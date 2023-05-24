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Что вас ожидает:
- Территория парка разделена на тематические зоны
- Рассчитанные на разные возрастные категории. В Зоне приключений – сафари
- Комната страха
- Американские горки и рафтинг – все
- Что поднимает уровень адреналина и драйва. Историческая зона представляет собой улочки древнего Стамбула и знакомит с его многовековой историей
- А игровая зона с каруселями и сказочными замками – для самых маленьких посетителей парка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Развлекательный парк Виаленд – это не просто развлекательный центр, это 220 тысяч квадратных метров аттракционов, тематических выставок, концертных площадок и бутиков. Попав сюда, каждый найдет занятие по душе, и не обязательно быть ребенком, чтоб по-детски и с восторгом радоваться жизни и познавать мир.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Билет с неограниченным доступом на атракционы
- Страховка
- Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Личные расходы
- Напитки
- Место начала и завершения?
- Стамбул
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После Вашего бронирование
- Мы отправим дополнительную информацию об экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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