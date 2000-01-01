Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих
Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих. Обновленная яхта в красных цветах. За бортом вода Босфора и достопримечательности Стамбула. Вас ждет: романтический завтрак, фотосессия на яхте, незабываемые впечатления
Подарите своими близким и любимым морскую прогулку в Стамбуле по проливу Босфор. С утра в романтической обстановке. Возмодность уплыть от стандартных будней
Во время плавания вы будете наслаждаться живописными берегами, на которых стоят дворцы и мечети, виллы и колоритные районы огромного мегаполиса.
Яхта пройдёт под гавесныит мостами и мимо огромных сухогрухов.
За время морской прогулки вы увидите многие знаковые места Стамбула.
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих.
- Что не входит
- гид
- трансфер
- фотограф
- Место начала и завершения
- причал
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый деньЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
каждый день
Aleyna K.
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