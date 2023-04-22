Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»

Познакомиться с турецкой техникой росписи по воде и открыть неизведанные места в колоритном квартале

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Эбру — древняя восточная техника рисования, в Турции она появилась уже в 7 столетии! На мастер-классе вы услышите историю возникновения этого нетривиального искусства и нарисуете три картины под руководством художницы.

А также изведаете самые интересные места и новые ракурсы на достопримечательности в атмосферном квартале Бейоглу.
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Ближайшие даты:
22
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Описание

Что вас ожидает

Мастер-класс по рисованию в технике Эбру

Как слились Восток и Запад в Османской империи, написав прекрасное полотно в истории протяжённостью шесть столетий, так вода и краски сливаются в танце, создавая прекрасную картину в технике эбру. Этот вид искусства имеет таинственную историю происхождения, но традиционно его считают турецкой техникой рисования. На мастер-классе под чутким руководством местного учителя вы сможете нарисовать три картины (по желанию). Все это время я буду рядом с вами, выступая в роли переводчицы мастера.

Закоулки самого контрастного района Стамбула

До и после мастер-класса вы будете исследовать в моей компании живописный квартал Бейоглу. Возле школы дервишей, где по вечерам проходят аутентичные шоу, я расскажу об истоках удивительного ритуального танца и истории таинственного ордена. Покажу, где продаются нестандартные арт-сувениры и не только, открою местечко, где делают свежевыжатые соки всех цветов радуги. Если прогулка придется на утро, я вас сфотографирую на фоне знаменитого красного трамвайчика, рассекающего по еще пустынным улицам. И отведу к секретной точке, откуда открывается прекрасный вид на Галатскую башню, о которой вы обязательно услышите старинные легенды.

Завершить прогулку можно будет в одном из приятных заведений неподалеку, где я расскажу об истории традиционных блюд. А затем вы вернетесь (самостоятельно или в моем сопровождении) в мастерскую, где сможете забрать готовые произведения.

Организационные детали

Дополнительные расходы:

  • Мастер-класс — 30$/человека
  • Проезд на метро — 0.5-1$
  • Питание и напитки (сок, кофе, чай ~ 1-2 $; завтрак/обед ~ 12$за чел)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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