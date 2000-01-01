Романтический завтрак на яхте на двоих

Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих

5
2 отзыва
Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих. Обновленная яхта в красных цветах. За бортом вода Босфора и достопримечательности Стамбула. Вас ждет: романтический завтрак, фотосессия на яхте, незабываемые впечатления
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Романтический завтрак на яхте на двоих
Подарите своими близким и любимым морскую прогулку в Стамбуле по проливу Босфор. С утра в романтической обстановке. Возмодность уплыть от стандартных будней
Во время плавания вы будете наслаждаться живописными берегами, на которых стоят дворцы и мечети, виллы и колоритные районы огромного мегаполиса.
Яхта пройдёт под гавесныит мостами и мимо огромных сухогрухов.
За время морской прогулки вы увидите многие знаковые места Стамбула.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
€210

Ответы на вопросы

Что входит
  • Два часа прогулки по Босфору и турецкий завтрак на двоих.
Что не входит
  • гид
  • трансфер
  • фотограф
Место начала и завершения
причал
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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каждый день

Aleyna K.
Aleyna K.
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