Алина проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»

Познакомиться с турецкой техникой росписи по воде и открыть неизведанные места в колоритном квартале

Алина
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Алина – представитель гидов
Эбру — древняя восточная техника рисования, в Турции она появилась уже в 7 столетии! На мастер-классе вы услышите историю возникновения этого нетривиального искусства и нарисуете три картины под руководством художницы.

А также изведаете самые интересные места и новые ракурсы на достопримечательности в атмосферном квартале Бейоглу.
€94
90 за экскурсию
скидка5%
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»

Что вас ожидает

Мастер-класс по рисованию в технике Эбру
Как слились Восток и Запад в Османской империи, написав прекрасное полотно в истории протяжённостью шесть столетий, так вода и краски сливаются в танце, создавая прекрасную картину в технике эбру. Этот вид искусства имеет таинственную историю происхождения, но традиционно его считают турецкой техникой рисования. На мастер-классе под чутким руководством местного учителя вы сможете нарисовать три картины (по желанию). Все это время я буду рядом с вами, выступая в роли переводчицы мастера.

Закоулки самого контрастного района Стамбула
До и после мастер-класса вы будете исследовать в моей компании живописный квартал Бейоглу. Возле школы дервишей, где по вечерам проходят аутентичные шоу, я расскажу об истоках удивительного ритуального танца и истории таинственного ордена. Покажу, где продаются нестандартные арт-сувениры и не только, открою местечко, где делают свежевыжатые соки всех цветов радуги. Если прогулка придется на утро, я вас сфотографирую на фоне знаменитого красного трамвайчика, рассекающего по еще пустынным улицам. И отведу к секретной точке, откуда открывается прекрасный вид на Галатскую башню, о которой вы обязательно услышите старинные легенды.

Завершить прогулку можно будет в одном из приятных заведений неподалеку, где я расскажу об истории традиционных блюд. А затем вы вернетесь (самостоятельно или в моем сопровождении) в мастерскую, где сможете забрать готовые произведения.

Организационные детали

Что не включено в стоимость

  • Мастер-класс — 30$/человека
  • Проезд на метро — 0.5-1$
  • Питание и напитки (сок, кофе, чай ~ 1-2 $; завтрак/обед ~ 12$за чел)
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»
Прогулка по Бейоглу и мастер-класс «Искусство эбру»

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алина
Алина
Из 35 лет более 7 я прожила с семьёй в Стамбуле. Обожаю этот город, его историю и энергетику. Работала в сфере туризма и поняла, что рассказывать людям о городе и его истории, делиться своими эмоциями и знаниями, помогать людям — это моё. Провожу экскурсии совместно с моей командой гидов, также гидов с лицензией. Благодарю всех гостей города за их вопросы не по теме, которые служили причиной копать глубже в истории города Исполина. Могу обьяснить турецкую логику и характер народа, сложившийся исторически. Всегда в поисках нетуристических троп и завораживающих видов.
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