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Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

4.7
62 отзыва
Kurban C.
Kurban C. – Гид из Стамбула
Стамбул – облик самого загадочного и чарующего турецкого города.

Его невозможно исследовать до конца, ведь каждый переулок кроет в себе яркие и пестрые детали.

Погулять по нему вы сможете в любое время дня и ночи, поэтому мы предлагаем вам поехать исследовать крупнейший город 🏙️ Турции с воды! Вы увидите дворец Бейлербей, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню.

И все это – с уютной палубы корабля.

А наш гид расскажет вам об этом загадочном городе.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €25 за человека

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Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

Что вы увидите

  • Босфор и босфорские мосты
  • Дворец Бейлербей
  • Дворец Долмабахче
  • Дворец Чыраган
  • Девичья башня
  • Золотой Рог
  • Крепость Румели Хисар
  • Мечеть Ортакёй
  • Мечеть султана Сулеймана
  • Мечеть Сулеймание
  • Мост Фатиха Мехмеда
  • Район Арнавуткёй
  • Район Ускюдар
  • Холм Пьера Лоти
Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.
Что вас ожидает
Золотой Рог: наследие двух империй
Путешествие по Стамбулу начнётся с Золотого Рога, на берегах которого — постройки Византийской и Османской эпох города. Я расскажу о жизни греческих районов и памятниках ушедшего Константинополя. Покажу холм Пьера Лоти и объясню, чем был знаменит этот писатель. Мечеть Сулеймание поразит величественным видом, а её история 📖 и легенды откроют тайны султанов.
Босфор: Стамбул многогранный
Вдоль европейской части пролива нас ждут красивейшие 🤩 объекты из разных столетий. Вы поймёте, кто жил во дворце Долмабахче в прошлом и что хранится в нём сейчас. Узнаете, чем интересен район Арнавуткёй и дворец Чыраган. Полюбуетесь мечетью Ортакёй и разберётесь, почему её построили у самой воды.
Бейлербейи: азиатская часть города
После отдыха мы проедем под мостом Фатиха Мехмеда, чтобы исследовать азиатский Стамбул. Дворец Бейлербейи — некогда летняя резиденция султана Абдул-Азиза — сегодня открыт для посещений. Я поделюсь, почему и когда построили дворец и какие сплетни окружали его владельца.
Кроме того, мы отправимся к Девичьей башне, чтобы сделать фотографии 📸. Проедем вдоль античного района Ускюдар, и конечно, поговорим о турецких традициях и образе жизни местных.
Что входит
  • Билет на теплоход
  • Фотограф на корабле
  • Чай и кофе на корабле
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 площадь EMINONU
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору
Путешествие по Золотому Рогу и Босфору

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Kurban C.
Kurban C.
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62 отзыва оставили туристы

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