Развлекательный парк Виаленд

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Развлекательный парк Виаленд
Развлекательный парк Виаленд
Ближайшие даты:
24
мая
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мая
26
мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Территория парка разделена на тематические зоны
  • Рассчитанные на разные возрастные категории. В Зоне приключений – сафари
  • Комната страха
  • Американские горки и рафтинг – все
  • Что поднимает уровень адреналина и драйва. Историческая зона представляет собой улочки древнего Стамбула и знакомит с его многовековой историей
  • А игровая зона с каруселями и сказочными замками – для самых маленьких посетителей парка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Развлекательный парк Виаленд – это не просто развлекательный центр, это 220 тысяч квадратных метров аттракционов, тематических выставок, концертных площадок и бутиков. Попав сюда, каждый найдет занятие по душе, и не обязательно быть ребенком, чтоб по-детски и с восторгом радоваться жизни и познавать мир.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из/в отель
  • Билет с неограниченным доступом на атракционы
  • Страховка
  • Русскоговорящий гид
Что не входит
  • Личные расходы
  • Напитки
Место начала и завершения?
Стамбул
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После Вашего бронирование
  • Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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