Kristina проводит ещё 2 экскурсии

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Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки!

Насладиться вековыми традициями и атмосферой турецкого праздника на ужине в традиционной мейхане

Kristina
Kristina – Гид из Стамбула
Существуют такие лекарства, которые точно не пропишет вам ни один доктор, но многие люди по своей природе склонны думать, что именно ими можно вылечить все, что угодно.

Конечно, это алкоголь и качественная еда! На ужине в традиционной турецкой мейхане (таверне) с национальными блюдами и напитками, где играет специально подобранная для таких мест музыка и танцуют 💃 танцовщицы, вы не только забудете о всех недугах, но и с головой погрузитесь в атмосферу стамбульского праздника.

Я расскажу о культуре употребления ракы, историю 📖 и особенности турецких блюд, а также в целом о местной культуре развлечений и ночной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €100 за экскурсию

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Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки!
Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки!

Раки

Каждый, кто хоть раз бывал в Турции знает, что традиционный напиток — раки (он же ракы, он же ракия) имеет священный статус. Наверное, он лечит, но не тело, а скорее душу. Крепкому виноградному напитку, приправленному анисом, дали три поэтических названия, соответствующих разным стадиям знакомства с раки: «львиное молоко» — после нескольких глотков вы, по легенде, должны стать храбрее, «капли датского короля» — за схожий с аптечным вкус и аромат, «молоко бешеной коровы» — рогатое животное являлось тем, кто не знал меры.

Программа

Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым! Гуляния будут сопровождаться турецкой музыкой в исполнении группы музыкантов, а закончатся зажигательным шоу танцев живота.

  • В процессе ужина я расскажу, почему в ракы не кладут лед и что такое шалгам, каковы застольные правила ракы, почему ее пьют именно с рыбой и специальными закусками и какую рыбу 🐟 лучше выбрать на ужин. А также историю 📖 и особенности национальных блюд.
  • Увидите восточных танцовщиц и познакомитесь со старинными песнями, которые так и называются — музыка для рака.
  • И, конечно, обязательно попробуете море 🌊 аппетитных закусок, как рыбных, так и овощных — на любой вкус: фава (пюре из бобовых с укропом), пилаки (фасоль в оливком масле) и хайдари (йогурт с чесноком, мятой и специями). Все это подается на общих больших тарелках. Устоять перед этим гастрономическим разнообразием невозможно!
  • А далеко за полночь мейханэ может превратиться в горячую вечеринку с танцами на столах — весело! Для вас это отличная возможность познакомится с турецким народом и их вековыми традициями развлечений изнутри.

Организационные детали

Дополнительные расходы: ужин с алкоголем — около 35 евро на человека в зависимости от ваших предпочтений.

Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки!
Ракы, рыба, мейхане, или приятный вечер по-турецки!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Kristina
Kristina
Много путешествовала по миру но нашла свое место здесь в Стамбуле где переплетается история и современность. Живу в Турции более 4 лет прекрасно говорю на турецком языке. Люблю находить места скрытые глазу обычного прохожего. С легкостью нахожу общий язык с людьми, независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Благодаря своим знаниям и опыту могу с легкостью передать Вам всю незабываемую атмосферу Турции Для меня профессия гид — это не работа, а самое настоящие призвание. Я очень люблю свою страну, чту традиции и обычаи. Я сделаю ваш отдых незабываемым и нетривиальным.
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Kristina проводит ещё 2 экскурсии

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