Подарите своими близким морскую прогулку 👣 в Стамбуле. Романтическая прогулка по Босфоре на яхте 🛥️ люкс класса будет прекрасным дополнением ваших впечатлений в городе Мечте.
Мы организуем все нюансы, вам останется только наслаждаться видами Стамбула, его архитектурой, природой и пароходами.
Также вы можете дополнительно заказать
✔вечеринку на яхте
✔сладости, закуски, шампанское
✔встречу рассвета с завтраком
✔романтический обед
✔ужин при свечах
✔цветы
✔шары
✔поздравительную надпись
О ваших желаниях сообщите заранее.
Также есть сервис от/до отеля по вашему запросу.