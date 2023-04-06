Прикоснуться к всемирной истории и удивительным историям
Прогулка по Стамбулу — это увлекательное приключение длиной в 27 веков.
Чтобы вы не заплутали в фактах, именах и датах, я составил маршрут, охватывающий важнейшие места Старого города.
Здесь каждый камень в постройках — помпезных дворцах, османских мечетях, средневековых башнях — несёт отпечатки богатого, славного и порой необъяснимого прошлого. Изучим его вместе!
Чтобы вы не заплутали в фактах, именах и датах, я составил маршрут, охватывающий важнейшие места Старого города.
Здесь каждый камень в постройках — помпезных дворцах, османских мечетях, средневековых башнях — несёт отпечатки богатого, славного и порой необъяснимого прошлого. Изучим его вместе!
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Описание
Что вас ожидает
Увидеть Стамбул, познать Турцию
Если бы в Стамбуле сохранились все архитектурные и культурные памятники, построенные за всё время его существования, то это был бы величайший музей под открытым небом. Но даже то, что дошло до нас, несмотря на войны, землетрясения и пожары, впечатляет. Исследуя Старый город, вы с головой погрузитесь в круговорот жизни различных социальных слоёв, секреты гарема, литературу, искусство и ремёсла.
Пешком в историю
- Первым делом посетим Панораму 1453. Этим музеем часто пренебрегают — а между тем, это отличный способ подготовиться к восприятию ранее незнакомых имён и фактов. Невероятно реалистичная диорама повествует о штурме и захвате Константинополя. Здесь история словно оживает: вы услышите бравурный гимн в исполнении тысяч солдат, свист пушечных ядер и ржание лошадей.
- Вернёмся в район Султанахмет и зайдём на площадь Ипподром, где воздвигнуты три колонны. Поговорим о том, как они связаны с Египтом, древней Грецией и персидской цивилизацией. Разберёмся в историческом парадоксе: как получилось, что Ипподром лежал в руинах и при этом оставался нетронутым?
- Далее в программе — посещение Цистерны Базилика. Она была построена для обеспечения города во время осады, которая продолжалась несколько лет. Сегодня это отличное место для отдыха от жары и шума города: здесь вы почувствуете прохладу и услышите умиротворяющий звук капающей воды.
- В завершении дня мы посетим Дворец Топкапы. Внутри хранятся меч царя Давида, рука Иоанна Крестителя, посох Моисея и другие священные реликвии. Одна из главных ценностей коллекции — 86-каратный алмаз Кашикчи, окруженный 49 бриллиантами. Выясним историю, стоящую за его названием, и вместе посмеёмся над незадачливым владельцем камня.
Организационные детали
- Осмотр объектов по маршруту экскурсии начинается в парке возле Дворца Топкапы. Мы доберёмся туда вместе пешком, на трамвае или на такси в зависимости от месторасположения вашей гостиницы. Проезд оплачивается отдельно.
- Дополнительно приобретаются билеты в музеи по программе:
— Панорама 1453: 20 лир
— Цистерна Базилика: 190 лир
— Дворец Топкапы: от 320 лир
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халит — ваш гид в Стамбуле
Здравствуйте, меня зовут Халит, мне 50 лет, живу в Стамбуле. Я лицензированный гид-экскурсовод, учился на кафедре русского языка в Университете Анкары. 18 лет провожу экскурсии по всей Турции, а основный регион, где я профессионально работаю — это Стамбул. Если вы ищете, где окунуться в беззаботную стамбульскую жизнь, увидеть не только главные площади и дворцы, но и заметить малоизвестные уголки города, пройтись по самым романтичным и красочным улочкам, узнать всю историю от бронзового века до наших дней, побывать в ресторанах, которые ещё не оккупированы туристами, или же просто увидеть город глазами местных, тогда вы на правильном пути. Буду счастлив показать Вам Стамбул!Задать вопрос
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