Совершите круиз по Босфорскому проливу между Европой и Азией.
Круиз По Босфору в Стамбуле познакомит Вас с проливом и величественными архитектурными памятниками на его берегах, которые неразрывно связаны с историями нескольких эпох.
Прогулка на корабле по Босфору — незабываемое приключение, которое не только подарит массу эмоций, но и позволит получить полное представление о городе.
Круиз По Босфору в Стамбуле познакомит Вас с проливом и величественными архитектурными памятниками на его берегах, которые неразрывно связаны с историями нескольких эпох.
Прогулка на корабле по Босфору — незабываемое приключение, которое не только подарит массу эмоций, но и позволит получить полное представление о городе.
Ближайшие даты:
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
15
июн
июн
16
июн
июн
17
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Галатская башня
- Дворцовый комплекс Топкапы
- Египетский базар
- Новая мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Магия Босфорского проливаПрогулка на корабле по Босфору — незабываемое приключение, которое не только подарит массу эмоций, но и позволит получить полное представление о городе, ведь Стамбул — многомиллионный мегаполис с множеством районов, и один из наиболее быстрых способов ознакомиться с его богатой архитектурой — тур по Босфору.
Избежав шума и столпотворений, вы сможете рассмотреть главные достопримечательности Стамбула с борта комфортабельного корабля. Вы увидите Галатскую башню. В течение своей истории башня выполняла различные функции, такие как маяк, обсерватория и тюрьма. Она также использовалась в качестве наблюдательного пункта для определения пожаров в городе. Башня имеет форму цилиндра и достигает высоты около 67 метров. Внутри башни есть кафе и ресторан, а на ее верхней площадке расположена панорамная площадка, с которой открывается захватывающий вид на Стамбул.
Мы полюбуемся на величественный Дворцовый комплекс Топкапы, который вплоть до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов. Сегодня он является одним из самых богатых музеев мира и одной из излюбленных стамбульских достопримечательностей.
Обязательно посмотрим на Новую мечеть Стамбула. Официальное ее наименование — Yeni Valide Sultan Camii (Новая мечеть Валиде Султан, Йени Джами). Она имеет важное религиозное и культурное наследие. Это величественное сооружение можно заметить даже из азиатской части Стамбула. Мечеть была построена в классическом османском имперском стиле. Ее венчает 66 куполов и 2 минарета, которые, в свою очередь, имеют по 3 шерефе на каждом. Купола располагаются пирамидально. Самый высокий купол – 36 метров, он стоит на четырех полукуполах. Фасад здания украшен изникскими изразцами. Внутри имеется яркое освещение, на полу выстелен огромный ковер. Имеющиеся окна выложены цветным витражным стеклом. По всем окнам располагаются аяты и суры из Корана.
Прогулка по Босфору не только позволит вам выбрать обязательные к посещению места, но и подарит настроение на весь день, ведь невозможно оставаться равнодушным к теплым солнечным лучам, свежему бризу и величественным видам одного из самых роскошных городов на планете.
Ежедневно 12:20, 15:50, 18:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Морская прогулка по Босфору длительностью 2 часа
- Аудиогид
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер
- Еда, напитки и т. д
- Место начала и завершения?
- https: / / maps. app. goo. gl / N2d1ZEkv1t54KXAPA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно 12:20, 15:50, 18:50Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула
Групповые
Обзорные
Дворец Топкапы
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
Галатская башня
Египетский базар
Новая мечеть
Религиозные
На яхте по Босфору
Водные развлечения
Босфор
Похожие туры из Стамбула
Круиз
3.5 часа
Вечерний круиз по Босфору с шоу-программой
Полюбоваться волнами пролива, оценить танцевальное шоу и вкусный ужин с закусками
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
12 июня
13 июня
40€30 за человека
Индивидуальная
3 часа
Сокровища Босфора
Прогулка на корабле и пешеходный променад по живописным набережным Босфора вдоль бухт
12 июня
13 июня
14 июня
15 июня
€217 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Босфором
Добраться до Девичьей башни, открыть легенды Стамбула и почувствовать себя местным
в районе Eminonu
22 июня
23 июня
24 июня
25 июня
€125 за всё до 2 чел.
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании