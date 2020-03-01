Алина проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Мастер-класс по рисованию в технике Эбру

Как слились Восток и Запад в Османской империи, написав прекрасное полотно в истории протяжённостью шесть столетий, так вода и краски сливаются в танце, создавая прекрасную картину в технике эбру. Этот вид искусства имеет таинственную историю происхождения, но традиционно его считают турецкой техникой рисования. На мастер-классе под чутким руководством местного учителя вы сможете нарисовать три картины (по желанию). Все это время я буду рядом с вами, выступая в роли переводчицы мастера.

Закоулки самого контрастного района Стамбула

До и после мастер-класса вы будете исследовать в моей компании живописный квартал Бейоглу. Возле школы дервишей, где по вечерам проходят аутентичные шоу, я расскажу об истоках удивительного ритуального танца и истории таинственного ордена. Покажу, где продаются нестандартные арт-сувениры и не только, открою местечко, где делают свежевыжатые соки всех цветов радуги. Если прогулка придется на утро, я вас сфотографирую на фоне знаменитого красного трамвайчика, рассекающего по еще пустынным улицам. И отведу к секретной точке, откуда открывается прекрасный вид на Галатскую башню, о которой вы обязательно услышите старинные легенды.

Завершить прогулку можно будет в одном из приятных заведений неподалеку, где я расскажу об истории традиционных блюд. А затем вы вернетесь (самостоятельно или в моем сопровождении) в мастерскую, где сможете забрать готовые произведения.