Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ждет

Принцевы Острова

Остров Принцев (тур. Буйукада) самый большой и посещаемый остров из четырех островов. Здесь находятся многочисленные дачи, отели, пляжи и церковь Святого Георгия. Церковь находится на самом верху острова. На пути к монастырю завязывают ленточки и загадывают желания, а с вершины холма открывается великолепный вид. Мы можем перекусить в симпатичном ресторанчике с прекрасным видом или пикниковой зоне под кронами деревьев, здесь есть оборудованные места для пикников, можно купить мясо и арендовать мангал.

Осматривать остров мы можем в фаэтоне(лошадиной повозке), на велосипеде или пешком. После прогулки по острову отправимся в морское путешествие по проливу Босфор и Мраморному морю.

Район Кадыкей

Я покажу самый древний район Стамбула, расположенный в азиатской части города. Первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э. Дорийцы из Мегары основали на берегу Босфора древнегреческий город Халкедон — сегодняшний современный район Кадыкей. На улицах Кадыкея продают картины, товары ручной работы, бижутерию, одежду местных дизайнеров, аксесуары. У многих известных художников и скульпторов здесь мастерские.

Армянская церковь поразит вас своим интерьером небесного цвета. Часовня Святой Екатерины удивит своим месторасположением, ведь она находится прямо под рестораном.

Продолжительност тура 5-7 часов.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: