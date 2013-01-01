Если вы приехали в Стамбул с детьми, обязательно посетите Виалэнд! Виаленд – это турецкий Диснейленд – самый большой развлекательный парк 🌳 в Турции, полный аттракционов 🎡 для детей и взрослых. Парк, площадью 600 000 м2, был открыт недавно, в 2013 м году, но уже завоевал бешеную популярность среди жителей и гостей прекрасного Стамбула.
Что входит
Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай
Входные билеты с неограниченным доступом на все аттракционы парка
Комплексный обед
Что не входит
Трансфер из отеля и обратно из других районов
Личные расходы (сувениры и прочее).
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.