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Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс

4.9
8 отзывов
Алейна К.
Алейна К. – Гид из Стамбула
Романтическая прогулка 👣 по Босфору на яхте 🛥️ класса люкс.

Вы сможете увидеть с воды все главные достопримечательности 🏛️ европейского и азиатского берегов пролива.

На борту для вас будет организовано всё необходимое для праздника или романтического вечера.

Вы можете заранее выбрать детали прогулки и другие мелочи в организации.

Сделайте ваш визит в Стамбул незабываемым.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ☃️Зимняя
  • 📸Фото на память
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €170 за экскурсию

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Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс

Что вы увидите

  • Пролив Босфор
Подарите своими близким морскую прогулку 👣 в Стамбуле. Романтическая прогулка по Босфоре на яхте 🛥️ люкс класса будет прекрасным дополнением ваших впечатлений в городе Мечте.
Мы организуем все нюансы, вам останется только наслаждаться видами Стамбула, его архитектурой, природой и пароходами.
Также вы можете дополнительно заказать
✔вечеринку на яхте
✔сладости, закуски, шампанское
✔встречу рассвета с завтраком
✔романтический обед
✔ужин при свечах
✔цветы
✔шары
✔поздравительную надпись
О ваших желаниях сообщите заранее.
Также есть сервис от/до отеля по вашему запросу.
Что входит
  • Часовая индивидуальная прогулка по Босфору на яхте (ваша группа до 5 человек)
  • Чай, кофе, вода
Что не входит
  • Трансфер
  • Закуски (на Ваш вкус)
  • Шампанское
Начало и место завершения
🚩 Причал
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс
Романтика на Босфоре: прогулка на яхте класса люкс

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алейна К.
Алейна К.
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8 отзывов оставили туристы

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