IstawayTravel – Гид из Стамбула

Порадовать детей или своего внутреннего ребенка вам поможет поездка в главный парк 🌳 развлечений во всей Турции – Isfanbul.



В трех тематических зонах каждый найдет аттракционы себе по вкусу и возрасту, а мы поможем вам приобрести билеты 🎫 и добраться до парка из Стамбула.