Алейна К. – Гид из Стамбула

Романтическая прогулка 👣 по Босфору на яхте 🛥️ класса люкс.



Вы сможете увидеть с воды все главные достопримечательности 🏛️ европейского и азиатского берегов пролива.



На борту для вас будет организовано всё необходимое для праздника или романтического вечера.



Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации.



Сделайте ваш визит в Стамбул незабываемым.