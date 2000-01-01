Подарите своими близким и любимым морскую прогулку в Стамбуле по проливу Босфор. С утра в романтической обстановке. Возмодность уплыть от стандартных будней

Во время плавания вы будете наслаждаться живописными берегами, на которых стоят дворцы и мечети, виллы и колоритные районы огромного мегаполиса.

Яхта пройдёт под гавесныит мостами и мимо огромных сухогрухов.

За время морской прогулки вы увидите многие знаковые места Стамбула.