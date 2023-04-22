Познакомиться с турецкой техникой росписи по воде и открыть неизведанные места в колоритном квартале
А также изведаете самые интересные места и новые ракурсы на достопримечательности в атмосферном квартале Бейоглу.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мастер-класс по рисованию в технике Эбру
Как слились Восток и Запад в Османской империи, написав прекрасное полотно в истории протяжённостью шесть столетий, так вода и краски сливаются в танце, создавая прекрасную картину в технике эбру. Этот вид искусства имеет таинственную историю происхождения, но традиционно его считают турецкой техникой рисования. На мастер-классе под чутким руководством местного учителя вы сможете нарисовать три картины (по желанию). Все это время я буду рядом с вами, выступая в роли переводчицы мастера.
Закоулки самого контрастного района Стамбула
До и после мастер-класса вы будете исследовать в моей компании живописный квартал Бейоглу. Возле школы дервишей, где по вечерам проходят аутентичные шоу, я расскажу об истоках удивительного ритуального танца и истории таинственного ордена. Покажу, где продаются нестандартные арт-сувениры и не только, открою местечко, где делают свежевыжатые соки всех цветов радуги. Если прогулка придется на утро, я вас сфотографирую на фоне знаменитого красного трамвайчика, рассекающего по еще пустынным улицам. И отведу к секретной точке, откуда открывается прекрасный вид на Галатскую башню, о которой вы обязательно услышите старинные легенды.
Завершить прогулку можно будет в одном из приятных заведений неподалеку, где я расскажу об истории традиционных блюд. А затем вы вернетесь (самостоятельно или в моем сопровождении) в мастерскую, где сможете забрать готовые произведения.
Организационные детали
Дополнительные расходы:
- Мастер-класс — 30$/человека
- Проезд на метро — 0.5-1$
- Питание и напитки (сок, кофе, чай ~ 1-2 $; завтрак/обед ~ 12$за чел)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.