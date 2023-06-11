Магия Босфорского проливаПрогулка на корабле по Босфору — незабываемое приключение, которое не только подарит массу эмоций, но и позволит получить полное представление о городе, ведь Стамбул — многомиллионный мегаполис с множеством районов, и один из наиболее быстрых способов ознакомиться с его богатой архитектурой — тур по Босфору.

Избежав шума и столпотворений, вы сможете рассмотреть главные достопримечательности Стамбула с борта комфортабельного корабля. Вы увидите Галатскую башню. В течение своей истории башня выполняла различные функции, такие как маяк, обсерватория и тюрьма. Она также использовалась в качестве наблюдательного пункта для определения пожаров в городе. Башня имеет форму цилиндра и достигает высоты около 67 метров. Внутри башни есть кафе и ресторан, а на ее верхней площадке расположена панорамная площадка, с которой открывается захватывающий вид на Стамбул.

Мы полюбуемся на величественный Дворцовый комплекс Топкапы, который вплоть до середины 19 века был главной резиденцией турецких падишахов. Сегодня он является одним из самых богатых музеев мира и одной из излюбленных стамбульских достопримечательностей.

Обязательно посмотрим на Новую мечеть Стамбула. Официальное ее наименование — Yeni Valide Sultan Camii (Новая мечеть Валиде Султан, Йени Джами). Она имеет важное религиозное и культурное наследие. Это величественное сооружение можно заметить даже из азиатской части Стамбула. Мечеть была построена в классическом османском имперском стиле. Ее венчает 66 куполов и 2 минарета, которые, в свою очередь, имеют по 3 шерефе на каждом. Купола располагаются пирамидально. Самый высокий купол – 36 метров, он стоит на четырех полукуполах. Фасад здания украшен изникскими изразцами. Внутри имеется яркое освещение, на полу выстелен огромный ковер. Имеющиеся окна выложены цветным витражным стеклом. По всем окнам располагаются аяты и суры из Корана.

Прогулка по Босфору не только позволит вам выбрать обязательные к посещению места, но и подарит настроение на весь день, ведь невозможно оставаться равнодушным к теплым солнечным лучам, свежему бризу и величественным видам одного из самых роскошных городов на планете.