Стамбул невозможно исследовать до конца — облик города пестрит яркими деталями! Мы отправимся в плавание, чтобы изучить его с воды. Вы увидите дворец Бейлербейи, мечеть Сулеймана, крепость Румели Хисар и Девичью башню. Откроете их тайны и прикоснётесь к разным периодам летописи Стамбула.

Что вас ожидает

Золотой Рог: наследие двух империй

Путешествие по Стамбулу начнётся с Золотого Рога, на берегах которого — постройки Византийской и Османской эпох города. Я расскажу о жизни греческих районов и памятниках ушедшего Константинополя. Покажу холм Пьера Лоти и объясню, чем был знаменит этот писатель. Мечеть Сулеймание поразит величественным видом, а её история 📖 и легенды откроют тайны султанов.

Босфор: Стамбул многогранный

Вдоль европейской части пролива нас ждут красивейшие 🤩 объекты из разных столетий. Вы поймёте, кто жил во дворце Долмабахче в прошлом и что хранится в нём сейчас. Узнаете, чем интересен район Арнавуткёй и дворец Чыраган. Полюбуетесь мечетью Ортакёй и разберётесь, почему её построили у самой воды.

Бейлербейи: азиатская часть города

После отдыха мы проедем под мостом Фатиха Мехмеда, чтобы исследовать азиатский Стамбул. Дворец Бейлербейи — некогда летняя резиденция султана Абдул-Азиза — сегодня открыт для посещений. Я поделюсь, почему и когда построили дворец и какие сплетни окружали его владельца.

Кроме того, мы отправимся к Девичьей башне, чтобы сделать фотографии 📸. Проедем вдоль античного района Ускюдар, и конечно, поговорим о турецких традициях и образе жизни местных.