Kristina проводит ещё 2 экскурсии

Раки

Каждый, кто хоть раз бывал в Турции знает, что традиционный напиток — раки (он же ракы, он же ракия) имеет священный статус. Наверное, он лечит, но не тело, а скорее душу. Крепкому виноградному напитку, приправленному анисом, дали три поэтических названия, соответствующих разным стадиям знакомства с раки: «львиное молоко» — после нескольких глотков вы, по легенде, должны стать храбрее, «капли датского короля» — за схожий с аптечным вкус и аромат, «молоко бешеной коровы» — рогатое животное являлось тем, кто не знал меры.

Программа

Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым! Гуляния будут сопровождаться турецкой музыкой в исполнении группы музыкантов, а закончатся зажигательным шоу танцев живота.

В процессе ужина я расскажу, почему в ракы не кладут лед и что такое шалгам, каковы застольные правила ракы, почему ее пьют именно с рыбой и специальными закусками и какую рыбу 🐟 лучше выбрать на ужин. А также историю 📖 и особенности национальных блюд.

Увидите восточных танцовщиц и познакомитесь со старинными песнями, которые так и называются — музыка для рака.

И, конечно, обязательно попробуете море 🌊 аппетитных закусок, как рыбных, так и овощных — на любой вкус: фава (пюре из бобовых с укропом), пилаки (фасоль в оливком масле) и хайдари (йогурт с чесноком, мятой и специями). Все это подается на общих больших тарелках. Устоять перед этим гастрономическим разнообразием невозможно!

А далеко за полночь мейханэ может превратиться в горячую вечеринку с танцами на столах — весело! Для вас это отличная возможность познакомится с турецким народом и их вековыми традициями развлечений изнутри.

Организационные детали

Дополнительные расходы: ужин с алкоголем — около 35 евро на человека в зависимости от ваших предпочтений.