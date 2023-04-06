Халит — ваш гид в Стамбуле

Здравствуйте, меня зовут Халит, мне 50 лет, живу в Стамбуле. Я лицензированный гид-экскурсовод, учился на кафедре русского языка в Университете Анкары. 18 лет провожу экскурсии по всей Турции, а основный регион, где я профессионально работаю — это Стамбул. Если вы ищете, где окунуться в беззаботную стамбульскую жизнь, увидеть не только главные площади и дворцы, но и заметить малоизвестные уголки города, пройтись по самым романтичным и красочным улочкам, узнать всю историю от бронзового века до наших дней, побывать в ресторанах, которые ещё не оккупированы туристами, или же просто увидеть город глазами местных, тогда вы на правильном пути. Буду счастлив показать Вам Стамбул!