию у изящной Болгарской церкви святого Стефана.