Kristina проводит ещё 2 экскурсии

Каждый, кто хоть раз бывал в Турции знает, что традиционный напиток — раки (он же ракы, он же ракия) имеет священный статус. Наверное, он лечит, но не тело, а скорее душу. Крепкому виноградному напитку, приправленному анисом, дали три поэтических названия, соответствующих разным стадиям знакомства с раки: «львиное молоко» — после нескольких глотков вы, по легенде, должны стать храбрее, «капли датского короля» — за схожий с аптечным вкус и аромат, «молоко бешеной коровы» — рогатое животное являлось тем, кто не знал меры.
Безусловно, знакомство с ракы невозможно без хорошего ужина и мезэ (традиционных турецких закусок): как только на столе появятся сыр и благоухающие кусочки свежей дыни, вечер можно считать начатым! Гуляния будут сопровождаться турецкой музыкой в исполнении группы музыкантов, а закончатся зажигательным шоу танцев живота.
Дополнительные расходы: ужин с алкоголем — около 35 евро на человека в зависимости от ваших предпочтений.