Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула - Бейоглу

Мы отправимся в один из самых старых и популярных районов Стамбула — Бейоглу.

Здесь расположились исторические кварталы с изящной архитектурой, центры искусства и культуры, музеи и конечно важнейшие городские достопримечательности.

Мы прогуляемся по колоритному пешеходному проспекту Истикляль, полуюбуемся на действующую католическую базилику.

Дойдем до центральной площади Стамбула и побываем в изысканном дворце османских султанов.
Популярный Стамбул
Популярный Стамбул
Популярный Стамбул
Популярный Стамбул
Популярный Стамбул
Популярный Стамбул
Популярный Стамбул

Что вы увидите 🤩

  • Галатскую башню
  • Улицу Истикляль
  • Церковь Святого Антония
  • Церковь Святой Троицы
  • Площадь Таксим
  • Мечеть Пертевниял Валиде-султан
  • Дворец Долмабахче
Галатская башня
Наша экскурсия начнется с одного из самых старых памятников Стамбула, с символа города — Галатской башни. Красавица, высотой в 61 метр, стоит на высоком холме, и от этого кажется еще величественнее. С башни открывается прекрасный панорамный вид на город. А на каждом ее этаже вас ждут различные выставки.
Истикляль
Дальше нас ждет прогулка по самой популярной пешеходной улице в Стамбуле. Жизнь здесь кипит круглые сутки. И единственный разрешенный транспорт на Истикляль — ретро-трамвайчик, на котором вы сможете прокатиться. На этой уникальной улице мирно соседствуют католическая базилика и греческая православная церковь, в которые мы обязательно заглянем.
Площадь Таксим
После мы прогуляемся до центральной площади города. Здесь всегда шумно и многолюдно. Здесь проходят праздники и митинги. А еще здесь стоит символ площади — монумент «Республика» высотой 12 метров. На площади, при желании, мы сделаем получасовой перерыв на обед или чай.
Дворец Долмабахче
В завершении экскурсии мы посетим прекрасный дворцовый комплекс, где жили последние Османские султаны. Он был построен в XIX веке в нетипичном для Турции стиле необарокко. Здание самого дворца Долмабахче огромное. В нем 285 комнат, 46 залов, 6 бань, 68 туалетных комнат. Для украшения дворца было использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Такое точно стоит увидеть!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
€180

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Наушники
Что не входит
  • Входные билеты в Галатскую башню и дворец Долмабахче
  • Обед, чай, кофе (по желанию).
Где начинаем и завершаем
Начало: Лобби отеля или по договоренности
Завершение: дворец Долмабахче
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Cevher D.
Cevher D.
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