Галатская башня

Наша экскурсия начнется с одного из самых старых памятников Стамбула, с символа города — Галатской башни. Красавица, высотой в 61 метр, стоит на высоком холме, и от этого кажется еще величественнее. С башни открывается прекрасный панорамный вид на город. А на каждом ее этаже вас ждут различные выставки.

Истикляль

Дальше нас ждет прогулка по самой популярной пешеходной улице в Стамбуле. Жизнь здесь кипит круглые сутки. И единственный разрешенный транспорт на Истикляль — ретро-трамвайчик, на котором вы сможете прокатиться. На этой уникальной улице мирно соседствуют католическая базилика и греческая православная церковь, в которые мы обязательно заглянем.

Площадь Таксим

После мы прогуляемся до центральной площади города. Здесь всегда шумно и многолюдно. Здесь проходят праздники и митинги. А еще здесь стоит символ площади — монумент «Республика» высотой 12 метров. На площади, при желании, мы сделаем получасовой перерыв на обед или чай.

Дворец Долмабахче

В завершении экскурсии мы посетим прекрасный дворцовый комплекс, где жили последние Османские султаны. Он был построен в XIX веке в нетипичном для Турции стиле необарокко. Здание самого дворца Долмабахче огромное. В нем 285 комнат, 46 залов, 6 бань, 68 туалетных комнат. Для украшения дворца было использовано 14 тонн золота и 40 тонн серебра. Такое точно стоит увидеть!