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Поездка на Принцевы Острова с обедом

4.8
10 отзывов
Talya T.
Talya T. – Гид из Стамбула
Поездка на Принцевы Острова с обедом
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €65 за человека

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Поездка на Принцевы Острова с обедом
Поездка на Принцевы Острова с обедом

Что вы увидите

  • Остров Буюкада и его достопримечательности
По самому маленькому морю в мире мы поплывем на корабле 🛳️ к самому большому из Принцевых островов. Высадившись на берег, вы тут же перенесетесь в Стамбул 19 века с его старинными колоритными улочками и размеренным течением жизни, а также узнаете о византийском и османском прошлом острова.
Вдыхая чистый сосновый воздух, мы поднимемся на самую вершину острова, откуда открываются просто завораживающие виды! С самой высокой точки острова вы увидите и соседние Принцевы острова, узнаете их названия и историю 📖, поймёте, почему не все острова открыты для посещения и какие тайны скрывают закрытые. Вы полюбуетесь прекрасной природой острова, прогуляетесь 👣 в окружении зелени и цветов самого экологически чистого уголка Стамбула.
Затем мы спустимся вглубь острова и пройдем мимо шикарных деревянных османских особняков. В стенах этих домов снято много фильмов и сериалов, а в некоторых из них жили известные писатели и исторические фигуры. Вы увидите самую красивую мечеть с нестандартной архитектурой, узнаете, как крупнейшее деревянное здание, сохранившееся до наших дней, превратилось из борделя в сиротский приют, и посетите старинную действующую церковь ⛪ Святого Георгия Кудунского на Святом Холме. Здесь я расскажу вам удивительную историю о святом и о ритуале посещения церкви: при подъёме на холм паломники привязывают ниточку и разматывают по дороге катушку, а в самой церкви оставляют щедрые дары, загадывая заветные желания.
Что входит
  • Трансфер
  • Билеты на корабль
  • Прогулка на фаэтоне
  • Обед
Что не входит
  • личные расходы
  • Напитки за обедом
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Место откуда вас забрали утром
Поездка на Принцевы Острова с обедом
Поездка на Принцевы Острова с обедом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Talya T.
Talya T.
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10 отзывов оставили туристы

Talya T. проводит ещё 2 экскурсии

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