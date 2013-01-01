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Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)

5
10 отзывов
IstawayTravel
IstawayTravel – Гид из Стамбула
Порадовать детей или своего внутреннего ребенка вам поможет поездка в главный парк 🌳 развлечений во всей Турции – Isfanbul.

В трех тематических зонах каждый найдет аттракционы себе по вкусу и возрасту, а мы поможем вам приобрести билеты 🎫 и добраться до парка из Стамбула.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • €60 за человека

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Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)

Что вы увидите

  • Парк Vialand Istanbul
Если вы приехали в Стамбул с детьми, обязательно посетите Виалэнд! Виаленд – это турецкий Диснейленд – самый большой развлекательный парк 🌳 в Турции, полный аттракционов 🎡 для детей и взрослых. Парк, площадью 600 000 м2, был открыт недавно, в 2013 м году, но уже завоевал бешеную популярность среди жителей и гостей прекрасного Стамбула.
Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно: только районы Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай
  • Входные билеты с неограниченным доступом на все аттракционы парка
  • Комплексный обед
Что не входит
  • Трансфер из отеля и обратно из других районов
  • Личные расходы (сувениры и прочее).
Начало и место завершения
🚩 в вашем отеле
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)
Поездка в турецкий «Диснейленд» (Vialand Istanbul)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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IstawayTravel
IstawayTravel
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10 отзывов оставили туристы

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