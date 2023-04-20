Секреты рынка Специй

Описание
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Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
Секреты рынка Специй
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Что вас ожидает:

  • Рынок Специй
  • Несколько мечетей
  • Византийская церковь
  • Старинные ханы и секретные чайные
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Рынок Специй - это лучшее место для любителей пробовать жизнь на вкус. Яркие, пряные ароматы специй и свежемолотого кофе, бесконечное количество местных деликатесов - сыры, оливки, соленья, пастырма, свежие лепёшки, оливковое масло, пахлава, лукум и многое другое. Здесь можно пообедать лучше, чем в ресторане: справа аппетитно пахнет жарящимся на огне мясом, слева доносится сливочный и медовый аромат от готовящегося кюнефе, а чуть впереди можно купить сочнейший арбуз, который торговец уже нарезал для вас.
Но туристам очень непросто сориентироваться в лабиринтах базара и найти здесь действительно аутентичные и подлинные места, Стамбул надёжно прячет свои секреты.
Рынок Специй - моя большая любовь. Я знаю его вдоль и поперёк и у меня есть для вас классная прогулка, которую мы посвятим поискам секретов, которые хранит этот базар.
Что вас ждёт?
Мы погуляем по самому Египетскому базару и его окрестностям. Увидим какие продукты продают, узнаем, какие специи бывают в Турции, разберёмся в том, как выбрать качественные и свежие и в том, как их лучше использовать. Попробуем оливки, сыры и мясные деликатесы, найдём не только популярные турецкие сладости, но и малоизвестные.
Мы будем заходить в лавки с диковинными восточными вещицами, где можно найти платки тонкой работы, лампы из цветного стекла, ароматные свечи из натурального воска, кристаллы и талисманы, красивые изделия из дерева и металла, керамику с традиционными синими узорами и натуральное мыло. Тут можно купить подарки, которые долго будут приносить радость, для себя и близких. Для того, чтобы вы смогли немного поторговаться и почувствовать себя местными, мы освоим базовый запас турецких слов.
Вам будет комфортно, несмотря на толпу и суету. Я научу вас своим лайфхакам, как не уставать от обилия людей и информации. Кроме того, в нашей прогулке будем много прекрасных мест, где мы сможем отдохнуть: удивительной красоты мечети с роскошными изразцами, старинными витражами и инкрустацией перламутром, секретные чайные, в которых время давно остановилось, древнюю византийскую церковь, ханы, которые помнят купцов, приезжавших в Стамбул по великому Шелковому пути. Нас ждёт панорама Стамбула и крыш базара и другие локации, где можно сделать классные фото на память.
На нашем пути будет много еды, которую стоит попробовать. На рынке можно поесть сочный кебаб в месте, где идеально готовят мясо. Если вы вегетарианец, для вас будет особенное турецкое блюдо, пряное и свежее одновременно. Нас ждут соленья: хрустящая капуста, зелёные дыньки и огурцы в пряном рассоле. Пиде в старинной пекарне, яркие турецкие супы, десерт из фисташек и каймака с Востока страны, лукум по старинным османским рецептам. Мы будем пробовать турецкий чай и кофе, узнаем о культуре этих напитков в Турции и научимся их правильно дегустировать. Все места, которые я буду вам показывать идеальны по соотношению цена и качество, но если вам нужны будут рекомендации по роскошным ресторанам и барам, я обязательно посоветую куда сходить.
Кроме всех этих мест, вас, конечно ждут истории: о рынках Константинополя и Стамбула в прошлом и о том, что есть сейчас, о купцах и султанах, о мечетях и их архитекторах, о любви и разлуке (куда же без них в турецкой истории), о турках, итальянцах, греках, армянах, русских, евреях и других. Под обликом современного города вы сможете разглядеть Стамбул прошлого. Будет легко и интересно.
Эта прогулка специально для вас, не стесняйтесь писать о своих пожеланиях. Я придумаю такой план, который максимально учитывает ваши интересы.

Будние дни, начало с 11 до 13

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Сюрпризы для туристов от гида
Что не входит
  • Расходы на питание. Они будут зависит от того
  • Сколько всего вы захотите попробовать
  • Но мы будем заходить в недорогие места
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости с туристами
Завершение: Район Эминоню, точный адрес по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Будние дни, начало с 11 до 13
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Свяжитесь пожалуйста с гидом для обсуждения точного места и времени встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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