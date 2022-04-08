Ежедневно в 08:00

Внимание! Сбор туристов на данную экскурсию осуществляется только от отеля или апартаментов из района Фатих (Султанахмет, Лалели, Эминёню, Аксарай, Беязыт, Кумкапы, Йеникапы) и частично из района Бейоглу (Таксим, Каракёй, Бешикташ). Будьте внимательны при бронировании экскурсии.

Посещение пляжа отеля Shile в окрестностях Стамбула – прекрасная возможность совместить осмотр “города контрастов” и пляжный отдых.

Вас ждет прекрасный уединенный песчаный пляж с чистейшей морской водой. По дороге мы проедем по Босфорскому мосту, который соединяет два континента. Вы сможете насладиться живописными видами на город и пролив Босфор. Отель находится на черноморском побережье Азиатской части города и подходит как для семейного отдыха, так и для взрослых туристов.

Отельный пляж имеет награду “голубой флаг” за экологическую чистоту и считается одним из лучших в окрестностях Стамбула.

Пляж отеля Shile Resort оборудован удобными шезлонгами, а открытый бассейн наполнен морской водой. Также в отеле есть сауна и SPA-центр.