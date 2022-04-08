Поездка на пляж отеля Shile Resort (с обедом)

Автобусная

Групповая
Автобусная.

Сбор туристов осуществляется от отеля или апартаментов только из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ).

Будьте внимательны при бронировании экскурсии.
Поездка на пляж отеля Shile Resort (с обедом)
Поездка на пляж отеля Shile Resort (с обедом)
Поездка на пляж отеля Shile Resort (с обедом)
Поездка на пляж отеля Shile Resort (с обедом)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Посещение пляжа отеля Shile в окрестностях Стамбула – прекрасная возможность совместить осмотр “города контрастов” и пляжный отдых.

Вас ждет прекрасный уединенный песчаный пляж с чистейшей морской водой. По дороге мы проедем по Босфорскому мосту, который соединяет два континента. Вы сможете насладиться живописными видами на город и пролив Босфор. Отель находится на черноморском побережье Азиатской части города и подходит как для семейного отдыха, так и для взрослых туристов.

Отельный пляж имеет награду “голубой флаг” за экологическую чистоту и считается одним из лучших в окрестностях Стамбула.

Пляж отеля Shile Resort оборудован удобными шезлонгами, а открытый бассейн наполнен морской водой. Также в отеле есть сауна и SPA-центр.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в отель и на пляж Лежак
  • Зонтик и полотенце Обед (шведский стол) Открытый бассейн Сауна и SPA центр Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

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