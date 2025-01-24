Принцевы острова и район Кадыкей

За один день мы посетим самый древний район Стамбула - Кадыкей и живописные Принцевы острова

Индивидуально
для 10 чел.
За один день мы посетим самый древний район Стамбула — Кадыкей и живописные Принцевы острова.

Вы смените обстановку, отдохнете в тишине на природе, прокатитесь на катере по проливу Босфор и Мраморному морю.

Мы увидим церковь Святого Георгия и часовню Святой Екатерины.
Принцевы острова и район Кадыкей
Принцевы острова и район Кадыкей
Принцевы острова и район Кадыкей
Принцевы острова и район Кадыкей
Принцевы острова и район Кадыкей

Что вы можете увидеть 🤩

  • Принцевы острова
  • пролив Босфор и Мраморное море
  • церковь Святого Георгия
  • часовня Святой Екатерины.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет

Принцевы Острова

Остров Принцев (тур. Буйукада) самый большой и посещаемый остров из четырех островов. Здесь находятся многочисленные дачи, отели, пляжи и церковь Святого Георгия. Церковь находится на самом верху острова. На пути к монастырю завязывают ленточки и загадывают желания, а с вершины холма открывается великолепный вид. Мы можем перекусить в симпатичном ресторанчике с прекрасным видом или пикниковой зоне под кронами деревьев, здесь есть оборудованные места для пикников, можно купить мясо и арендовать мангал.
Осматривать остров мы можем в фаэтоне(лошадиной повозке), на велосипеде или пешком. После прогулки по острову отправимся в морское путешествие по проливу Босфор и Мраморному морю.

Район Кадыкей

Я покажу самый древний район Стамбула, расположенный в азиатской части города. Первые следы поселения на этом месте относятся к 680 г. до н. э. Дорийцы из Мегары основали на берегу Босфора древнегреческий город Халкедон — сегодняшний современный район Кадыкей. На улицах Кадыкея продают картины, товары ручной работы, бижутерию, одежду местных дизайнеров, аксесуары. У многих известных художников и скульпторов здесь мастерские.
Армянская церковь поразит вас своим интерьером небесного цвета. Часовня Святой Екатерины удивит своим месторасположением, ведь она находится прямо под рестораном.
Продолжительност тура 5-7 часов.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы,
  • билеты на катер (15 лир/4.5 $ туда-обратно).

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида.
Что не входит
  • личные расходы
  • билеты на катер (15 лир/4.5 $ туда-обратно).
Место начала и завершения?
ваш отель
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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